https://uz.sputniknews.ru/20231213/rossiya-tankisty-opornik-vsu-unichtojeniye-41535599.html
Российские танкисты ликвидировали опорные пункты и огневые точки ВСУ
Российские танкисты ликвидировали опорные пункты и огневые точки ВСУ
Экипажи танков Т-80 ЗВО уничтожили опорники и огневые точки ВСУ на Купянском направлении. Огонь корректировали с помощью БПЛА, их же камеры фиксировали попадания
2023-12-13T11:10+0500
2023-12-13T11:10+0500
2023-12-13T11:55+0500
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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Экипажи танков Т-80 Западной группировки войск уничтожили вскрытые опорные пункты, укрепленные окопы и огневые точки ВСУ на Купянском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. В российском оборонном ведомстве отметили, что огонь корректировали с помощью беспилотников, их же камеры фиксировали попадания. На кадрах объективного контроля видно, что опорный пункт ВСУ уничтожен."Обычно у нас первый выстрел – пристрелочный, потом нас уже корректируют, и говорят, что и куда. Было такое, что с первого выстрела поразили. Танк хороший, никогда не подводил", — рассказал механик-водитель танка Т-80 с позывным "Белка".
https://uz.sputniknews.ru/20231212/rossiya-vertolet-alligator-svo-41522350.html
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спецоперация, безопасность, россия, вооружение, всу, танк, в мире
спецоперация, безопасность, россия, вооружение, всу, танк, в мире
Российские танкисты ликвидировали опорные пункты и огневые точки ВСУ
11:10 13.12.2023 (обновлено: 11:55 13.12.2023)
Экипажи танков Т-80 ЗВО уничтожили опорники и огневые точки ВСУ на Купянском направлении. Огонь корректировали с помощью БПЛА, их же камеры фиксировали попадания.
ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik.
Экипажи танков Т-80 Западной группировки войск уничтожили вскрытые опорные пункты, укрепленные окопы и огневые точки ВСУ на Купянском направлении, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
"На Купянском направлении танкисты Западной группировки войск с закрытых огневых позиций уничтожили вскрытые опорные пункты, укрепленные окопы и огневые точки ВСУ. Часто танкистам приходится работать прямой наводкой и подбираться совсем близко к противнику. Новые цели на удалении в 6 километрах… По координатам, полученным от разведки, экипажи танков Т-80 уничтожили все обнаруженные цели", — говорится в сообщении.
В российском оборонном ведомстве отметили, что огонь корректировали с помощью беспилотников, их же камеры фиксировали попадания. На кадрах объективного контроля видно, что опорный пункт ВСУ уничтожен.
"Обычно у нас первый выстрел – пристрелочный, потом нас уже корректируют, и говорят, что и куда. Было такое, что с первого выстрела поразили. Танк хороший, никогда не подводил", — рассказал механик-водитель танка Т-80 с позывным "Белка".