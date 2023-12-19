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https://uz.sputniknews.ru/20231219/mirziyoyev-soboleznovaniya-kitay-zemletryaseniye-41632799.html
Мирзиёев направил Си Цзиньпину соболезнования в связи с землетрясением в Китае
Мирзиёев направил Си Цзиньпину соболезнования в связи с землетрясением в Китае
Глава Узбекистана передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
2023-12-19T12:38+0500
2023-12-19T12:43+0500
политика
узбекистан
китай
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
си цзиньпин
соболезнования
землетрясение
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ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай, сообщает пресс-секретарь президента.Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали в понедельник в 23.59 (18.59 по мск) в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу.Число погибших в результате землетрясения на северо-западе Китая по последним данным достигло 118.В результате землетрясения погибли 105 человек в провинции Ганьсу и 13 в провинции Цинхай. В провинции Цинхай также потеряна связь с 20 людьми, еще 182 человека получили ранения.
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политика, узбекистан, китай, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, си цзиньпин, соболезнования, землетрясение
политика, узбекистан, китай, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, си цзиньпин, соболезнования, землетрясение

Мирзиёев направил Си Цзиньпину соболезнования в связи с землетрясением в Китае

12:38 19.12.2023 (обновлено: 12:43 19.12.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев подписывает документы.
Шавкат Мирзиёев подписывает документы. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.12.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава Узбекистана передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай, сообщает пресс-секретарь президента.
"Глава нашего государства попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал выздоровления пострадавшим", — говорится в сообщении.
Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали в понедельник в 23.59 (18.59 по мск) в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу.
Число погибших в результате землетрясения на северо-западе Китая по последним данным достигло 118.
В результате землетрясения погибли 105 человек в провинции Ганьсу и 13 в провинции Цинхай. В провинции Цинхай также потеряна связь с 20 людьми, еще 182 человека получили ранения.
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