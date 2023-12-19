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https://uz.sputniknews.ru/20231219/shavkat-mirziyoyev-emir-katara-peregovory-41644691.html
Лидеры Узбекистана и Катара провели переговоры — подробности
Лидеры Узбекистана и Катара провели переговоры — подробности
Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления политического диалога, расширения торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами.
2023-12-19T18:10+0500
2023-12-19T18:10+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
катар
узбекистан
встреча
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ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Состоялась встреча Шавката Мирзиёева с Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, сообщает пресс-служба президента.Эмир Катара поблагодарил узбекского коллегу за высокий уровень организации церемонии вручения Международной премии в области борьбы с коррупцией, прошедшей в Ташкенте.Речь шла о дальнейшем укреплении политического диалога, расширении торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами.Стороны с удовлетворением отметили продолжающиеся интенсивные контакты и обмены на всех уровнях. В этом году открылись дипмиссии двух стран в Ташкенте и Дохе. Растут объемы взаимной торговли, начата реализация крупных проектов с участием ведущих катарских компаний.Особое внимание уделили продвижению новых совместных инвестпроектов, в частности, в сферах "зеленой" энергетики, промышленности, сельского хозяйства, развития инфраструктуры, банковско-финансовом секторе, в области образования, здравоохранения, туризма.Лидеры двух стран подчеркнули важность организации первых заседаний совместной Межправительственной комиссии, Делового совета и бизнес-форума в феврале 2024 года в Дохе. Эмир Катара поддержал инициативу Шавката Мирзиёева о создании в Узбекистане под эгидой ООН Регионального центра по борьбе с коррупцией. Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.
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шавкат мирзиёев эмир катара встреча укрепление политический диалог торгово-экономическое сотрудничество
шавкат мирзиёев эмир катара встреча укрепление политический диалог торгово-экономическое сотрудничество

Лидеры Узбекистана и Катара провели переговоры — подробности

18:10 19.12.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаВстреча Шавката Мирзиёева с Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.
Встреча Шавката Мирзиёева с Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.12.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления политического диалога, расширения торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами.
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Состоялась встреча Шавката Мирзиёева с Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВстреча Шавката Мирзиёева с Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.
Встреча Шавката Мирзиёева с Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.12.2023
Встреча Шавката Мирзиёева с Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Эмир Катара поблагодарил узбекского коллегу за высокий уровень организации церемонии вручения Международной премии в области борьбы с коррупцией, прошедшей в Ташкенте.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВстреча Шавката Мирзиёева с Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.
Встреча Шавката Мирзиёева с Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.12.2023
Встреча Шавката Мирзиёева с Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Речь шла о дальнейшем укреплении политического диалога, расширении торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами.
Стороны с удовлетворением отметили продолжающиеся интенсивные контакты и обмены на всех уровнях. В этом году открылись дипмиссии двух стран в Ташкенте и Дохе. Растут объемы взаимной торговли, начата реализация крупных проектов с участием ведущих катарских компаний.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВстреча Шавката Мирзиёева с Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.
Встреча Шавката Мирзиёева с Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.12.2023
Встреча Шавката Мирзиёева с Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Особое внимание уделили продвижению новых совместных инвестпроектов, в частности, в сферах "зеленой" энергетики, промышленности, сельского хозяйства, развития инфраструктуры, банковско-финансовом секторе, в области образования, здравоохранения, туризма.
"Рассмотрены пути дальнейшего расширения сотрудничества в области транспорта и логистики. В частности, катарская сторона выразила полную поддержку проекту строительства Трансафганской железной дороги", — говорится в сообщении.
Лидеры двух стран подчеркнули важность организации первых заседаний совместной Межправительственной комиссии, Делового совета и бизнес-форума в феврале 2024 года в Дохе.
"В целях обеспечения своевременного исполнения договоренностей лидеры Узбекистана и Катара выступили за создание Координационного совета на уровне глав внешнеполитических ведомств двух стран", — указано в сообщении.
Эмир Катара поддержал инициативу Шавката Мирзиёева о создании в Узбекистане под эгидой ООН Регионального центра по борьбе с коррупцией.
Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.
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