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https://uz.sputniknews.ru/20231219/uzbekistan-novyye-zapasy-gaza-mirziyoyev-videoselektor-41631619.html
В Узбекистане обнаружили новые запасы газа
В Узбекистане обнаружили новые запасы газа
В последние годы глубину геологических исследований увеличили с 2-3 километров до 4-5 километров. В результате дополнительно добыли более 4 млрд кубометров этого сырья
2023-12-19T13:10+0500
2023-12-19T13:10+0500
экономика
узбекистан
газ
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
инвестиции
узбекнефтегаз
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ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. В Узбекистане обнаружили новые запасы газа, добыто дополнительно 4,4 млрд кубометров "голубого топлива". Об этом стало известно на совещании с участием Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба президента.В ноябре текущего года глава республики посетил акционерное общество "Узбекнефтегаз" и поставил задачи по освоению перспективных геологических участков.В ходе нынешнего совещания представители отрасли рассказали о реализации этих задач, а также о программе геологоразведки и добычи на 2024 год.Отмечалось, что работы ведут по двум направлениям – поддержание объемов добычи газа на существующих месторождениях и выявление новых запасов.Также привлекли международную консалтинговую компанию, при содействии которой удалось выявить множество перспективных участков.В 2024 году планируют провести сейсмические работы на площади 3,5 тыс. квадратных километров и пробурить новые разведочные скважины.Кроме того, речь шла о привлечении иностранных инвестиций и обеспечении оборотным капиталом предприятий отрасли.Участники обсудили пути перехода к геологическому бурению на глубину 6-7 километров с привлечением передовых технологий.Президент Узбекистана подчеркнул важность бесперебойных поставок энергоносителей, а также обеспечения платежной дисциплины в регионах и на крупных предприятиях.
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узбекистан газ глубина геологические исследования
узбекистан газ глубина геологические исследования

В Узбекистане обнаружили новые запасы газа

13:10 19.12.2023
© УзтрансгазВвод в эксплуатацию газоизмерительной станции и начало поставок российского газа в Казахстан и Узбекистан.
Ввод в эксплуатацию газоизмерительной станции и начало поставок российского газа в Казахстан и Узбекистан. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.12.2023
© Узтрансгаз
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В последние годы глубину геологических исследований увеличили с 2-3 километров до 4-5 километров. В результате дополнительно добыли более 4 млрд кубометров этого сырья.
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. В Узбекистане обнаружили новые запасы газа, добыто дополнительно 4,4 млрд кубометров "голубого топлива". Об этом стало известно на совещании с участием Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПредставлена информация о геологоразведочных работах.
Представлена информация о геологоразведочных работах. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.12.2023
Представлена информация о геологоразведочных работах.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В ноябре текущего года глава республики посетил акционерное общество "Узбекнефтегаз" и поставил задачи по освоению перспективных геологических участков.
В ходе нынешнего совещания представители отрасли рассказали о реализации этих задач, а также о программе геологоразведки и добычи на 2024 год.
Отмечалось, что работы ведут по двум направлениям – поддержание объемов добычи газа на существующих месторождениях и выявление новых запасов.
"В последние годы глубина геологических исследований увеличена с 2-3 километров до 4-5 километров. В результате были обнаружены новые запасы газа, добыто дополнительно 4,4 миллиарда кубометров этого сырья", — говорится в сообщении.
Также привлекли международную консалтинговую компанию, при содействии которой удалось выявить множество перспективных участков.
В 2024 году планируют провести сейсмические работы на площади 3,5 тыс. квадратных километров и пробурить новые разведочные скважины.
Кроме того, речь шла о привлечении иностранных инвестиций и обеспечении оборотным капиталом предприятий отрасли.
Участники обсудили пути перехода к геологическому бурению на глубину 6-7 километров с привлечением передовых технологий.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПредставлена информация о геологоразведочных работах.
Представлена информация о геологоразведочных работах. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.12.2023
Представлена информация о геологоразведочных работах.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана подчеркнул важность бесперебойных поставок энергоносителей, а также обеспечения платежной дисциплины в регионах и на крупных предприятиях.
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