https://uz.sputniknews.ru/20231213/rossiya-tankisty-opornik-vsu-unichtojeniye-41535599.html

Российские танкисты ликвидировали опорные пункты и огневые точки ВСУ

Российские танкисты ликвидировали опорные пункты и огневые точки ВСУ

Экипажи танков Т-80 ЗВО уничтожили опорники и огневые точки ВСУ на Купянском направлении. Огонь корректировали с помощью БПЛА, их же камеры фиксировали попадания

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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Экипажи танков Т-80 Западной группировки войск уничтожили вскрытые опорные пункты, укрепленные окопы и огневые точки ВСУ на Купянском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. В российском оборонном ведомстве отметили, что огонь корректировали с помощью беспилотников, их же камеры фиксировали попадания. На кадрах объективного контроля видно, что опорный пункт ВСУ уничтожен."Обычно у нас первый выстрел – пристрелочный, потом нас уже корректируют, и говорят, что и куда. Было такое, что с первого выстрела поразили. Танк хороший, никогда не подводил", — рассказал механик-водитель танка Т-80 с позывным "Белка".

https://uz.sputniknews.ru/20231212/rossiya-vertolet-alligator-svo-41522350.html

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спецоперация, безопасность, россия, вооружение, всу, танк, в мире