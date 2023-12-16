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СВО, политика, мигранты: о чем говорил Путин на "Итогах года"
https://uz.sputniknews.ru/20231216/uzbekistan-katar-sovmestnaya-borba-korruptsiya-41588731.html
Узбекистан и Катар заинтересованы в совместной борьбе с коррупцией
Узбекистан и Катар заинтересованы в совместной борьбе с коррупцией
Шавкат Мирзиёев в пятницу принял делегацию Катара во главе с председателем Попечительского совета Центра по обеспечению верховенства закона и противодействию коррупции этой страны Али Мухсином аль-Марри
2023-12-16T09:47+0500
2023-12-16T09:49+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
катар
советник
делегация
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. В ходе встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем расширении практического взаимодействия, обмене опытом и осуществлении совместных образовательных программ в области борьбы с коррупцией. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Кроме того, Шавкат Мирзиёев и Али Мухсин аль-Марри рассмотрели ход подготовки к проведению в Узбекистане предстоящего важного международного мероприятия – церемонии вручения глобальной премии "За выдающиеся достижения в борьбе с коррупцией", учрежденной по инициативе Эмира Катара.Было также отмечено динамичное развитие узбекско-катарских многоплановых отношений, рост объемов взаимной торговли и инвестиций, подготовка и реализация крупных совместных проектов.В этот же день Мирзиёев провел встречу с советником по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества Сумой Чакрабарти.Рассмотрели ход мероприятий и дальнейшие планы по повышению результативности программы социально-экономических реформ в Узбекистане.Особое внимание уделили повышению эффективности проводимой работы по совершенствованию инвестиционного климата и деловой среды, продвижению крупных проектов в разных отраслях экономики с привлечением ведущих зарубежных компаний и финансовых институтов.Обсудили также вопросы, связанные с процессом вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию и повышением позиций республики в международных рейтингах.
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узбекистан катар заинтересованность совместная борьба коррупция шавкат мирзиёев делегация председатель попечительский совет центр обеспечение верховенство закон противодействие али мухсин аль марри
узбекистан катар заинтересованность совместная борьба коррупция шавкат мирзиёев делегация председатель попечительский совет центр обеспечение верховенство закон противодействие али мухсин аль марри

Узбекистан и Катар заинтересованы в совместной борьбе с коррупцией

09:47 16.12.2023 (обновлено: 09:49 16.12.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял председателя Попечительского совета Центра по обеспечению верховенства закона и противодействию коррупции Катара Али Мухсина аль-Марри
Шавкат Мирзиёев принял председателя Попечительского совета Центра по обеспечению верховенства закона и противодействию коррупции Катара Али Мухсина аль-Марри - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.12.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Шавкат Мирзиёев в пятницу принял делегацию Катара во главе с председателем Попечительского совета Центра по обеспечению верховенства закона и противодействию коррупции этой страны Али Мухсином аль-Марри.
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. В ходе встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем расширении практического взаимодействия, обмене опытом и осуществлении совместных образовательных программ в области борьбы с коррупцией. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял председателя Попечительского совета Центра по обеспечению верховенства закона и противодействию коррупции Катара Али Мухсина аль-Марри
Шавкат Мирзиёев принял председателя Попечительского совета Центра по обеспечению верховенства закона и противодействию коррупции Катара Али Мухсина аль-Марри - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.12.2023
Шавкат Мирзиёев принял председателя Попечительского совета Центра по обеспечению верховенства закона и противодействию коррупции Катара Али Мухсина аль-Марри
© Пресс-служба президента Узбекистана
Кроме того, Шавкат Мирзиёев и Али Мухсин аль-Марри рассмотрели ход подготовки к проведению в Узбекистане предстоящего важного международного мероприятия – церемонии вручения глобальной премии "За выдающиеся достижения в борьбе с коррупцией", учрежденной по инициативе Эмира Катара.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял председателя Попечительского совета Центра по обеспечению верховенства закона и противодействию коррупции Катара Али Мухсина аль-Марри
Шавкат Мирзиёев принял председателя Попечительского совета Центра по обеспечению верховенства закона и противодействию коррупции Катара Али Мухсина аль-Марри - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.12.2023
Шавкат Мирзиёев принял председателя Попечительского совета Центра по обеспечению верховенства закона и противодействию коррупции Катара Али Мухсина аль-Марри
© Пресс-служба президента Узбекистана
Было также отмечено динамичное развитие узбекско-катарских многоплановых отношений, рост объемов взаимной торговли и инвестиций, подготовка и реализация крупных совместных проектов.
В этот же день Мирзиёев провел встречу с советником по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества Сумой Чакрабарти.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев встретился с советником по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества Сумой Чакрабарти
Шавкат Мирзиёев встретился с советником по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества Сумой Чакрабарти - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.12.2023
Шавкат Мирзиёев встретился с советником по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества Сумой Чакрабарти
© Пресс-служба президента Узбекистана
Рассмотрели ход мероприятий и дальнейшие планы по повышению результативности программы социально-экономических реформ в Узбекистане.
Особое внимание уделили повышению эффективности проводимой работы по совершенствованию инвестиционного климата и деловой среды, продвижению крупных проектов в разных отраслях экономики с привлечением ведущих зарубежных компаний и финансовых институтов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев встретился с советником по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества Сумой Чакрабарти
Шавкат Мирзиёев встретился с советником по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества Сумой Чакрабарти - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.12.2023
Шавкат Мирзиёев встретился с советником по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества Сумой Чакрабарти
© Пресс-служба президента Узбекистана
Обсудили также вопросы, связанные с процессом вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию и повышением позиций республики в международных рейтингах.
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