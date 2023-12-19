Потери ВСУ с начала СВО составили более 383 тыс. военнослужащих — Шойгу
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Глава российского военного ведомства выступил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Потери ВСУ с начала специальной военной операции составили более 383 тыс. военнослужащих, заявил Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России, сообщает РИА Новости.
"С начала спецоперации потери ВСУ превысили 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными, 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 8,5 тысяч орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня", — сказал он.
Также глава российского оборонного ведомства озвучил данные о потерях ВСУ с начала контрнаступления, с 4 июня. Они составили 159 тыс. военных.
"159 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков, включая 37 Leopard, 2 348 бронемашин различного класса, из них 50 Bradley. Видимо, поэтому до сих пор не видим на поле боя американские Abrams, поставленные несколько месяцев назад", — добавил Шойгу.
По словам Шойгу:
российские Вооружённые силы с начала спецоперации уничтожили свыше 5,8 тыс. иностранных наемников, на территории Украины ликвидированы 103 военных преступника, которые проявили особую жестокость;
Минобороны России уточнило подходы к применению войск, серьезные изменения претерпела тактика общевойскового боя;
за время спецоперации Героями России стали 272 военнослужащих;
в зоне СВО российские войска обеспечены боеприпасами в объеме выполняемых ими задач;
в России разрабатывают новое оружие за 4-7 месяцев вместо 5-8 лет;
ВС России полностью обеспечены аптечками и средствами защиты;
замполиты на передовой вселяют в военнослужащих веру в победу;
военные и добровольцы в зоне СВО получают от 210 тыс. рублей в месяц;
более 98% раненных в зоне СВО выписываются с выздоровлением, благодаря достижениям российской военной медицины;
планы по комплектованию армии и флота в 2023 году полностью выполнены, их численность доведена до 1 млн 150 тыс. человек, продолжается её увеличение;
ВС РФ с 1 декабря приступили к выполнению поручения Владимира Путина по наращиванию численности вооруженных сил до 1 млн 320 тыс. человек.
численность военнослужащих по контракту планируется увеличить с учетом комплектования новых формирований до 745 тыс. человек до конца 2024 года;
завершается поставка четырёх стратегических ракетоносцев Ту-160М в авиационные стратегические ядерные силы;
ВМФ России получил четыре современные многоцелевые подводные лодки, восемь надводных кораблей;
ВМФ РФ получит в 2024 году крейсер "Князь Пожарский" и еще три подлодки;
сухопутные войска получили более 1 500 новых и модернизированных танков;
на сегодня российская армия является самой подготовленной и боеспособной в мире, имеющей передовое вооружение, проверенное в боевых условиях;
вся страна оказывает поддержку Вооруженным силам РФ и объединилась вокруг руководства государства;
в ракетных войсках стратегического назначения завершено перевооружение на современный ракетный комплекс "Авангард", продолжается оснащение комплексом "Ярс";
для размещения ракетных комплексов "Сармат", "Авангард" и "Ярс" в 2023 году в России было построено 592 высокотехнологичных объекта;
ускоренно создается инфраструктура для стратегических комплексов с ядерными крылатыми ракетами неограниченной дальности "Буревестник" и носителей беспилотных подводных аппаратов "Посейдон";
в группировках российских войск подготовлено более 1 700 расчетов беспилотных летательных аппаратов и свыше 1 500 операторов FPV-дронов;
российские группировки войск остаются основным гарантом сохранения мира в Сирии и Карабахе;
российская техника в ходе СВО показала свое превосходство над натовской — ПВО РФ за полгода сбила более тысячи натовских реактивных снарядов;
Россия, несмотря на санкции, производит высокотехнологичного вооружения больше, чем страны НАТО;
вооружённые силы России в 2024 году продолжат специальную военную операцию до полного выполнения задач, определенных Верховным главнокомандующим.
Кроме того, министр обороны РФ говоря о приоритетных задачах Вооруженных сил РФ в 2024 году, поручил нарастить объемы производства гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал" и "Циркон", а также завершить в 2024 году в ракетных войсках стратегического назначения работы по постановке на боевое дежурство стратегического ракетного комплекса "Сармат".