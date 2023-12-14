https://uz.sputniknews.ru/20231214/rossiya-otrajeniye-ataka-vsu-donetsk-41555959.html

Российские военные отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении

Российские военные отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении

Боевые действия велись в районе Клещеевки и села Кирово, ВСУ потеряли до 265 военных и шесть орудий.

2023-12-14T12:45+0500

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ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Российские военнослужащие отбили шесть атак ВСУ на Донецком направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФКроме того, российские бойцы нанесли удары по позициям 30 механизированной, 79 и 95 десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Курдюмовки, Марьинки, Красного и Андреевки.Общие потери противника составили до 265 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля, две САУ "Акация", три гаубицы "Мста-Б", а также орудие Д-30.На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" ударили по войскам и технике 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки. Противник потерял до 90 человек убитыми и ранеными.На Купянском направлении отразили пять атак штурмовиков 60 и 115 механизированных, а также 57 мотопехотной бригад ВСУ в районе Синьковки. Потери противника составили до 45 военнослужащих.На Краснолиманском направлении отбили атаку 44 отдельного стрелкового батальона ВСУ в районе Ямполовки. Потери украинских войск составили до 180 военнослужащих, три автомобиля, а также САУ Caezar.На Запорожском направлении российские подразделения ударили по позициям 33 и 65 механизированных бригад ВСУ в районе Работино. За сутки украинские войска лишились до 45 военнослужащих и двух автомобилей.На Херсонском направлении в результате грамотных действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 40 военнослужащих, а также четыре автомобиля.

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