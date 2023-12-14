https://uz.sputniknews.ru/20231214/rossiya-otrajeniye-ataka-vsu-donetsk-41555959.html
Российские военные отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении
Российские военные отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении
Боевые действия велись в районе Клещеевки и села Кирово, ВСУ потеряли до 265 военных и шесть орудий.
2023-12-14T12:45+0500
2023-12-14T12:45+0500
2023-12-14T14:18+0500
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ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Российские военнослужащие отбили шесть атак ВСУ на Донецком направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФКроме того, российские бойцы нанесли удары по позициям 30 механизированной, 79 и 95 десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Курдюмовки, Марьинки, Красного и Андреевки.Общие потери противника составили до 265 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля, две САУ "Акация", три гаубицы "Мста-Б", а также орудие Д-30.На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" ударили по войскам и технике 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки. Противник потерял до 90 человек убитыми и ранеными.На Купянском направлении отразили пять атак штурмовиков 60 и 115 механизированных, а также 57 мотопехотной бригад ВСУ в районе Синьковки. Потери противника составили до 45 военнослужащих.На Краснолиманском направлении отбили атаку 44 отдельного стрелкового батальона ВСУ в районе Ямполовки. Потери украинских войск составили до 180 военнослужащих, три автомобиля, а также САУ Caezar.На Запорожском направлении российские подразделения ударили по позициям 33 и 65 механизированных бригад ВСУ в районе Работино. За сутки украинские войска лишились до 45 военнослужащих и двух автомобилей.На Херсонском направлении в результате грамотных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 40 военнослужащих, а также четыре автомобиля.
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всу потери атаки россия военные клещеевка кирово донецкое направление
всу потери атаки россия военные клещеевка кирово донецкое направление
Российские военные отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении
12:45 14.12.2023 (обновлено: 14:18 14.12.2023)
Боевые действия велись в районе Клещеевки и села Кирово, ВСУ потеряли до 265 военных и шесть орудий.
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik.
Российские военнослужащие отбили шесть атак ВСУ на Донецком направлении, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ
"На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке огня артиллерии отразили шесть атак штурмовых групп 24-й механизированной, 5-й штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка и Кирово", — указано в сводке ведомства о ходе специальной военной операции.
Кроме того, российские бойцы нанесли удары по позициям 30 механизированной, 79 и 95 десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Курдюмовки, Марьинки, Красного и Андреевки.
Общие потери противника составили до 265 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля, две САУ "Акация", три гаубицы "Мста-Б", а также орудие Д-30.
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" ударили по войскам и технике 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки. Противник потерял до 90 человек убитыми и ранеными.
На Купянском направлении отразили пять атак штурмовиков 60 и 115 механизированных, а также 57 мотопехотной бригад ВСУ в районе Синьковки. Потери противника составили до 45 военнослужащих.
На Краснолиманском направлении отбили атаку 44 отдельного стрелкового батальона ВСУ в районе Ямполовки. Потери украинских войск составили до 180 военнослужащих, три автомобиля, а также САУ Caezar.
На Запорожском направлении российские подразделения ударили по позициям 33 и 65 механизированных бригад ВСУ в районе Работино. За сутки украинские войска лишились до 45 военнослужащих и двух автомобилей.
На Херсонском направлении в результате грамотных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 40 военнослужащих, а также четыре автомобиля.