https://uz.sputniknews.ru/20231216/uzbekistan-katar-sovmestnaya-borba-korruptsiya-41588731.html

Узбекистан и Катар заинтересованы в совместной борьбе с коррупцией

Узбекистан и Катар заинтересованы в совместной борьбе с коррупцией

Шавкат Мирзиёев в пятницу принял делегацию Катара во главе с председателем Попечительского совета Центра по обеспечению верховенства закона и противодействию коррупции этой страны Али Мухсином аль-Марри

2023-12-16T09:47+0500

2023-12-16T09:47+0500

2023-12-16T09:49+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

катар

советник

делегация

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. В ходе встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем расширении практического взаимодействия, обмене опытом и осуществлении совместных образовательных программ в области борьбы с коррупцией. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Кроме того, Шавкат Мирзиёев и Али Мухсин аль-Марри рассмотрели ход подготовки к проведению в Узбекистане предстоящего важного международного мероприятия – церемонии вручения глобальной премии "За выдающиеся достижения в борьбе с коррупцией", учрежденной по инициативе Эмира Катара.Было также отмечено динамичное развитие узбекско-катарских многоплановых отношений, рост объемов взаимной торговли и инвестиций, подготовка и реализация крупных совместных проектов.В этот же день Мирзиёев провел встречу с советником по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества Сумой Чакрабарти.Рассмотрели ход мероприятий и дальнейшие планы по повышению результативности программы социально-экономических реформ в Узбекистане.Особое внимание уделили повышению эффективности проводимой работы по совершенствованию инвестиционного климата и деловой среды, продвижению крупных проектов в разных отраслях экономики с привлечением ведущих зарубежных компаний и финансовых институтов.Обсудили также вопросы, связанные с процессом вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию и повышением позиций республики в международных рейтингах.

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