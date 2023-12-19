https://uz.sputniknews.ru/20231219/mirziyoyev-vystupleniye-korruptsiya-premiya-emir-katara-41638365.html

В Узбекистане разработают Национальную стратегию по борьбе с коррупцией

В Узбекистане разработают Национальную стратегию по борьбе с коррупцией

Глава республики выступил на церемонии вручения Международной премии по борьбе с коррупцией и озвучил новые меры по противодействию коррупции в Узбекистане.

2023-12-19T15:08+0500

2023-12-19T15:08+0500

2023-12-19T16:14+0500

политика

узбекистан

катар

коррупция

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Узбекистан разработает и реализует Национальную стратегию по борьбе с коррупцией до 2030 года, заявил Шавкат Мирзиёев, выступая на церемонии вручения Международной премии по борьбе с коррупцией, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В мероприятии, проходящем в Международном конгресс-центре в Ташкенте, участвовали руководители ряда зарубежных стран и другие высокопоставленные гости, ведущие эксперты из более чем 30 стран, руководители ряда зарубежных стран, представители дипкорпуса, международных организаций и СМИ.Глава республики отметил необратимый характер реформ в новом Узбекистане, а также рассказал о больших планах и задачах в области противодействия коррупции.Во-первых, в Узбекистане разработают и реализуют Национальную стратегию по борьбе с коррупцией до 2030 года. Особое внимание уделят дальнейшему обеспечению прозрачности деятельности и повышению подотчетности государственных органов, совершенствованию системы открытых данных, укреплению правовых основ и институциональных механизмов сферы.Во-вторых, республика поддержит и будет активно участвовать в региональных и глобальных инициативах, новых проектах в сфере противодействия коррупции. В этом направлении широко используют региональную платформу Конвенции против коррупции, запущенную в прошлом месяце в Ташкенте.В-третьих, еще больше повысят потенциал Агентства по противодействию коррупции посредством усиления тесного взаимодействия с зарубежными профильными учреждениями. На основе самого передового международного опыта внедрят новые механизмы, институт "предварительного изучения" по фактам коррупции - антикоррупционного расследования.В-четвертых, приоритетной задачей является формирование такого нового поколения, которое с детства будет привито "вакциной честности". Узбекистан заинтересован в широком внедрении в стране программы Глобального ресурса ООН по антикоррупционному просвещению и повышению антикоррупционной активности молодежи.В-пятых, в таком сложном процессе, как противодействие коррупции, особенно значима роль средств массовой информации.По его словам, коррупция — это угроза, которая подрывает основы всего человечества, всех обществ, наносит удар по экономике, разрушает верховенство закона и резко снижает доверие народа к политике государства, препятствует развитию демократических институтов."Она также серьезно нарушает наши планы по достижению целей устойчивого развития. Согласно анализу, в настоящее время ущерб от коррупции в мире составляет около $3 трлн. Однако, я считаю, эта большая цифра не полностью отражает истинное положение дел и реальные размеры ущерба. Хуже всего то, что невозможно измерить масштаб морального вреда, нанесенного обществу", — подчеркнул лидер Узбекистана.Он отметил, что республика, глубоко осознавая последствия этих острых проблем, тесно сотрудничает с такими авторитетными международными структурами, как Организация Объединенных Наций, Всемирный банк, Организация экономического сотрудничества и развития. В ходе борьбы с коррупцией в стране реализуют системные правовые и институциональные реформы.Так, в Узбекистане приняли закон о противодействии коррупции, создали соответствующее Агентство, наделив его специальными полномочиями.Широко внедряют в практику превентивные механизмы, направленные на обеспечение открытости, гласности деятельности и повышение ответственности правительства, сокращение бюрократии и упрощение государственных услуг.В частности, во всех государственных ведомствах наладили системы рейтинга комплаенс-контроля и эффективности. Полностью цифровизировали государственные закупки. Узбекистан в 2021 году стал членом Международной хартии открытых данных.Республика эффективно участвует в Стамбульской программе действий, Глобальной оперативной сети, Евразийской и Эгмонтской группах, многих других платформах, исполняет функции Секретариата Сети возвращения активов в государствах Западной и Центральной Азии.Ежегодно Ташкенте проходит традиционный Международный антикоррупционный форум. За последние годы республика в индексе "Transparency International" поднялась на 42 позиции, заняв самое высокое место в регионе.Также, по его словам, в этом году в рейтинге "Open Data Inventory" Узбекистан поднялся на 30-е место. А по количеству источников открытых данных республика на четвертом месте в мире.Напомним, что по приглашению Шавката Мирзиёева в Ташкенте с рабочим визитом находится Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани. Главы государств приняли участие в церемонии вручения премии по борьбе с коррупцией, учрежденной по инициативе эмира Катара. Также лидеры двух стран проведут переговоры.Для справки: С 2016 года премию эмира Катара шейха Тамима Аль Тани вручают выдающимся исследователям, журналистам, новаторам и активистам, внесшим большой вклад в дело борьбы с коррупцией в глобальном масштабе.Награду вручают в таких номинациях, как "Выдающиеся достижения", "Академические исследования и образование", "Творчество и участие молодежи", "Инновационная/расследовательская журналистика" и "Защита спорта от коррупции".

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мирзиёев борьба с коррупцией выступление церемония вручения международной премии узбекистан разработка национальная стратегия по борьбе с коррупцией до 2030 года