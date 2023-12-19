https://uz.sputniknews.ru/20231219/putin-bolshinstvo-rossiyan-nastroeny-patrioticheski-i-podderjivayut-armiyu-41642858.html

Путин: большинство россиян настроены патриотически и поддерживают армию

Путин: большинство россиян настроены патриотически и поддерживают армию

Президент РФ выступил на расширенном заседании коллегии министерства обороны.

2023-12-19T17:20+0500

2023-12-19T17:20+0500

2023-12-19T18:06+0500

спецоперация

владимир путин

вооруженные силы

россия

армия

минобороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/13/41646233_0:0:3026:1702_1920x0_80_0_0_524498bd11e3de0ba357e4ba34ac5d83.jpg

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ отметил поддержку народа и патриотический настрой большинства граждан России, единство и сплоченность россиян, сообщает РИА Новости.Также он заявил, что 2023 год был напряженным для российской армии, но все профессионально решали задачи СВО. Память погибших военнослужащих Путин попросил почтить минутой молчания.Глава РФ поблагодарил военных за службу и добросовестное выполнение обязанностей, особо отметив тех, то работает в зоне СВО.Он отметил, что все попытки нанести поражение России разбились о мужество российского солдата.По его словам, Россия не собирается отказываться от целей специальной военной операции.При этом он отметил, что сегодня российская армия владеет инициативой на линии боевого соприкосновения.В то же время спецоперация выявила проблемы, подчеркнул российский лидер, отметив необходимость увеличить выпуск высокоточных снарядов, беспилотников, а также усовершенствовать работу ПВО.Он указал на необходимость серьезной перестройки систем связи, эффективного применения средств ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, наращивания возможностей спутниковой группировки.Путин уточнил, что согласно прогнозам, гособоронзаказ по итогам года будет выполнен на 98%.Кроме того, Путин отметил качество и оперативность работы частных предприятий, привлеченных к производству вооружения.В свою очередь Запад продолжает вести против России гибридную войну, передавая современные системы вооружений, снабжая киевский режим развединформацией в режиме реального времени.При этом он заявил о разрушении мифа о неуязвимости западной военной техники. Также Путин отметил тяжелые потери, которые несет противник, пытаясь показать своим реальным хозяевам хоть какие-то результаты."Противник несет тяжелые потери и в значительной степени растратил резервы, пытаясь показать своим реальным хозяевам хоть какой-то результат своего распиаренного так называемого контрнаступления", — сказал Путин.Вместе с тем, он напомнил, что даже маленькие, казалось бы, безобидные дроны наносят ущерб, это ни в коем случае нельзя пропускать.По словам Путина, в текущей мировой обстановке значительно выросла роль ядерной триады, обеспечивающей стратегический баланс сил в мире. До конца года на боевое дежурство Ракетных войск стратегического назначения будут поставлены 15 пусковых установок "Ярс" и "Авангард". Он указал на необходимость и дальше поддерживать боеготовность стратегических сил на высоком уровне.Он сообщил о модернизации авиасоставляющей стратегических сил, в частности, о поступивших 4 ракетоносцах ТУ-160М.Также глава РФ отметил, что поставки бронетехники в войска в 2023 году возросли втрое.Он призвал оснащать армию техникой на основе ИИ и новых физических принципов.По словам Путина, в 2024 году с учетом дополнительных бюджетных ассигнований объемы закупок и ремонта вооружений и техники будут значительно увеличены.Путин призвал использовать опыт СВО для дальнейшего совершенствования армии, поскольку такого опыта ведения современной вооруженной борьбы, как у армии РФ, в мире нет, но его надо использовать в том числе при подготовке кадров.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

путин россия армия расширенное заседание коллегии министерства обороны выступление