https://uz.sputniknews.ru/20231215/ukrainskiye-voyennyye-snaryad-belgorodskaya-oblast-41577585.html
Более 20 снарядов украинские военные выпустили по Белгородской области за сутки
Более 20 снарядов украинские военные выпустили по Белгородской области за сутки
Ни в одном из обстрелянных населенных пунктов пострадавших и разрушений нет
2023-12-15T14:19+0500
2023-12-15T14:19+0500
2023-12-15T15:00+0500
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ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Украинские военные свыше 20 раз обстреляли два приграничных района Белгородской области за прошедшие сутки. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков, сообщает РИА Новости.В пятницу глава области опубликовал статистику по ударам ВСУ в регионе за 14 декабря. Украинские военные обстреляли два приграничных муниципалитета 22 снарядами, включая семь взрывных устройств, сброшенных с дронов. По данным губернатора, пострадавших и разрушений нет ни в одном из обстрелянных населенных пунктов.Гладков уточнил, что в Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка, там установлено три прилета. По селу Середа выпущено два минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" — пять минометных снарядов.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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украинские военные снаряды белгородская область населенные пункты пострадавшие разрушения
украинские военные снаряды белгородская область населенные пункты пострадавшие разрушения
Более 20 снарядов украинские военные выпустили по Белгородской области за сутки
14:19 15.12.2023 (обновлено: 15:00 15.12.2023)
Ни в одном из обстрелянных населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.
ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik.
Украинские военные свыше 20 раз обстреляли два приграничных района Белгородской области за прошедшие сутки. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков, сообщает РИА Новости
.
В пятницу глава области опубликовал статистику по ударам ВСУ
в регионе за 14 декабря. Украинские военные обстреляли два приграничных муниципалитета 22 снарядами, включая семь взрывных устройств, сброшенных с дронов.
По данным губернатора, пострадавших и разрушений нет ни в одном из обстрелянных населенных пунктов.
"В Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено два артиллерийских и два минометных снаряда, по МАПП "Нехотеевка" – один минометный снаряд. В селе Щетиновка с БПЛА сброшено 7 взрывных устройств", — говорится в сообщении.
Гладков уточнил, что в Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка, там установлено три прилета. По селу Середа выпущено два минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" — пять минометных снарядов.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.