https://uz.sputniknews.ru/20231214/v-rossiyu-cherez-kaspiy-perspektivy-yujnogo-transportnogo-koridora-41552407.html
Российская компания поможет Узбекистану развивать логистические маршруты
Российская компания поможет Узбекистану развивать логистические маршруты
Между Ташкентом и Москвой наладят прямое контейнерное сообщение. Договоренности также предусматривают реализацию проектов в области цифровизации логистической отрасли Узбекистана.
2023-12-14T11:40+0500
2023-12-14T11:40+0500
2023-12-14T14:17+0500
экономика
узбекистан
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торговля
транспорт
железная дорога
москва
ташкент
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ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Российская компания поможет Узбекистану в развитии логистических маршрутов, сообщает Торгпредство России в РУз.Руководство АО "Узбекские железные дороги" и АО "Узжелдорконтейнер" провело переговоры с крупной российской транспортной группой Fesco.Стороны договорились о сотрудничестве в области: Договоренности также предусматривают участие FESCO в развитии транспортной инфраструктуры республики и потенциальных проектах в области цифровизации логистической отрасли Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20231127/rossiya-cherez-kaspiy-perspektiva-yujnogo-transportnogo-koridora-41268766.html
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узбекистан россия логистика сотрудничество ташкент москва прямое контейнерное сообщение
узбекистан россия логистика сотрудничество ташкент москва прямое контейнерное сообщение
Российская компания поможет Узбекистану развивать логистические маршруты
11:40 14.12.2023 (обновлено: 14:17 14.12.2023)
Между Ташкентом и Москвой наладят прямое контейнерное сообщение. Договоренности также предусматривают реализацию проектов в области цифровизации логистической сферы республики.
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik
. Российская компания поможет Узбекистану в развитии логистических маршрутов, сообщает
Торгпредство России в РУз.
Руководство АО "Узбекские железные дороги" и АО "Узжелдорконтейнер" провело переговоры с крупной российской транспортной группой Fesco.
Стороны договорились о сотрудничестве в области:
развития контейнерных перевозок между Узбекистаном и Россией;
совместной работы над новыми транзитными маршрутами через Кыргызстан в Китай и через Туркменистан в Турцию, страны Африки и Средиземноморья с использованием интермодальных сервисов FESCO;
создания прямого контейнерного сообщения между Ташкентом и Москвой.
Договоренности также предусматривают участие FESCO в развитии транспортной инфраструктуры республики и потенциальных проектах в области цифровизации логистической отрасли Узбекистана.