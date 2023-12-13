https://uz.sputniknews.ru/20231213/uzbekistan-vsemirnyy-bank-adaptatsiya-izmeneniye-klimata-41548048.html

Что даст Узбекистану "озеленение" экономики — главное из исследования Всемирного Банка

Что даст Узбекистану "озеленение" экономики — главное из исследования Всемирного Банка

Всемирный Банк предложил ряд мер по адаптации к изменению климата и достижению республикой углеродной нейтральности По мнению аналитиков, это должно привести к трансформации и росту экономики.

2023-12-13T18:28+0500

2023-12-13T18:28+0500

2023-12-13T18:28+0500

узбекистан

всемирный банк

доклад

климат

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/11/29195552_0:305:2561:1745_1920x0_80_0_0_ad2da7efa522b0cc382e89496c873b8a.jpg

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Индира Ризаметова. В ноябре этого года Всемирный банк* выпустил "Страновой доклад о климате и развитии", посвященный Узбекистану, где предлагается ряд разносрочных мер по адаптации республики к изменению климата и декарбонизации экономики (снижение выбросов углекислого газа).Sputnik Узбекистан узнал у экспертов, насколько сокращение выбросов позволит экономике страны стать более устойчивой, и все ли рекомендации, включенные в доклад, применимы с учетом демографической, социальной и культурно-ментальной специфики республики.Шаги Узбекистана на пути к "зеленой" экономикеАвторы доклада, предлагая ряд первоочередных мер по внедрению "зеленой" экономики, обращают внимание на обеспечение экономического роста страны в долгосрочной перспективе.Следует отметить, что в настоящее время переход на "зеленую" экономику и достижение углеродной нейтральности являются одной из важнейших задач, стоящих перед Узбекистаном. Это подчеркнул Шавкат Мирзиёев в своем выступлении на Конференции ООН по изменению климата (COP28) в начале декабря текущего года.Президент указал, что негативные последствия изменения климата особенно остро ощущаются из-за Аральской трагедии. Из-за нерационального пользования водными ресурсами Арал потерял 90% объема воды, что повлияло на климат в центральноазиатском регионе. Увеличилась периодичность пыльных бурь, усилилась деградация земель, существенно ощутим дефицит водных ресурсов. Все это влечет за собой экономические и экологические последствия.По словам Мирзиёева, рост температуры воздуха в нашем регионе вдвое превышает средний мировой показатель. Количество чрезвычайно жарких дней в году увеличилось вдвое, растаяла треть массивов ледников."Процессы деградации почв негативно сказываются на жизни более 30 млн человек. Обычным явлением становятся сильные пылевые и песчаные бури. Все больше усугубляются такие проблемы, как нехватка питьевой воды, загрязнение воздуха, сокращение биоразнообразия, резкое снижение урожайности в сельском хозяйстве", — отметил президент Узбекистана.По расчетам экспертов странового доклада, если не принять меры по адаптации к изменению климата, к 2050 году объем национальной экономики будет на 10% меньше, по сравнению с тем, какой она могла бы быть без влияния изменения климата. Это приведет к значительному снижению занятости населения и доходов домохозяйств.Обязательства, меры и затратыВ указанных в докладе Всемирного банка мерах по адаптации к изменению климата и декарбонизации экономики Узбекистана отражается и возможность достижения целей развития страны, в том числе повышения уровня благосостояния народа, отметили опрошенные Sputnik Узбекистан эксперты."Безусловно, страновой доклад группы Всемирного банка представляет собой очень важный и актуальный документ. В нем исследованы связи между государственными мерами по адаптации к изменению климата и достижением углеродной нейтральности ориентировочно к 2060 году, с перспективными планами экономического развития. Эксперты предлагают приоритетные меры. При этом важно оценивать вклад в экономический рост и повышение благосостояния страны", — говорит старший научный сотрудник Института государства и права АН РУз Равшан Назаров.Между тем по оценкам экспертов для реализации мер по декарбонизации экономики и адаптации к изменению климата необходимы значительные инвестиции. По данным Всемирного банка, для смягчения воздействия изменения климата на производительность труда, его последствий для дорог и мостов, животноводства и ирригационного сектора Узбекистану потребуется около $60 млрд. Кроме того, согласно расчетам авторов доклада, к 2060 году республике необходимо инвестировать около $340 млрд в модернизацию устаревшей энергетической инфраструктуры и реализацию мер по декарбонизации энергетического сектора.Как отметили респонденты Sputnik Узбекистан, декарбонизация экономики страны — это достаточно дорогой проект."Для Японии, Германии и стран Запада это приемлемо, потому что стоимость электроэнергии там довольно высока. В нашей же стране часть расходов покрывается за счет дотаций государства. От этого нужно уходить плавно. Например, за счет атомной энергии, которая, к слову, достаточно безопасная. Правда, непонятна позиция некоторых стран, которые говорят, что АЭС — это плохо и которые выступают против развития атомной энергетики, но при этом сами имеют атомные электростанции. Та же Япония, к примеру, которая технологически довольно развита и является одной из передовых стран", — пояснил старший преподаватель кафедры "Цифровая экономика и финансы" Ташкентского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова Темур Шайданов.По словам доцента кафедры "Экономика нефти и газа" филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Ташкенте Шухрата Бобохужаева, несмотря на высокий профессиональный уровень подготовленного Всемирным банком доклада, в нем есть несколько упущений. "В данном докладе не приняты во внимание реальные шаги для внедрения ВИЭ в Узбекистане, а также ожидаемое строительство в стране АЭС совместно с Российской Федерацией. Данный проект значительно улучшит обеспечение республики электроэнергией, и предлагаемые в докладе модели развития должны быть значительно откорректированы", — подчеркнул Бобохужаев.Напомним, ввод в эксплуатацию первой в Узбекистане атомной электростанции запланирован на 2033 год."Достижение углеродной нейтральности к 2060 году – довольно дерзкая, но объективно достижимая цель, которая может позволить Узбекистану обеспечить свою энергобезопасность и экономический рост. Меры по адаптации к изменению климата могут принести Узбекистану определенные социально-экономические выгоды. Дивиденды от инвестиций в адаптацию соответствующих секторов экономики превышают расходы до трех раз. Также, рыночные стимулы и развитие финансового рынка помогут расширить объемы частного сектора и снизить нагрузку на госбюджет", — отметил Равшан Назаров.Преференции как фактор перспективы и развитияОтметим, что, начиная с этого года, в Узбекистане впервые установлена практика государственных закупок электроэнергии, производимой с использованием солнечных батарей, установленных в домохозяйствах. Население, в ведении которого находятся солнечные батареи и солнечные водонагревательные устройства, также имеет ряд преференций.Например, с 1 апреля 2023 года физические и юридические лица, установившие оборудование для возобновляемых источников энергии (ВИЭ) общей мощностью до 100 кВт, освобождаются от уплаты некоторых налогов. Это предусмотрено соответствующим постановлением президента Узбекистана.С этого года в республике также началось поэтапное внедрение системы сертификатов "зеленой энергии", подтверждающих выработку электроэнергии с использованием ВИЭ. С 1 июля сертификаты внедрили для электроэнергии, полученной на гидроэлектростанциях системы "Узбекгидроэнерго", а с 1 октября — для электроэнергии, выработанной с помощью солнечных, ветровых и гидроэлектростанций, а также других ВИЭ. Каждый сертификат "зеленой энергии" подтверждает выработку 1000 кВт/ч электроэнергии с использованием ВИЭ.Шухрат Бобохужаев отмечает, что завершение реформы ценообразования на энергоносители к 2026 году повлечет за собой прекращение выдачи энергосубсидий. "Учитывая социальный аспект, считаю, что данное предложение сложно осуществить в краткосрочной перспективе (2026 год), но возможно в среднесрочной перспективе (2030 год)", — поделился мнением ученый- эксперт.Темур Шайданов, в свою очередь, согласился с предложениями и рекомендациями Всемирного банка по трансформации сельского хозяйства и управлению водными ресурсами."Раньше у нас была великолепная система мелиорации и ирригации. Не надо изобретать велосипед. Если раньше лотки были из бетона, то сейчас, например, можно их изготавливать из полимерных материалов – нужно просто привести все в соответствие с современными технологиями. А научные технологии и прогнозы на 30-40 лет вперед и раньше разрабатывались нашими учеными", — отметил эксперт.По оценкам Международного энергетического агентства и Европейской экономической комиссии ООН, Узбекистан обладает совокупным потенциалом возобновляемой энергетики для производства электроэнергии в размере 2,091 млрд кВт/ч (в 30 раз выше годового потребления). И в последние годы этому направлению уделяется большое внимание.Напомним, в результате системной работы к 2026 году в республике начнут работать солнечные и ветровые электростанции общей мощностью более 8 тысяч МВт, гидроэлектростанции мощностью 868 МВт. Таким образом развитие "зеленой энергетики" идет комплексно по всей структуре ТЭК страны.Для справки: *Всемирный банк — это международная финансовая организация со штаб-квартирой в Вашингтоне, предоставляющая государствам кредиты, беспроцентные займы и гранты с целью получения прибыли. Его деятельность направлена также на оказание аналитических и консультационных услуг, в которых нуждаются развивающиеся страны.

https://uz.sputniknews.ru/20231202/mirziyoyev-konferentsiya-oon-klimat-vstrechi-glavnoye-41357736.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан доклад всемирный банк адаптация изменение климата достижение углеродная нейтральность рост экономика