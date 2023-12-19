https://uz.sputniknews.ru/20231219/kashel-prostuda-stress-otlichiye-41632552.html

Как отличить психогенный кашель от простудного — невролог

Как отличить психогенный кашель от простудного — невролог

Кашель может возникнуть не только из-за болезней органов дыхания, но и по причине стресса

2023-12-19T22:08+0500

2023-12-19T22:08+0500

2023-12-19T22:08+0500

это интересно

мнение эксперта

простуда

стресс

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В большинстве случаев кашель возникает вследствие респираторной инфекции, но у него могут быть и другие причины, в том числе стресс, рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-невролог Марина Аникина.Она предупредила, что нужно насторожиться, если симптом не проходит в течение долгого времени.По ее словам, психогенный кашель – не редкость.Также она перечислила косвенные признаки психогенного кашля.В заключение она добавила, что при длительном кашле необходимо проконсультироваться с целым рядом специалистов и пройти серьезное обследование. В частности, Аникина рекомендовала сделать рентгенографию грудной клетки, сдать определенные анализы крови, обратиться к отоларингологу, аллергологу, гастроэнтерологу. Если же выяснится, что кашель вызван стрессом, лечением этого состояния займется невролог или психиатр.

https://uz.sputniknews.ru/20231218/diyeta-novyy-god-vrach-rekomendatsii-41606300.html

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