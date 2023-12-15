https://uz.sputniknews.ru/20231215/ukrainskiye-voyennyye-snaryad-belgorodskaya-oblast-41577585.html

Более 20 снарядов украинские военные выпустили по Белгородской области за сутки

Более 20 снарядов украинские военные выпустили по Белгородской области за сутки

Ни в одном из обстрелянных населенных пунктов пострадавших и разрушений нет

2023-12-15T14:19+0500

2023-12-15T14:19+0500

2023-12-15T15:00+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

украина

всу

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/1d/38367808_0:23:1000:586_1920x0_80_0_0_6adfa760ee81b9e34349c1e60d17cf69.jpg

ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Украинские военные свыше 20 раз обстреляли два приграничных района Белгородской области за прошедшие сутки. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков, сообщает РИА Новости.В пятницу глава области опубликовал статистику по ударам ВСУ в регионе за 14 декабря. Украинские военные обстреляли два приграничных муниципалитета 22 снарядами, включая семь взрывных устройств, сброшенных с дронов. По данным губернатора, пострадавших и разрушений нет ни в одном из обстрелянных населенных пунктов.Гладков уточнил, что в Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка, там установлено три прилета. По селу Середа выпущено два минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" — пять минометных снарядов.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

украинские военные снаряды белгородская область населенные пункты пострадавшие разрушения