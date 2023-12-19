Путин: большинство россиян настроены патриотически и поддерживают армию
17:20 19.12.2023 (обновлено: 18:06 19.12.2023)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ
© Sputnik / Сергей Гунеев/
Президент РФ выступил на расширенном заседании коллегии министерства обороны.
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ отметил поддержку народа и патриотический настрой большинства граждан России, единство и сплоченность россиян, сообщает РИА Новости.
"Конечно, особо отмечу беспрецедентную поддержку нашего народа, поддержку защитников отечества, патриотический настрой абсолютного большинства граждан страны и единство, сплоченность людей разных национальностей, вероисповеданий. Это – надежная, несокрушимая опора нашей армии и флота", — сказал президент РФ.
Также он заявил, что 2023 год был напряженным для российской армии, но все профессионально решали задачи СВО. Память погибших военнослужащих Путин попросил почтить минутой молчания.
Глава РФ поблагодарил военных за службу и добросовестное выполнение обязанностей, особо отметив тех, то работает в зоне СВО.
"Особые слова благодарности – всем, кто сражался и сражается на передовых рубежах, несет сложную службу в зоне СВО, защищает небо России, отражает налеты вражеских воздушных и морских беспилотников, пресекает артобстрелы и вылазки диверсионных групп наших западных приграничных регионов", — подчеркнул Путин.
Он отметил, что все попытки нанести поражение России разбились о мужество российского солдата.
"Все попытки, как говорили на Западе, нанести нам военное поражение, стратегическое поражение разбились о мужество и стойкость нашего солдата, столкнулись с возросшей мощью наших вооруженных сил, потенциалом отечественной промышленности и оборонных производств", — сказал Путин.
По его словам, Россия не собирается отказываться от целей специальной военной операции.
"Запад от своей стратегии сдерживания России и от своих агрессивных целей на Украине не отказывается. Но и мы от своих целей специальной военной операции отказываться не собираемся", — заявил Путин.
При этом он отметил, что сегодня российская армия владеет инициативой на линии боевого соприкосновения.
В то же время спецоперация выявила проблемы, подчеркнул российский лидер, отметив необходимость увеличить выпуск высокоточных снарядов, беспилотников, а также усовершенствовать работу ПВО.
Он указал на необходимость серьезной перестройки систем связи, эффективного применения средств ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, наращивания возможностей спутниковой группировки.
Путин уточнил, что согласно прогнозам, гособоронзаказ по итогам года будет выполнен на 98%.
"Важно и дальше наращивать поставки наиболее востребованных образцов... В том числе формировать именно серийную линейку беспилотных летательных аппаратов от тяжелых ударных и сверхмалых аппаратов. Привлекать к разработкам и производству высокотехнологичный бизнес, инжиниринговые проектные компании", — подчеркнул он.
Кроме того, Путин отметил качество и оперативность работы частных предприятий, привлеченных к производству вооружения.
В свою очередь Запад продолжает вести против России гибридную войну, передавая современные системы вооружений, снабжая киевский режим развединформацией в режиме реального времени.
"…события текущего года подтвердили, …что Запад продолжает вести против России гибридную войну. Активно снабжает киевский режим развединформацией в режиме реального времени, направляет военных советников, передает современные системы вооружений", — указал глава РФ.
При этом он заявил о разрушении мифа о неуязвимости западной военной техники. Также Путин отметил тяжелые потери, которые несет противник, пытаясь показать своим реальным хозяевам хоть какие-то результаты.
"Противник несет тяжелые потери и в значительной степени растратил резервы, пытаясь показать своим реальным хозяевам хоть какой-то результат своего распиаренного так называемого контрнаступления", — сказал Путин.
Вместе с тем, он напомнил, что даже маленькие, казалось бы, безобидные дроны наносят ущерб, это ни в коем случае нельзя пропускать.
По словам Путина, в текущей мировой обстановке значительно выросла роль ядерной триады, обеспечивающей стратегический баланс сил в мире. До конца года на боевое дежурство Ракетных войск стратегического назначения будут поставлены 15 пусковых установок "Ярс" и "Авангард". Он указал на необходимость и дальше поддерживать боеготовность стратегических сил на высоком уровне.
Он сообщил о модернизации авиасоставляющей стратегических сил, в частности, о поступивших 4 ракетоносцах ТУ-160М.
Также глава РФ отметил, что поставки бронетехники в войска в 2023 году возросли втрое.
"В этом году благодаря работе ОПК объемы поставок бронетанковой техники возросли в три раза, автомобильной — в 4,5 раза. В целом количество закупаемых основных образцов вооружения повысилось в 2,7 раза, а особо востребованных — в 7 раз", — сказал Путин.
Он призвал оснащать армию техникой на основе ИИ и новых физических принципов.
По словам Путина, в 2024 году с учетом дополнительных бюджетных ассигнований объемы закупок и ремонта вооружений и техники будут значительно увеличены.
"Кроме того, предстоит продолжить создавать для армии и флота задел на будущее, в том числе разрабатывать и выпускать в серию перспективные виды вооружений. Имею ввиду роботизированные комплексы и боевые лазеры, оружие с использованием технологий искусственного интеллекта и основанное на новых физических принципах", — добавил он.
Путин призвал использовать опыт СВО для дальнейшего совершенствования армии, поскольку такого опыта ведения современной вооруженной борьбы, как у армии РФ, в мире нет, но его надо использовать в том числе при подготовке кадров.