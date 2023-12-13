https://uz.sputniknews.ru/20231213/mirziyoyev-yedinyy-sentr-upravleniya-guvd-41538127.html

Мирзиёев посетил Единый центр оперативного управления ГУВД Ташкента

Мирзиёев посетил Единый центр оперативного управления ГУВД Ташкента

Президент РУз дал указания по эффективному использованию системы, внедрению цифровых решений и в деятельность инспекторов по профилактике, принятию дальнейших мер по повышению эффективности и оперативности борьбы с преступностью.

2023-12-13T12:37+0500

2023-12-13T12:37+0500

2023-12-13T13:12+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

гувд ташкента

общество

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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил Единый центр оперативного управления ГУВД Ташкента, сообщает пресс-служба президента.Центр работает на основе “Геоинформационной электронной карты”, куда интегрировано 55 электронных баз данных министерств внутренних дел, юстиции, здравоохранения, транспорта, по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, Налогового комитета и других ведомств. Также к нему подключено 7,3 тыс. видеокамер с более чем 10 тыс. жилых и нежилых объектов Ташкента.Все это играет важную роль в достижении целей проектов “Безопасный город” и “Безопасная махалля”, раннем выявлении правонарушений. Так, за прошедший период в столице “по горячим следам” раскрыли 925 преступлений.К Единому центру оперативного управления также подключены информационные системы “Е-манзил”, “Шакл-1”, “Е-меҳмон”, “Кадастр” и собираются данные с камер видеонаблюдения. Молодые специалисты-участники проекта “Один миллион программистов” разработали для центра систему “Қалқон” ("Щит"). Комплекс обеспечивает тесное взаимодействие структур, ответственных за общественную безопасность, обработку данных в рамках единой платформы, принятие правильных решений с помощью автоматических средств анализа и оценки оперативной обстановки и криминогенной ситуации.Президент Узбекистана дал указания по эффективному использованию системы, внедрению цифровых решений в деятельность инспекторов по профилактике, дальнейшему повышению результативности и оперативности в процессе борьбы с преступностью.

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