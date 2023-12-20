Врач: нельзя чистить зубы сразу после сладкого и кислого
© Depositphotos.com / Vitaly ValuaДевушка чистит зубы. Иллюстративное фото
© Depositphotos.com / Vitaly Valua
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Нужно дать время, чтобы поврежденная эмаль могла восстановиться.
Каким образом сладкие и кислые продукты влияют на эмаль и почему не нужно чистить зубы после их употребления, рассказал радио Sputnik врач-стоматолог Алексей Антипенко.
По его словам, на первом месте в антирейтинге разрушающих зубы продуктов – сладости.
"Бактерии, вызывающие кариес, питаются только сладким. Каждый раз, когда хотя бы маленькая доза сладкого попадает на бактериальную колонию, микроорганизмы переваривают углеводы и выделяют органическую кислоту. Она разъедает минеральные ткани – а зубы у нас состоят в основном из кальция и фосфора. Чем чаще человек употребляет сладкое, тем хуже для его зубов. Поэтому ни в коем случае никаких сладких продуктов между основными приемами пищи", – предупредил специалист.
Также он добавил, что если вы очень любите сладкое, ешьте его во время завтрака, обеда или ужина, вреда будет значительно меньше, чем если в течение дня вы будете сосать конфетки, перекусывать печеньем, вафлями, пить сладкий чай или кофе.
На второе место по негативному воздействию на зубную эмаль врач поставил кислые фрукты и фруктовые соки.
"Регулярное воздействие кислоты, той же яблочной или лимонной, часто вызывает повышенную чувствительность эмали. В полости рта есть удивительные защитные системы. Если зуб теряет кальций или фосфаты, тут же запускается процесс реминерализации: вещества, вышедшие в слюну, возвращаются защитными системами обратно. Но если мы этот ресурс превышаем, продолжаем добавлять кислоту, баланс нарушается и начинает смещаться в сторону разрушения. Не надо пытаться внушить себе, что вы ведете здоровый образ жизни, если каждые 2 часа пьете по стакану сока. Это очень вредно", – объяснил Антипенко.
По словам стоматолога, в новогодние праздники он и его коллеги ждут наплыва пациентов с так называемой постновогодней чувствительностью.
© Depositphotos.com / MilkosМужчина показывает зубы, иллюстративное фото
Мужчина показывает зубы, иллюстративное фото
© Depositphotos.com / Milkos
"Естественно, у нас приближается Новый год, а это значит – мандаринки. А мандаринки – это практически те же лимоны. Вот поэтому у нас постновогодняя чувствительность – номер один по обращениям. И пойдут пациенты с вопросами: "Доктор, у меня все болит бешено". На что я обычно спрашиваю: "А не переели ли вы мандаринок?", – рассказал Антипенко.
Кроме того, он не рекомендовал чистить зубы сразу же после употребления кислой или сладкой пищи.
"Ни в коем случае нельзя чистить зубы в течение хотя бы 20-30 минут после кислого или сладкого, потому что за это время у нас восстанавливается, реминерализуется верхний слой поврежденной эмали. Если мы раньше почистим, это будет как зверская методика отбеливания зубов, абразив", – предостерег Антипенко.
В таком случае специалист советует прополоскать рот водой или просто выпить водички, чтобы смыть сахар или кислотную пленку.