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США "не уйдут с Украины", пока ее не освободит российская армия

США "не уйдут с Украины", пока ее не освободит российская армия

Российская СВО показала всему миру закат агрессивной "гегемонии" США.

2023-12-14T10:28+0500

2023-12-14T10:28+0500

2023-12-14T11:16+0500

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Вашингтон разжег конфликт на Украине, и обеспечил прибыль американскому ВПК, но лишился гарантий безопасности, геополитической стабильности и безграничного доверия марионеток США, обреченных на поражение в разных точках планеты.Украинский президент Владимир Зеленский 12 декабря в Конгрессе США критиковал кредиторов, униженно просил и сурово требовал больших денег ($61 млрд), новых поставок оружия, включая БМП Bradley, РСЗО HIMARS, ракеты ATACMS, 155-мм снаряды, ЗРК Patriot и самолеты F-16. Разумеется, для нового украинского "контрнаступления". Эмоциональная речь Зеленского не тронула заокеанских "агентов Путина". Непоколебимые сенаторы-республиканцы назвали обращение украинского президента "старым хламом" и новых миллиардов военной помощи не обещали.Президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции пафосно заявил: "Я не уйду из Украины, и американский народ тоже". Глава Пентагона Ллойд Остин добавил: "Украина имеет огромное значение для безопасности Америки и для глобальной безопасности в XXI веке". Ранее, в Университете национальной обороны в Вашингтоне Остин рассказал о "непоколебимой" поддержке Украины в борьбе "с российской агрессией".Итогом "рождественского калядования" в США для Зеленского стала небольшая партия боеприпасов из арсеналов Пентагона на $200 млн. Риторика Байдена сместилась от "Будем помогать столько, сколько потребуется" до "сколько сможем". У Пентагона к декабрю осталось "старых запасов" для ВСУ на $1 млрд. Получить новые снаряды – отдельная большая проблема ВПК и переосмысления целей Вашингтона на Украине.Американские СМИ сравнивают "оскорбительно неэффективное" летнее "контрнаступление" Зеленского с крупнейшей в истории финансовой пирамидой американского мошенника Бернарда Мейдоффа. Отмечают, что стратегия 2023 года была основана на "переделке" украинской армии по образу американской (такой подход не принес США успеха и во Вьетнаме, Ираке, Афганистане). Для выработки новой стратегии ВСУ в Киев едет американский генерал Антонио Агуто.Стратегия российской СВОВооруженные силы РФ успешно наращивают наступательную активность на нескольких направлениях, Вашингтон, Киев и командование ВСУ этого не отрицают. Российские подразделения штурмуют Авдеевку, Марьинку и пригороды Купянска, продвигаются к Часову Яру.Касаясь обстановки в Авдеевке, американский журнал Military Watch сегодня констатировал: "Элитная 47-я механизированная бригада Украины окружена, имеет мало боеприпасов: критический фронт разваливается".На украинском ТВД догорают оставшиеся после "контрнаступления" германские танки Leopard 2A6, американские БМП Bradley и гаубицы M109. Российские "летающие радары" А-50У кратно нарастили активность и в интеграции с зенитными ракетными системами С-400 уничтожают остатки боевой авиации ВСУ на удалении в сотни километров от точки пуска ракет.После провала на украинском ТВД западной "танковой коалиции" Великобритания и Норвегия намерены сформировать в интересах ВСУ "морскую коалицию" – для блокады кораблей ВМФ России в Черном море.В реальности Украина обречена оставаться "отстойником" для антикварных плавсредств НАТО. Британский министр обороны Грант Шаппс заявил о передаче Киеву двух тральщиков класса Sandown, списанных из Королевского флота более 20 лет назад. Пара других ранее проданных Украине тральщиков – "Чернигов" и "Черкассы" – все еще находятся в британских водах.Объективно, присутствие ВМС Украины в Черном море и Украины на карте мира без российского участия невозможно. И даже в США все трезвее и реалистичнее очерчивают новые границы Украины.На фоне визита Зеленского в Вашингтон заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский еще раз напомнил Западу, что поставками оружия США лишь растягивают агонию киевского режима. Все натовское оружие будет уничтожено или брошено ВСУ на поле боя, как это происходило ранее.СВО будет завершена только на российских условиях, при достижении поставленных Россией целей. Время компромиссов Кремля с Соединенными Штатами и НАТО безвозвратно прошло. Грядет освобождение Украины.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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