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Врач предупредил об опасности омега-3 и фиточая для печени
Врач предупредил об опасности омега-3 и фиточая для печени
Употребление биодобавок может приводить к развитию заболеваний самого большого внутреннего органа человека
2023-12-14T22:08+0500
2023-12-14T22:08+0500
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Популярные биологически активные добавки могут быть чрезвычайно опасны для печени, рассказал радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач- гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.По его словам, человек начинает пить добавки для печени не просто так, а потому что знает, что с ней что-то не в порядке. Однако неоправданные ожидания от приема таких препаратов мешают ему получить адекватное лечение.Кроме того, он добавил, что исследования, проведенного американскими учеными, поставили под сомнение эффективность одной из наиболее известных пищевых добавок – Омега-3.Также, по его мнению, разрушительно действуют на печень и безобидные на первый взгляд растительные чаи.Также он предостерег от увлечения коллагеном. Вялов объяснил, что, при воспалительном процессе в каком-либо органе, организм бросает туда все ресурсы."И если (при заболевании печени, – ред.) мы принимаем коллаген – комплекс аминокислот, или белок – он из кишечника попадает прямо в печень. Почему-то все думают, что он должен идти в кожу, чтобы она была красивая. А он идет в печень, чтобы создать там из коллагеновых волокон следующий этап фиброза и сдвинуть человека ближе к циррозу печени", – заключил врач.
https://uz.sputniknews.ru/20231213/drapkina-rekomenduet-pochasche-zaxodit-v-gosti-ili-priglashat-k-sebe-lyudey-naxodyaschixsya-v-zone-riska-41539258.html
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здоровье, мнение эксперта, заболевания
здоровье, мнение эксперта, заболевания

Врач предупредил об опасности омега-3 и фиточая для печени

22:08 14.12.2023
© Depositphotos.com / Ryanking999Девушка держит картинку с изображением печени в руках
Девушка держит картинку с изображением печени в руках - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.12.2023
© Depositphotos.com / Ryanking999
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Употребление биодобавок может приводить к развитию заболеваний самого большого внутреннего органа человека.
Популярные биологически активные добавки могут быть чрезвычайно опасны для печени, рассказал радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач- гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.
По его словам, человек начинает пить добавки для печени не просто так, а потому что знает, что с ней что-то не в порядке. Однако неоправданные ожидания от приема таких препаратов мешают ему получить адекватное лечение.
"И пока он пьет бесполезные добавки, он теряет время. А время от развития самой большой и частой проблемы, жировой болезни печени, до выраженного стеатоза и фиброза – это где-то 3 года. А время от выраженного развития стеатоза и фиброза до цирроза печени – это еще 2,5 года. То есть через 5-6 лет можно получить цирроз печени из-за того, что вместо нормального лечения вы пили добавки", – объяснил специалист.
Кроме того, он добавил, что исследования, проведенного американскими учеными, поставили под сомнение эффективность одной из наиболее известных пищевых добавок – Омега-3.
© unsplash/Natallia PhotoВитамины Омега-3.
Витамины Омега-3. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.12.2023
Витамины Омега-3.
© unsplash/Natallia Photo
"Омега-3 в добавки попадает в основном в некачественном виде. В этих омега-3 практически нет ненасыщенных жирных кислот, которые нам обещают. А есть только насыщенные, потому что технология производства очень сложная, они должны запечатываться в вакууме. Поэтому вместо омега-3, к сожалению, мы зачастую едим просто жир и делаем печени хуже", – отметил Вялов.
Также, по его мнению, разрушительно действуют на печень и безобидные на первый взгляд растительные чаи.
"Исследование Виктора Наварро (гепатолог из США, – ред.) показало, что основное повреждающее токсическое воздействие на печень оказывают растительные чаи. И за последние несколько лет было огромное количество случаев острой печеночной недостаточности у женщин в Великобритании, которые худеют на этих чаях. Из наших популярных – это, конечно, зверобой, который оказывает прямое токсическое воздействие на печень, а многие пьют его как обычный чай. Он не просто так называется зверобоем", – предупредил специалист.
Также он предостерег от увлечения коллагеном. Вялов объяснил, что, при воспалительном процессе в каком-либо органе, организм бросает туда все ресурсы.
"И если (при заболевании печени, – ред.) мы принимаем коллаген – комплекс аминокислот, или белок – он из кишечника попадает прямо в печень. Почему-то все думают, что он должен идти в кожу, чтобы она была красивая. А он идет в печень, чтобы создать там из коллагеновых волокон следующий этап фиброза и сдвинуть человека ближе к циррозу печени", – заключил врач.
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