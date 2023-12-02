https://uz.sputniknews.ru/20231202/mirziyoyev-konferentsiya-oon-klimat-vstrechi-glavnoye-41357736.html

Мирзиёев выступил на Конференции ООН по изменению климата и провел ряд встреч — главное

Мирзиёев выступил на Конференции ООН по изменению климата и провел ряд встреч — главное

Шавкат Мирзиёев по приглашению президента ОАЭ Шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахайяна находится с рабочим визитом в Дубае

2023-12-02T11:52+0500

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узбекистан

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президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. В пятницу Шавкат Мирзиёев выступил на Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP28), а также провел ряд двусторонних встреч, сообщает пресс-служба главы государства. Выступая на саммите, глава Узбекистана выдвинул ряд предложений:Президент также озвучил готовность организовать в Узбекистане на высоком уровне Молодежную конференцию COP и призвал участников саммита поддержать инициативу о проведении в будущем году Самаркандского международного климатического форума и принятии специальной резолюции ООН.Кроме того, в этот же день Шавкат Мирзиёев провел ряд двусторонних встреч. С президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо рассмотрели актуальные вопросы расширения практического сотрудничества с этим авторитетным финансовым институтом.Мирзиёев высоко оценил плодотворные результаты заседания Совета управляющих ЕБРР в мае этого года в Самарканде.Особое внимание уделили расширению взаимодействия в рамках реализации программы развития возобновляемой энергетики в Узбекистане. Рассмотрели также вопросы подготовки к очередному заседанию Совета иностранных инвесторов в следующем году.Также состоялась встреча Мирзиёева с Королем Малайзии Султаном Абдуллой Риайятуддином Аль-Мустафой Билах Шахом.Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития узбекско-малазийских отношений, прежде всего в экономической сфере.В ходе встречи достигнута договоренность о проведении в следующем году заседания Межправительственной комиссии и совместного бизнес-форума.С президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Шавкат Мирзиёев обсудил актуальные вопросы дальнейшего расширения всеобъемлющего стратегического партнерства и продвижения совместных инвестиционных проектов.Стороны также рассмотрели график предстоящих мероприятий на высшем уровне, в том числе проведение очередного заседания Узбекско-Турецкого Совета стратегического сотрудничества.Особое внимание на встрече с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом уделили практической реализации договоренностей на высшем уровне, достигнутых на встрече в Самарканде в сентябре прошлого года.Выражена заинтересованность в совершенствовании договорно-правовой базы в таких сферах как автомобильное и воздушное сообщение, туристический обмен, укрепление межрегиональных и культурно-гуманитарных связей.Согласовано проведение первого заседания совместного Межправительственного комитета и Делового совета в следующем году.Условлено, что по итогам встречи будет принята "дорожная карта" по дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества.Актуальные вопросы двусторонней повестки Шавкат Мирзиёев также обсудил с президентом Индонезии Джоко Видодо.Отмечена активизация взаимных обменов на всех уровнях и высокая динамика развития двустороннего товарооборота.Выражена обоюдная заинтересованность в осуществлении скоординированных шагов по расширению плодотворного сотрудничества, в том числе путем принятия "дорожной карты" в экономической сфере.В ходе встречи с заместителем Генерального секретаря ООН, исполнительным секретарем Конвенции по борьбе с опустыниванием Ибрахимом Тиау Шавкат Мирзиёев отметил важность наращивания международного сотрудничества в борьбе с опустыниванием. Подчеркнута необходимость совместного продвижения вопроса принятия Самаркандской декларации по пыльным и песчаным бурям в ходе конференции конвенции в Саудовской Аравии в декабре 2024 года.Рассмотрены возможности научного сотрудничества и проведения исследований на базе Центральноазиатского университета изменения климата в Ташкенте.О расширении инвестиционного сотрудничества шла речь в ходе встречи Мирзиёева с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.Особое внимание также уделили углублению кооперации и осуществлению совместных программ в сфере коммуникационных технологий, фармацевтики, науки и образования, здравоохранения, традиционной медицины и йоги. В Дубае проходит Конференция ООН по изменению климата — фото

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