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https://uz.sputniknews.ru/20231202/mirziyoyev-konferentsiya-oon-klimat-vstrechi-glavnoye-41357736.html
Мирзиёев выступил на Конференции ООН по изменению климата и провел ряд встреч — главное
Мирзиёев выступил на Конференции ООН по изменению климата и провел ряд встреч — главное
Шавкат Мирзиёев по приглашению президента ОАЭ Шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахайяна находится с рабочим визитом в Дубае
2023-12-02T11:52+0500
2023-12-02T11:54+0500
узбекистан
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
дубай
оаэ
саммит
оон
климат
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ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. В пятницу Шавкат Мирзиёев выступил на Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP28), а также провел ряд двусторонних встреч, сообщает пресс-служба главы государства. Выступая на саммите, глава Узбекистана выдвинул ряд предложений:Президент также озвучил готовность организовать в Узбекистане на высоком уровне Молодежную конференцию COP и призвал участников саммита поддержать инициативу о проведении в будущем году Самаркандского международного климатического форума и принятии специальной резолюции ООН.Кроме того, в этот же день Шавкат Мирзиёев провел ряд двусторонних встреч. С президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо рассмотрели актуальные вопросы расширения практического сотрудничества с этим авторитетным финансовым институтом.Мирзиёев высоко оценил плодотворные результаты заседания Совета управляющих ЕБРР в мае этого года в Самарканде.Особое внимание уделили расширению взаимодействия в рамках реализации программы развития возобновляемой энергетики в Узбекистане. Рассмотрели также вопросы подготовки к очередному заседанию Совета иностранных инвесторов в следующем году.Также состоялась встреча Мирзиёева с Королем Малайзии Султаном Абдуллой Риайятуддином Аль-Мустафой Билах Шахом.Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития узбекско-малазийских отношений, прежде всего в экономической сфере.В ходе встречи достигнута договоренность о проведении в следующем году заседания Межправительственной комиссии и совместного бизнес-форума.С президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Шавкат Мирзиёев обсудил актуальные вопросы дальнейшего расширения всеобъемлющего стратегического партнерства и продвижения совместных инвестиционных проектов.Стороны также рассмотрели график предстоящих мероприятий на высшем уровне, в том числе проведение очередного заседания Узбекско-Турецкого Совета стратегического сотрудничества.Особое внимание на встрече с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом уделили практической реализации договоренностей на высшем уровне, достигнутых на встрече в Самарканде в сентябре прошлого года.Выражена заинтересованность в совершенствовании договорно-правовой базы в таких сферах как автомобильное и воздушное сообщение, туристический обмен, укрепление межрегиональных и культурно-гуманитарных связей.Согласовано проведение первого заседания совместного Межправительственного комитета и Делового совета в следующем году.Условлено, что по итогам встречи будет принята "дорожная карта" по дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества.Актуальные вопросы двусторонней повестки Шавкат Мирзиёев также обсудил с президентом Индонезии Джоко Видодо.Отмечена активизация взаимных обменов на всех уровнях и высокая динамика развития двустороннего товарооборота.Выражена обоюдная заинтересованность в осуществлении скоординированных шагов по расширению плодотворного сотрудничества, в том числе путем принятия "дорожной карты" в экономической сфере.В ходе встречи с заместителем Генерального секретаря ООН, исполнительным секретарем Конвенции по борьбе с опустыниванием Ибрахимом Тиау Шавкат Мирзиёев отметил важность наращивания международного сотрудничества в борьбе с опустыниванием. Подчеркнута необходимость совместного продвижения вопроса принятия Самаркандской декларации по пыльным и песчаным бурям в ходе конференции конвенции в Саудовской Аравии в декабре 2024 года.Рассмотрены возможности научного сотрудничества и проведения исследований на базе Центральноазиатского университета изменения климата в Ташкенте.О расширении инвестиционного сотрудничества шла речь в ходе встречи Мирзиёева с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.Особое внимание также уделили углублению кооперации и осуществлению совместных программ в сфере коммуникационных технологий, фармацевтики, науки и образования, здравоохранения, традиционной медицины и йоги. В Дубае проходит Конференция ООН по изменению климата — фото
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шавкат мирзиёев выступление конференция оон изменение климата встречи приглашение президент оаэ шейх мухаммад бин заид аль нахайян рабочий визит дубай
шавкат мирзиёев выступление конференция оон изменение климата встречи приглашение президент оаэ шейх мухаммад бин заид аль нахайян рабочий визит дубай

Мирзиёев выступил на Конференции ООН по изменению климата и провел ряд встреч — главное

11:52 02.12.2023 (обновлено: 11:54 02.12.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в работе основной пленарной сессии Конференции ООН по изменению климата (СОР28) в Дубае.
Шавкат Мирзиёев принял участие в работе основной пленарной сессии Конференции ООН по изменению климата (СОР28) в Дубае. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.12.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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По приглашению президента ОАЭ Шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахайяна Шавкат Мирзиёев с 30 ноября по 2 декабря находится с рабочим визитом в Дубае.
ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. В пятницу Шавкат Мирзиёев выступил на Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP28), а также провел ряд двусторонних встреч, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в работе основной пленарной сессии Конференции ООН по изменению климата (СОР28) в Дубае.
Шавкат Мирзиёев принял участие в работе основной пленарной сессии Конференции ООН по изменению климата (СОР28) в Дубае. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.12.2023
Шавкат Мирзиёев принял участие в работе основной пленарной сессии Конференции ООН по изменению климата (СОР28) в Дубае.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Выступая на саммите, глава Узбекистана выдвинул ряд предложений:
скорейшее согласование Глобального рамочного механизма в области Адаптации к изменению климата в рамках Парижского соглашения;
глобальный переход на низкоуглеродную экономику должен быть справедливым, прозрачным и инклюзивным. При этом обязательно учитывать интересы развивающихся стран. Целесообразно рассматривать эту актуальную проблему на постоянной основе в форматах "Большой семёрки" и "Большой двадцатки";
на основе резолюции Генеральной Ассамблеи ООН превратить Приаралье из зоны экологического кризиса в "зону инноваций, технологий и новых возможностей". Предложено создать здесь Международный экспо-хаб климатических технологий;
широко использовать достижения науки в борьбе с изменением климата, пригласить ведущих ученых и экспертов к участию в Климатическом научном форуме, организуемом на базе "Зеленого университета" в Ташкенте;
совместно с ООН планируется провести в 2024 году в Узбекистане конференцию на тему "Климатическая миграция". Предлагается разработать совместно с Международной организацией труда программу "Зеленая занятость" и создать Центр моделирования.
Президент также озвучил готовность организовать в Узбекистане на высоком уровне Молодежную конференцию COP и призвал участников саммита поддержать инициативу о проведении в будущем году Самаркандского международного климатического форума и принятии специальной резолюции ООН.
Кроме того, в этот же день Шавкат Мирзиёев провел ряд двусторонних встреч.
С президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо рассмотрели актуальные вопросы расширения практического сотрудничества с этим авторитетным финансовым институтом.
© Пресс-служба президента УзбекистанаОдиль Рено-Бассо и Шавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев выступил на Конференции ООН по вопросам изменения климата и провел ряд двусторонних встреч - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.12.2023
Одиль Рено-Бассо и Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев высоко оценил плодотворные результаты заседания Совета управляющих ЕБРР в мае этого года в Самарканде.
Особое внимание уделили расширению взаимодействия в рамках реализации программы развития возобновляемой энергетики в Узбекистане. Рассмотрели также вопросы подготовки к очередному заседанию Совета иностранных инвесторов в следующем году.
Также состоялась встреча Мирзиёева с Королем Малайзии Султаном Абдуллой Риайятуддином Аль-Мустафой Билах Шахом.
© Пресс-служба президента УзбекистанаСултан Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафа Билах Шах и Шавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев выступил на Конференции ООН по вопросам изменения климата и провел ряд двусторонних встреч - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.12.2023
Султан Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафа Билах Шах и Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития узбекско-малазийских отношений, прежде всего в экономической сфере.
В ходе встречи достигнута договоренность о проведении в следующем году заседания Межправительственной комиссии и совместного бизнес-форума.
С президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Шавкат Мирзиёев обсудил актуальные вопросы дальнейшего расширения всеобъемлющего стратегического партнерства и продвижения совместных инвестиционных проектов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган
Шавкат Мирзиёев выступил на Конференции ООН по вопросам изменения климата и провел ряд двусторонних встреч - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.12.2023
Шавкат Мирзиёев и Реджеп Тайип Эрдоган
© Пресс-служба президента Узбекистана
Стороны также рассмотрели график предстоящих мероприятий на высшем уровне, в том числе проведение очередного заседания Узбекско-Турецкого Совета стратегического сотрудничества.
Особое внимание на встрече с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом уделили практической реализации договоренностей на высшем уровне, достигнутых на встрече в Самарканде в сентябре прошлого года.
© Пресс-служба президента УзбекистанаУхнаагийн Хурэлсух и Шавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев выступил на Конференции ООН по вопросам изменения климата и провел ряд двусторонних встреч - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.12.2023
Ухнаагийн Хурэлсух и Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
Выражена заинтересованность в совершенствовании договорно-правовой базы в таких сферах как автомобильное и воздушное сообщение, туристический обмен, укрепление межрегиональных и культурно-гуманитарных связей.
Согласовано проведение первого заседания совместного Межправительственного комитета и Делового совета в следующем году.
Условлено, что по итогам встречи будет принята "дорожная карта" по дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества.
Актуальные вопросы двусторонней повестки Шавкат Мирзиёев также обсудил с президентом Индонезии Джоко Видодо.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Джоко Видодо
Шавкат Мирзиёев выступил на Конференции ООН по вопросам изменения климата и провел ряд двусторонних встреч - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.12.2023
Шавкат Мирзиёев и Джоко Видодо
© Пресс-служба президента Узбекистана
Отмечена активизация взаимных обменов на всех уровнях и высокая динамика развития двустороннего товарооборота.
Выражена обоюдная заинтересованность в осуществлении скоординированных шагов по расширению плодотворного сотрудничества, в том числе путем принятия "дорожной карты" в экономической сфере.
В ходе встречи с заместителем Генерального секретаря ООН, исполнительным секретарем Конвенции по борьбе с опустыниванием Ибрахимом Тиау Шавкат Мирзиёев отметил важность наращивания международного сотрудничества в борьбе с опустыниванием.
© Пресс-служба президента УзбекистанаИбрахим Тиау и Шавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев выступил на Конференции ООН по вопросам изменения климата и провел ряд двусторонних встреч - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.12.2023
Ибрахим Тиау и Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подчеркнута необходимость совместного продвижения вопроса принятия Самаркандской декларации по пыльным и песчаным бурям в ходе конференции конвенции в Саудовской Аравии в декабре 2024 года.
Рассмотрены возможности научного сотрудничества и проведения исследований на базе Центральноазиатского университета изменения климата в Ташкенте.
О расширении инвестиционного сотрудничества шла речь в ходе встречи Мирзиёева с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
© Пресс-служба президента УзбекистанаНарендра Моди и Шавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев выступил на Конференции ООН по вопросам изменения климата и провел ряд двусторонних встреч - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.12.2023
Нарендра Моди и Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
Особое внимание также уделили углублению кооперации и осуществлению совместных программ в сфере коммуникационных технологий, фармацевтики, науки и образования, здравоохранения, традиционной медицины и йоги.
В Дубае проходит Конференция ООН по изменению климата — фото
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