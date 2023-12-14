https://uz.sputniknews.ru/20231214/pechen-biodobavki-deystviye-vrach-rekomndatsii-41556450.html

Врач предупредил об опасности омега-3 и фиточая для печени

Врач предупредил об опасности омега-3 и фиточая для печени

Употребление биодобавок может приводить к развитию заболеваний самого большого внутреннего органа человека

2023-12-14T22:08+0500

2023-12-14T22:08+0500

2023-12-14T22:08+0500

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Популярные биологически активные добавки могут быть чрезвычайно опасны для печени, рассказал радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач- гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.По его словам, человек начинает пить добавки для печени не просто так, а потому что знает, что с ней что-то не в порядке. Однако неоправданные ожидания от приема таких препаратов мешают ему получить адекватное лечение.Кроме того, он добавил, что исследования, проведенного американскими учеными, поставили под сомнение эффективность одной из наиболее известных пищевых добавок – Омега-3.Также, по его мнению, разрушительно действуют на печень и безобидные на первый взгляд растительные чаи.Также он предостерег от увлечения коллагеном. Вялов объяснил, что, при воспалительном процессе в каком-либо органе, организм бросает туда все ресурсы."И если (при заболевании печени, – ред.) мы принимаем коллаген – комплекс аминокислот, или белок – он из кишечника попадает прямо в печень. Почему-то все думают, что он должен идти в кожу, чтобы она была красивая. А он идет в печень, чтобы создать там из коллагеновых волокон следующий этап фиброза и сдвинуть человека ближе к циррозу печени", – заключил врач.

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