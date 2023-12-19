https://uz.sputniknews.ru/20231219/mirziyoyev-soboleznovaniya-kitay-zemletryaseniye-41632799.html
Мирзиёев направил Си Цзиньпину соболезнования в связи с землетрясением в Китае
Мирзиёев направил Си Цзиньпину соболезнования в связи с землетрясением в Китае
Глава Узбекистана передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
2023-12-19T12:38+0500
2023-12-19T12:38+0500
2023-12-19T12:43+0500
политика
узбекистан
китай
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
си цзиньпин
соболезнования
землетрясение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/1e/36434862_0:4:1200:679_1920x0_80_0_0_f34dcd2c2aadab404ed304d4686da674.jpg
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай, сообщает пресс-секретарь президента.Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали в понедельник в 23.59 (18.59 по мск) в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу.Число погибших в результате землетрясения на северо-западе Китая по последним данным достигло 118.В результате землетрясения погибли 105 человек в провинции Ганьсу и 13 в провинции Цинхай. В провинции Цинхай также потеряна связь с 20 людьми, еще 182 человека получили ранения.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/1e/36434862_85:0:1027:706_1920x0_80_0_0_19c20907082dd17af8e46cdab004fdc1.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, узбекистан, китай, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, си цзиньпин, соболезнования, землетрясение
политика, узбекистан, китай, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, си цзиньпин, соболезнования, землетрясение
Мирзиёев направил Си Цзиньпину соболезнования в связи с землетрясением в Китае
12:38 19.12.2023 (обновлено: 12:43 19.12.2023)
Глава Узбекистана передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай, сообщает
пресс-секретарь президента.
"Глава нашего государства попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал выздоровления пострадавшим", — говорится в сообщении.
Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали в понедельник в 23.59 (18.59 по мск) в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу.
Число погибших в результате землетрясения на северо-западе Китая по последним данным достигло 118.
В результате землетрясения погибли 105 человек в провинции Ганьсу и 13 в провинции Цинхай. В провинции Цинхай также потеряна связь с 20 людьми, еще 182 человека получили ранения.