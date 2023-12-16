Узбекистан и Катар заинтересованы в совместной борьбе с коррупцией
09:47 16.12.2023 (обновлено: 09:49 16.12.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял председателя Попечительского совета Центра по обеспечению верховенства закона и противодействию коррупции Катара Али Мухсина аль-Марри
Шавкат Мирзиёев в пятницу принял делегацию Катара во главе с председателем Попечительского совета Центра по обеспечению верховенства закона и противодействию коррупции этой страны Али Мухсином аль-Марри.
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. В ходе встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем расширении практического взаимодействия, обмене опытом и осуществлении совместных образовательных программ в области борьбы с коррупцией. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял председателя Попечительского совета Центра по обеспечению верховенства закона и противодействию коррупции Катара Али Мухсина аль-Марри
Шавкат Мирзиёев принял председателя Попечительского совета Центра по обеспечению верховенства закона и противодействию коррупции Катара Али Мухсина аль-Марри
Кроме того, Шавкат Мирзиёев и Али Мухсин аль-Марри рассмотрели ход подготовки к проведению в Узбекистане предстоящего важного международного мероприятия – церемонии вручения глобальной премии "За выдающиеся достижения в борьбе с коррупцией", учрежденной по инициативе Эмира Катара.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял председателя Попечительского совета Центра по обеспечению верховенства закона и противодействию коррупции Катара Али Мухсина аль-Марри
Шавкат Мирзиёев принял председателя Попечительского совета Центра по обеспечению верховенства закона и противодействию коррупции Катара Али Мухсина аль-Марри
Было также отмечено динамичное развитие узбекско-катарских многоплановых отношений, рост объемов взаимной торговли и инвестиций, подготовка и реализация крупных совместных проектов.
В этот же день Мирзиёев провел встречу с советником по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества Сумой Чакрабарти.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев встретился с советником по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества Сумой Чакрабарти
Шавкат Мирзиёев встретился с советником по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества Сумой Чакрабарти
Рассмотрели ход мероприятий и дальнейшие планы по повышению результативности программы социально-экономических реформ в Узбекистане.
Особое внимание уделили повышению эффективности проводимой работы по совершенствованию инвестиционного климата и деловой среды, продвижению крупных проектов в разных отраслях экономики с привлечением ведущих зарубежных компаний и финансовых институтов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев встретился с советником по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества Сумой Чакрабарти
Шавкат Мирзиёев встретился с советником по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества Сумой Чакрабарти
Обсудили также вопросы, связанные с процессом вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию и повышением позиций республики в международных рейтингах.