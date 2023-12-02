Мирзиёев выступил на Конференции ООН по изменению климата и провел ряд встреч — главное
11:52 02.12.2023 (обновлено: 11:54 02.12.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в работе основной пленарной сессии Конференции ООН по изменению климата (СОР28) в Дубае.
По приглашению президента ОАЭ Шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахайяна Шавкат Мирзиёев с 30 ноября по 2 декабря находится с рабочим визитом в Дубае.
ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. В пятницу Шавкат Мирзиёев выступил на Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP28), а также провел ряд двусторонних встреч, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в работе основной пленарной сессии Конференции ООН по изменению климата (СОР28) в Дубае.
Шавкат Мирзиёев принял участие в работе основной пленарной сессии Конференции ООН по изменению климата (СОР28) в Дубае.
Выступая на саммите, глава Узбекистана выдвинул ряд предложений:
скорейшее согласование Глобального рамочного механизма в области Адаптации к изменению климата в рамках Парижского соглашения;
глобальный переход на низкоуглеродную экономику должен быть справедливым, прозрачным и инклюзивным. При этом обязательно учитывать интересы развивающихся стран. Целесообразно рассматривать эту актуальную проблему на постоянной основе в форматах "Большой семёрки" и "Большой двадцатки";
на основе резолюции Генеральной Ассамблеи ООН превратить Приаралье из зоны экологического кризиса в "зону инноваций, технологий и новых возможностей". Предложено создать здесь Международный экспо-хаб климатических технологий;
широко использовать достижения науки в борьбе с изменением климата, пригласить ведущих ученых и экспертов к участию в Климатическом научном форуме, организуемом на базе "Зеленого университета" в Ташкенте;
совместно с ООН планируется провести в 2024 году в Узбекистане конференцию на тему "Климатическая миграция". Предлагается разработать совместно с Международной организацией труда программу "Зеленая занятость" и создать Центр моделирования.
Президент также озвучил готовность организовать в Узбекистане на высоком уровне Молодежную конференцию COP и призвал участников саммита поддержать инициативу о проведении в будущем году Самаркандского международного климатического форума и принятии специальной резолюции ООН.
Кроме того, в этот же день Шавкат Мирзиёев провел ряд двусторонних встреч.
С президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо рассмотрели актуальные вопросы расширения практического сотрудничества с этим авторитетным финансовым институтом.
© Пресс-служба президента УзбекистанаОдиль Рено-Бассо и Шавкат Мирзиёев
Одиль Рено-Бассо и Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев высоко оценил плодотворные результаты заседания Совета управляющих ЕБРР в мае этого года в Самарканде.
Особое внимание уделили расширению взаимодействия в рамках реализации программы развития возобновляемой энергетики в Узбекистане. Рассмотрели также вопросы подготовки к очередному заседанию Совета иностранных инвесторов в следующем году.
Также состоялась встреча Мирзиёева с Королем Малайзии Султаном Абдуллой Риайятуддином Аль-Мустафой Билах Шахом.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСултан Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафа Билах Шах и Шавкат Мирзиёев
Султан Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафа Билах Шах и Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития узбекско-малазийских отношений, прежде всего в экономической сфере.
В ходе встречи достигнута договоренность о проведении в следующем году заседания Межправительственной комиссии и совместного бизнес-форума.
С президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Шавкат Мирзиёев обсудил актуальные вопросы дальнейшего расширения всеобъемлющего стратегического партнерства и продвижения совместных инвестиционных проектов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган
Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган
© Пресс-служба президента Узбекистана
Стороны также рассмотрели график предстоящих мероприятий на высшем уровне, в том числе проведение очередного заседания Узбекско-Турецкого Совета стратегического сотрудничества.
Особое внимание на встрече с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом уделили практической реализации договоренностей на высшем уровне, достигнутых на встрече в Самарканде в сентябре прошлого года.
© Пресс-служба президента УзбекистанаУхнаагийн Хурэлсух и Шавкат Мирзиёев
Ухнаагийн Хурэлсух и Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
Выражена заинтересованность в совершенствовании договорно-правовой базы в таких сферах как автомобильное и воздушное сообщение, туристический обмен, укрепление межрегиональных и культурно-гуманитарных связей.
Согласовано проведение первого заседания совместного Межправительственного комитета и Делового совета в следующем году.
Условлено, что по итогам встречи будет принята "дорожная карта" по дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества.
Актуальные вопросы двусторонней повестки Шавкат Мирзиёев также обсудил с президентом Индонезии Джоко Видодо.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Джоко Видодо
Шавкат Мирзиёев и Джоко Видодо
© Пресс-служба президента Узбекистана
Отмечена активизация взаимных обменов на всех уровнях и высокая динамика развития двустороннего товарооборота.
Выражена обоюдная заинтересованность в осуществлении скоординированных шагов по расширению плодотворного сотрудничества, в том числе путем принятия "дорожной карты" в экономической сфере.
В ходе встречи с заместителем Генерального секретаря ООН, исполнительным секретарем Конвенции по борьбе с опустыниванием Ибрахимом Тиау Шавкат Мирзиёев отметил важность наращивания международного сотрудничества в борьбе с опустыниванием.
© Пресс-служба президента УзбекистанаИбрахим Тиау и Шавкат Мирзиёев
Ибрахим Тиау и Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подчеркнута необходимость совместного продвижения вопроса принятия Самаркандской декларации по пыльным и песчаным бурям в ходе конференции конвенции в Саудовской Аравии в декабре 2024 года.
Рассмотрены возможности научного сотрудничества и проведения исследований на базе Центральноазиатского университета изменения климата в Ташкенте.
О расширении инвестиционного сотрудничества шла речь в ходе встречи Мирзиёева с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаНарендра Моди и Шавкат Мирзиёев
Нарендра Моди и Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
Особое внимание также уделили углублению кооперации и осуществлению совместных программ в сфере коммуникационных технологий, фармацевтики, науки и образования, здравоохранения, традиционной медицины и йоги.