В Узбекистане предложили создать Детскую организацию
© © Пресс-служба Министерства дошкольного образования УзбекистанаВоспитанники детских садов в Ташкенте. Архивное фото.
© © Пресс-служба Министерства дошкольного образования Узбекистана
Шавкат Мирзиёев ознакомился с отчетом о работе, проделанной в этом году, и приоритетных задачах на следующий год в области молодежной политики.
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. В Узбекистане предложили создать Детскую организацию, сообщает пресс-служба президента. Ее цель — развитие способностей, интересов и талантов детей, а также их всемерная поддержка.
Инициатива прозвучала на совещании с Шавкатом Мирзиёевым, посвященном системе работы с молодежью.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкату Мирзиёеву представили отчет о системе работы с молодежью
Шавкату Мирзиёеву представили отчет о системе работы с молодежью
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Отмечена необходимость совершенствования научно-аналитической работы по изучению проблем молодежи и подготовке перспективных кадров", — говорится в сообщении.
Так, в следующем году будут приняты меры по увеличению числа молодых людей, изучающих иностранные языки в рамках проекта "Ибрат фарзандлари", до 1 миллиона, количества юных читателей в рамках программы "Мутолаа" - до 1,5 миллиона.
Для этого в регионах будет построена дополнительная инфраструктура, планируется создание более широких условий для содержательной организации досуга, реализации таланта и способностей молодежи.
Президенту также доложили об организации в Навоийской области международной шахматной школы "Тудакуль".
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкату Мирзиёеву представили отчет о системе работы с молодежью
Шавкату Мирзиёеву представили отчет о системе работы с молодежью
© Пресс-служба президента Узбекистана
Она способна обучать 1,7 тысячи детей и охватить различными мероприятиями 7,5 тысяч молодых людей в год. Здесь созданы все условия для проведения международных соревнований, таких как чемпионаты мира и Азии, универсиады.
Мирзиёев поручил пригласить в эту школу международных гроссмейстеров, привлечь талантливых детей из отдаленных районов, организовать для них краткосрочные шахматные лагеря с выдачей соответствующих сертификатов.
"Школа должна стать образцом и методической базой обучения шахматам для всех общеобразовательных школ страны, необходимо внедрять цифровые решения в процесс проведения уроков по шахматам", — говорится в сообщении.
Кроме того, с этого года начато проведение "Олимпиады Пяти инициатив" по 4 уровням – между районами, школами, учреждениями профессионального образования и университетами. Всего в ней приняли участие 12 миллионов молодых людей.
В целях поддержки молодых талантов во Дворце творчества молодежи в Ташкенте запущен первый круглосуточно работающий "Креативный парк". В игру "Заковат" и другие интеллектуальные состязания привлечено 2 миллиона молодых людей.
За минувший период реализованы меры по 7 направлениям. За ответственными руководителями закреплены 396 тысяч молодых людей, нуждающихся в особом внимании государства, через индивидуальную работу 331 тысяче из них оказано содействие в реализации своего потенциала. В частности, трудоустроены 94 тысячи человек, 56 тысяч обучены профессиям.
Количество видов помощи, оказываемой через "молодежную тетрадь", увеличено до 30, а срок рассмотрения обращений за помощью сократился с 30 дней до 5 дней.
В этом году по рекомендации лидеров молодежи 338 тысячам юношей и девушек оказана материальная помощь на сумму 444 миллиарда сумов. В частности, были оплачены контракты студентов, покрыты расходы на обучение иностранным языкам и современным профессиям.
В каждой махалле реализована программа трудоустройства молодежи, в результате в этом году обеспечили работой 236 тысяч молодых людей и 189 тысяч выпускников школ.