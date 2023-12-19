https://uz.sputniknews.ru/20231219/mirziyoyev-soboleznovaniya-kitay-zemletryaseniye-41632799.html

Мирзиёев направил Си Цзиньпину соболезнования в связи с землетрясением в Китае

Мирзиёев направил Си Цзиньпину соболезнования в связи с землетрясением в Китае

Глава Узбекистана передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

2023-12-19T12:38+0500

2023-12-19T12:38+0500

2023-12-19T12:43+0500

политика

узбекистан

китай

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

си цзиньпин

соболезнования

землетрясение

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ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай, сообщает пресс-секретарь президента.Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали в понедельник в 23.59 (18.59 по мск) в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу.Число погибших в результате землетрясения на северо-западе Китая по последним данным достигло 118.В результате землетрясения погибли 105 человек в провинции Ганьсу и 13 в провинции Цинхай. В провинции Цинхай также потеряна связь с 20 людьми, еще 182 человека получили ранения.

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политика, узбекистан, китай, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, си цзиньпин, соболезнования, землетрясение