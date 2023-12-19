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Как отличить психогенный кашель от простудного — невролог
Как отличить психогенный кашель от простудного — невролог
Кашель может возникнуть не только из-за болезней органов дыхания, но и по причине стресса
2023-12-19T22:08+0500
2023-12-19T22:08+0500
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мнение эксперта
простуда
стресс
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В большинстве случаев кашель возникает вследствие респираторной инфекции, но у него могут быть и другие причины, в том числе стресс, рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-невролог Марина Аникина.Она предупредила, что нужно насторожиться, если симптом не проходит в течение долгого времени.По ее словам, психогенный кашель – не редкость.Также она перечислила косвенные признаки психогенного кашля.В заключение она добавила, что при длительном кашле необходимо проконсультироваться с целым рядом специалистов и пройти серьезное обследование. В частности, Аникина рекомендовала сделать рентгенографию грудной клетки, сдать определенные анализы крови, обратиться к отоларингологу, аллергологу, гастроэнтерологу. Если же выяснится, что кашель вызван стрессом, лечением этого состояния займется невролог или психиатр.
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кашель простуда стресс отличие врач
кашель простуда стресс отличие врач

Как отличить психогенный кашель от простудного — невролог

22:08 19.12.2023
© Depositphotos.com / BelchonockКашляющая девушка
Кашляющая девушка - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.12.2023
© Depositphotos.com / Belchonock
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Кашель может возникнуть не только из-за болезней органов дыхания, но и по причине стресса
В большинстве случаев кашель возникает вследствие респираторной инфекции, но у него могут быть и другие причины, в том числе стресс, рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-невролог Марина Аникина.
Она предупредила, что нужно насторожиться, если симптом не проходит в течение долгого времени.

"Считается, что после респираторной инфекции достаточно 2 недель, чтобы кашель угас. Бывают возбудители, которые дают более стойкое воспаление, и кашель длится 3-4 недели. Но если он продолжается дольше, это уже вопрос тревожный. Возможно, мы при этом что-то упускаем. Ведь причин у длительного кашля может быть много – это и хроническая пневмония, и аллергия, и регулярный заброс содержимого желудка в пищевод, и стресс", – объяснила специалист.

По ее словам, психогенный кашель – не редкость.
"Кашель – это один из защитных рефлексов. Когда у нас есть истинные причины для него, такие как респираторные заболевания, он выводит мокроту, выводит возбудителей с форсированным выдохом. При хроническом стрессе и ощущении глобальной опасности, когда все защитные механизмы взведены, как курок, этот рефлекс тоже может срабатывать", – рассказала Аникина.
Также она перечислила косвенные признаки психогенного кашля.
"Во-первых, наличие выраженного тревожного расстройства повышает вероятность того, что кашель имеет психогенную природу. Во-вторых, такой кашель имеет свою периодичность, он возникает при эмоциональном разговоре или какой-то психотравмирующей ситуации, но его нет ночью. То есть он возникает только в периоды выраженной активизации нервной системы. Хотя бывают и вялотекущие воспалительные заболевания бронхолегочной системы, которые дают такую же картину", – уточнила врач.
В заключение она добавила, что при длительном кашле необходимо проконсультироваться с целым рядом специалистов и пройти серьезное обследование. В частности, Аникина рекомендовала сделать рентгенографию грудной клетки, сдать определенные анализы крови, обратиться к отоларингологу, аллергологу, гастроэнтерологу. Если же выяснится, что кашель вызван стрессом, лечением этого состояния займется невролог или психиатр.
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