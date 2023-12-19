https://uz.sputniknews.ru/20231219/shoygu-zasedaniye-kollegii-minoborony-rf-41647625.html

Потери ВСУ с начала СВО составили более 383 тыс. военнослужащих — Шойгу

Потери ВСУ с начала СВО составили более 383 тыс. военнослужащих — Шойгу

Глава российского военного ведомства выступил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

2023-12-19T19:20+0500

2023-12-19T19:20+0500

2023-12-19T19:20+0500

спецоперация россии по защите донбасса

спецоперация

украина

всу

россия

министр

сергей шойгу

вооружение

безопасность

минобороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/13/41646799_0:153:3072:1881_1920x0_80_0_0_03d77b8919c2351d092961d9f6865c36.jpg

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Потери ВСУ с начала специальной военной операции составили более 383 тыс. военнослужащих, заявил Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России, сообщает РИА Новости.Также глава российского оборонного ведомства озвучил данные о потерях ВСУ с начала контрнаступления, с 4 июня. Они составили 159 тыс. военных.По словам Шойгу:Кроме того, министр обороны РФ говоря о приоритетных задачах Вооруженных сил РФ в 2024 году, поручил нарастить объемы производства гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал" и "Циркон", а также завершить в 2024 году в ракетных войсках стратегического назначения работы по постановке на боевое дежурство стратегического ракетного комплекса "Сармат".

украина

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

шойгу потери всу спецоперация заседание коллегии минобороны рф