https://uz.sputniknews.ru/20231214/v-rossiyu-cherez-kaspiy-perspektivy-yujnogo-transportnogo-koridora-41552407.html

Российская компания поможет Узбекистану развивать логистические маршруты

Российская компания поможет Узбекистану развивать логистические маршруты

Между Ташкентом и Москвой наладят прямое контейнерное сообщение. Договоренности также предусматривают реализацию проектов в области цифровизации логистической отрасли Узбекистана.

2023-12-14T11:40+0500

2023-12-14T11:40+0500

2023-12-14T14:17+0500

экономика

узбекистан

россия

торговля

транспорт

железная дорога

москва

ташкент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/1b/41268109_230:0:3174:1656_1920x0_80_0_0_12f5e4fc6d5013db27a375c4e67aba22.jpg

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Российская компания поможет Узбекистану в развитии логистических маршрутов, сообщает Торгпредство России в РУз.Руководство АО "Узбекские железные дороги" и АО "Узжелдорконтейнер" провело переговоры с крупной российской транспортной группой Fesco.Стороны договорились о сотрудничестве в области: Договоренности также предусматривают участие FESCO в развитии транспортной инфраструктуры республики и потенциальных проектах в области цифровизации логистической отрасли Узбекистана.

https://uz.sputniknews.ru/20231127/rossiya-cherez-kaspiy-perspektiva-yujnogo-transportnogo-koridora-41268766.html

узбекистан

россия

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан россия логистика сотрудничество ташкент москва прямое контейнерное сообщение