https://uz.sputniknews.ru/20231220/chistka-zubov-poslye-yedy-vrach-rekomendatsii-41655854.html

Врач: нельзя чистить зубы сразу после сладкого и кислого

Врач: нельзя чистить зубы сразу после сладкого и кислого

Нужно дать время, чтобы поврежденная эмаль могла восстановиться.

2023-12-20T22:03+0500

2023-12-20T22:03+0500

2023-12-20T22:03+0500

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Каким образом сладкие и кислые продукты влияют на эмаль и почему не нужно чистить зубы после их употребления, рассказал радио Sputnik врач-стоматолог Алексей Антипенко.По его словам, на первом месте в антирейтинге разрушающих зубы продуктов – сладости.Также он добавил, что если вы очень любите сладкое, ешьте его во время завтрака, обеда или ужина, вреда будет значительно меньше, чем если в течение дня вы будете сосать конфетки, перекусывать печеньем, вафлями, пить сладкий чай или кофе.На второе место по негативному воздействию на зубную эмаль врач поставил кислые фрукты и фруктовые соки."Регулярное воздействие кислоты, той же яблочной или лимонной, часто вызывает повышенную чувствительность эмали. В полости рта есть удивительные защитные системы. Если зуб теряет кальций или фосфаты, тут же запускается процесс реминерализации: вещества, вышедшие в слюну, возвращаются защитными системами обратно. Но если мы этот ресурс превышаем, продолжаем добавлять кислоту, баланс нарушается и начинает смещаться в сторону разрушения. Не надо пытаться внушить себе, что вы ведете здоровый образ жизни, если каждые 2 часа пьете по стакану сока. Это очень вредно", – объяснил Антипенко.По словам стоматолога, в новогодние праздники он и его коллеги ждут наплыва пациентов с так называемой постновогодней чувствительностью.Кроме того, он не рекомендовал чистить зубы сразу же после употребления кислой или сладкой пищи.В таком случае специалист советует прополоскать рот водой или просто выпить водички, чтобы смыть сахар или кислотную пленку.

https://uz.sputniknews.ru/20231219/kashel-prostuda-stress-otlichiye-41632552.html

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