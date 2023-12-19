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В Узбекистане обнаружили новые запасы газа

В Узбекистане обнаружили новые запасы газа

В последние годы глубину геологических исследований увеличили с 2-3 километров до 4-5 километров. В результате дополнительно добыли более 4 млрд кубометров этого сырья

2023-12-19T13:10+0500

2023-12-19T13:10+0500

2023-12-19T13:10+0500

экономика

узбекистан

газ

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

инвестиции

узбекнефтегаз

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ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. В Узбекистане обнаружили новые запасы газа, добыто дополнительно 4,4 млрд кубометров "голубого топлива". Об этом стало известно на совещании с участием Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба президента.В ноябре текущего года глава республики посетил акционерное общество "Узбекнефтегаз" и поставил задачи по освоению перспективных геологических участков.В ходе нынешнего совещания представители отрасли рассказали о реализации этих задач, а также о программе геологоразведки и добычи на 2024 год.Отмечалось, что работы ведут по двум направлениям – поддержание объемов добычи газа на существующих месторождениях и выявление новых запасов.Также привлекли международную консалтинговую компанию, при содействии которой удалось выявить множество перспективных участков.В 2024 году планируют провести сейсмические работы на площади 3,5 тыс. квадратных километров и пробурить новые разведочные скважины.Кроме того, речь шла о привлечении иностранных инвестиций и обеспечении оборотным капиталом предприятий отрасли.Участники обсудили пути перехода к геологическому бурению на глубину 6-7 километров с привлечением передовых технологий.Президент Узбекистана подчеркнул важность бесперебойных поставок энергоносителей, а также обеспечения платежной дисциплины в регионах и на крупных предприятиях.

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