https://uz.sputniknews.ru/20231219/shavkat-mirziyoyev-emir-katara-peregovory-41644691.html

Лидеры Узбекистана и Катара провели переговоры — подробности

Лидеры Узбекистана и Катара провели переговоры — подробности

Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления политического диалога, расширения торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами.

2023-12-19T18:10+0500

2023-12-19T18:10+0500

2023-12-19T18:10+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

катар

узбекистан

встреча

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ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Состоялась встреча Шавката Мирзиёева с Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, сообщает пресс-служба президента.Эмир Катара поблагодарил узбекского коллегу за высокий уровень организации церемонии вручения Международной премии в области борьбы с коррупцией, прошедшей в Ташкенте.Речь шла о дальнейшем укреплении политического диалога, расширении торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами.Стороны с удовлетворением отметили продолжающиеся интенсивные контакты и обмены на всех уровнях. В этом году открылись дипмиссии двух стран в Ташкенте и Дохе. Растут объемы взаимной торговли, начата реализация крупных проектов с участием ведущих катарских компаний.Особое внимание уделили продвижению новых совместных инвестпроектов, в частности, в сферах "зеленой" энергетики, промышленности, сельского хозяйства, развития инфраструктуры, банковско-финансовом секторе, в области образования, здравоохранения, туризма.Лидеры двух стран подчеркнули важность организации первых заседаний совместной Межправительственной комиссии, Делового совета и бизнес-форума в феврале 2024 года в Дохе. Эмир Катара поддержал инициативу Шавката Мирзиёева о создании в Узбекистане под эгидой ООН Регионального центра по борьбе с коррупцией. Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

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