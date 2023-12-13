https://uz.sputniknews.ru/20231213/uzbekistan-tekstil-innovatsii-xlopok-41545743.html

Одежда с ДНК и дрон-опрыскиватель — инновации в текстильной отрасли Узбекистана

Одежда с ДНК и дрон-опрыскиватель — инновации в текстильной отрасли Узбекистана

В Ташкенте текстильщики обсудили, как хлопковый сектор Узбекистана влияет на экологическую, социальную и экономическую устойчивость, а также представили интересные разработки одежды и техники.

2023-12-13T17:00+0500

2023-12-13T17:00+0500

2023-12-13T18:18+0500

узбекистан

текстиль

выставка

беспилотник

сельское хозяйство

хлопок

инновации

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В столице Узбекистана состоялось второе заседание международной программы Better Cotton Uzbekistan, которая стартовала в республике в ноябре 2022 года. Ее цель — устойчивое развитие хлопка.В рамках заседания также прошла выставка инноваций в текстиле. Среди представленных новинок — автономная инновационная роботизированная беспилотная авиационная система (АИР БАС) Humoun, одежда с ДНК (DNA)-маркером, хлопково-льняной трикотаж, а также ткань из органического хлопка.Недооцененный хлопокНедавно в Узбекистане запустили пилотный проект по внедрению в одежду немецкого DNA-маркера на уровне волокна.Чтобы отследить весь путь — от хлопкового поля до готовой продукции — нужно просто просканировать специальный штрих-код.Технология использования маркера заключается в том, что из экстракта хлопка выделяют определенную последовательность ДНК, которую затем синтезируют в текстильные волокна. Эти ДНК-маркеры невидимы и устойчивы к влиянию внешней среды.Изначально таким образом мировые бренды защищали свою продукцию от подделок. Однако сегодня такой метод используют текстильные компании по всему миру. Этот процесс дорогостоящий — в Узбекистане пилотный проект реализовали при поддержке Европейской экономической комиссии ООН UNECE.Ильхом Хайдаров также акцентировал внимание на новой инициативе Ассоциации."Речь идет о социально ответственном хлопковом текстиле. Мы считаем, что хлопковая продукция очень недооценена, — объясняет он. — Нужно понимать, что и фермеры, которые выращивают хлопок, и предприятия, которые производят текстиль, вкладывают огромный труд, и он должен быть адекватно оценен. Мы хотим сделать эту инициативу международной, чтобы продукция из хлопка была справедливо оценена на рынке".Чуть более года назад в Узбекистане впервые начали производить хлопково-льняной трикотаж — 30% льна и 70% хлопка. Об этом рассказал координатор швейных фабрик "Навбахор текстиль" Мурад Авганов. По его словам, такой трикотаж более экологичный и износостойкий. В ассортименте — пижамы, футболки, худи, свитшоты. Продукция в основном идет на экспорт, в том числе в Россию.Производство более трудоемкое, поэтому стоит дороже, добавил Авганов.Ассоциация "Узтекстильпром" совместно с известным японским брендом разрабатывает проект по производству продукции из органического хлопка.Такая продукция стоит в три раза дороже, уточнила она.На сегодняшний день в рамках проекта ее экспортируют в Японию. Между тем есть большой запрос из других стран, в том числе из России.Беспилотник на автодвигателеОдним из самых впечатляющих экспонатов выставки стала автономная инновационная роботизированная беспилотная авиационная система (АИР БАС) Humoun. Беспилотник предназначен для авиационно-химической обработки полей, садов и лесов. Аппарату также можно найти применение в логистике и тушении пожаров.По мнению генерального директора компании-разработчика "Mind As Engine" Тимура Расулмухамедова, АИР БАС может стать хорошей альтернативой в обработке полей самолетами и вертолетами.По его словам, у беспилотника есть определенные ограничения, но в основном они зависят от погодных условий (например, сильного ветра). Однако эти же ограничения касаются и гражданской авиации, добавляет Тимур Расулмухамедов.Стоимость аппарата разработчики оценивают в $150-200 тыс. и выше, в зависимости от комплектации и услуг."У нас в планах организовать сервисную компанию, которая будет заниматься арендой беспилотников, обслуживанием проданных и обучением экипажей", — уточнил участник выставки.Первый демонстрационный полет беспилотника уже провели на хлопковом кластере в Бухаре, где показали все его возможности. Аппарат весом до 690 кг может принять полезную нагрузку до 200 кг. При этом он способен обработать до 500 га земли за 10 часов."Но это не значит, что аппарат будет работать подряд все это время. По нашим расчетам, он должен будет заправляться каждые час-полтора", — добавляет Тимур Расулмухамедов.Беспилотник работает на автомобильном двигателе. В данном экземпляре мотор от Lada, однако разработчики планируют устанавливать двигатели UZ Daewoo.В настоящее время рабочий образец в Узбекистане один, но компания работает над запуском местного производства."Нам нужно понять какие конкретно запчасти можно произвести в Узбекистане, а какие нужно будет завозить. Электроника, например, скорее всего будет китайская. Винты и механику мы хотели бы собирать здесь, — рассказывает Тимур Расулмухамедов. — Мы рассчитываем запустить производство аппаратов к весне-лету следующего года, хотелось бы начать с 50-ти машин в год".

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узбекистан текстильная отрасль инновации разработки одежда техника хлопковый сектор влияние экологическая социальная экономическая устойчивость