Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
"Итоги года" с Владимиром Путиным — прямая трансляция
https://uz.sputniknews.ru/20231214/v-rossiyu-cherez-kaspiy-perspektivy-yujnogo-transportnogo-koridora-41552407.html
Российская компания поможет Узбекистану развивать логистические маршруты
Российская компания поможет Узбекистану развивать логистические маршруты
Между Ташкентом и Москвой наладят прямое контейнерное сообщение. Договоренности также предусматривают реализацию проектов в области цифровизации логистической отрасли Узбекистана.
2023-12-14T11:40+0500
2023-12-14T14:17+0500
экономика
узбекистан
россия
торговля
транспорт
железная дорога
москва
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/1b/41268109_230:0:3174:1656_1920x0_80_0_0_12f5e4fc6d5013db27a375c4e67aba22.jpg
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Российская компания поможет Узбекистану в развитии логистических маршрутов, сообщает Торгпредство России в РУз.Руководство АО "Узбекские железные дороги" и АО "Узжелдорконтейнер" провело переговоры с крупной российской транспортной группой Fesco.Стороны договорились о сотрудничестве в области: Договоренности также предусматривают участие FESCO в развитии транспортной инфраструктуры республики и потенциальных проектах в области цифровизации логистической отрасли Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20231127/rossiya-cherez-kaspiy-perspektiva-yujnogo-transportnogo-koridora-41268766.html
узбекистан
россия
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/1b/41268109_481:0:3009:1896_1920x0_80_0_0_7e2124ee93ea5cf6b360efbd5cf38220.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан россия логистика сотрудничество ташкент москва прямое контейнерное сообщение
узбекистан россия логистика сотрудничество ташкент москва прямое контейнерное сообщение

Российская компания поможет Узбекистану развивать логистические маршруты

11:40 14.12.2023 (обновлено: 14:17 14.12.2023)
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкТранспортно-логистический центр. Архивное фото
Транспортно-логистический центр. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.12.2023
© Sputnik / Павел Лисицын
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Между Ташкентом и Москвой наладят прямое контейнерное сообщение. Договоренности также предусматривают реализацию проектов в области цифровизации логистической сферы республики.
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Российская компания поможет Узбекистану в развитии логистических маршрутов, сообщает Торгпредство России в РУз.
Руководство АО "Узбекские железные дороги" и АО "Узжелдорконтейнер" провело переговоры с крупной российской транспортной группой Fesco.
Стороны договорились о сотрудничестве в области:
развития контейнерных перевозок между Узбекистаном и Россией;
совместной работы над новыми транзитными маршрутами через Кыргызстан в Китай и через Туркменистан в Турцию, страны Африки и Средиземноморья с использованием интермодальных сервисов FESCO;
создания прямого контейнерного сообщения между Ташкентом и Москвой.
Договоренности также предусматривают участие FESCO в развитии транспортной инфраструктуры республики и потенциальных проектах в области цифровизации логистической отрасли Узбекистана.
Разгрузка баржи с контейнерами в порту. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.11.2023
В Россию через Каспий: перспективы Южного транспортного коридора
27 ноября, 18:44
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0