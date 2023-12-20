Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20231220/chistka-zubov-poslye-yedy-vrach-rekomendatsii-41655854.html
Врач: нельзя чистить зубы сразу после сладкого и кислого
Врач: нельзя чистить зубы сразу после сладкого и кислого
Нужно дать время, чтобы поврежденная эмаль могла восстановиться.
2023-12-20T22:03+0500
2023-12-20T22:03+0500
это интересно
мнение эксперта
еда
зубы
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/14/41656276_0:32:2000:1157_1920x0_80_0_0_eb81392505876ce8aef8dab82ab087d6.jpg
Каким образом сладкие и кислые продукты влияют на эмаль и почему не нужно чистить зубы после их употребления, рассказал радио Sputnik врач-стоматолог Алексей Антипенко.По его словам, на первом месте в антирейтинге разрушающих зубы продуктов – сладости.Также он добавил, что если вы очень любите сладкое, ешьте его во время завтрака, обеда или ужина, вреда будет значительно меньше, чем если в течение дня вы будете сосать конфетки, перекусывать печеньем, вафлями, пить сладкий чай или кофе.На второе место по негативному воздействию на зубную эмаль врач поставил кислые фрукты и фруктовые соки."Регулярное воздействие кислоты, той же яблочной или лимонной, часто вызывает повышенную чувствительность эмали. В полости рта есть удивительные защитные системы. Если зуб теряет кальций или фосфаты, тут же запускается процесс реминерализации: вещества, вышедшие в слюну, возвращаются защитными системами обратно. Но если мы этот ресурс превышаем, продолжаем добавлять кислоту, баланс нарушается и начинает смещаться в сторону разрушения. Не надо пытаться внушить себе, что вы ведете здоровый образ жизни, если каждые 2 часа пьете по стакану сока. Это очень вредно", – объяснил Антипенко.По словам стоматолога, в новогодние праздники он и его коллеги ждут наплыва пациентов с так называемой постновогодней чувствительностью.Кроме того, он не рекомендовал чистить зубы сразу же после употребления кислой или сладкой пищи.В таком случае специалист советует прополоскать рот водой или просто выпить водички, чтобы смыть сахар или кислотную пленку.
https://uz.sputniknews.ru/20231219/kashel-prostuda-stress-otlichiye-41632552.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/14/41656276_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_9cfaef3f746d36dec9d6e178ae535082.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
врач зубы чистка сладкое кислое эмаль восстановление время
врач зубы чистка сладкое кислое эмаль восстановление время

Врач: нельзя чистить зубы сразу после сладкого и кислого

22:03 20.12.2023
© Depositphotos.com / Vitaly ValuaДевушка чистит зубы. Иллюстративное фото
Девушка чистит зубы. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.12.2023
© Depositphotos.com / Vitaly Valua
Подписаться
Нужно дать время, чтобы поврежденная эмаль могла восстановиться.
Каким образом сладкие и кислые продукты влияют на эмаль и почему не нужно чистить зубы после их употребления, рассказал радио Sputnik врач-стоматолог Алексей Антипенко.
По его словам, на первом месте в антирейтинге разрушающих зубы продуктов – сладости.
"Бактерии, вызывающие кариес, питаются только сладким. Каждый раз, когда хотя бы маленькая доза сладкого попадает на бактериальную колонию, микроорганизмы переваривают углеводы и выделяют органическую кислоту. Она разъедает минеральные ткани – а зубы у нас состоят в основном из кальция и фосфора. Чем чаще человек употребляет сладкое, тем хуже для его зубов. Поэтому ни в коем случае никаких сладких продуктов между основными приемами пищи", – предупредил специалист.
Также он добавил, что если вы очень любите сладкое, ешьте его во время завтрака, обеда или ужина, вреда будет значительно меньше, чем если в течение дня вы будете сосать конфетки, перекусывать печеньем, вафлями, пить сладкий чай или кофе.
На второе место по негативному воздействию на зубную эмаль врач поставил кислые фрукты и фруктовые соки.
"Регулярное воздействие кислоты, той же яблочной или лимонной, часто вызывает повышенную чувствительность эмали. В полости рта есть удивительные защитные системы. Если зуб теряет кальций или фосфаты, тут же запускается процесс реминерализации: вещества, вышедшие в слюну, возвращаются защитными системами обратно. Но если мы этот ресурс превышаем, продолжаем добавлять кислоту, баланс нарушается и начинает смещаться в сторону разрушения. Не надо пытаться внушить себе, что вы ведете здоровый образ жизни, если каждые 2 часа пьете по стакану сока. Это очень вредно", – объяснил Антипенко.
По словам стоматолога, в новогодние праздники он и его коллеги ждут наплыва пациентов с так называемой постновогодней чувствительностью.
© Depositphotos.com / MilkosМужчина показывает зубы, иллюстративное фото
Мужчина показывает зубы, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.12.2023
Мужчина показывает зубы, иллюстративное фото
© Depositphotos.com / Milkos
"Естественно, у нас приближается Новый год, а это значит – мандаринки. А мандаринки – это практически те же лимоны. Вот поэтому у нас постновогодняя чувствительность – номер один по обращениям. И пойдут пациенты с вопросами: "Доктор, у меня все болит бешено". На что я обычно спрашиваю: "А не переели ли вы мандаринок?", – рассказал Антипенко.
Кроме того, он не рекомендовал чистить зубы сразу же после употребления кислой или сладкой пищи.
"Ни в коем случае нельзя чистить зубы в течение хотя бы 20-30 минут после кислого или сладкого, потому что за это время у нас восстанавливается, реминерализуется верхний слой поврежденной эмали. Если мы раньше почистим, это будет как зверская методика отбеливания зубов, абразив", – предостерег Антипенко.
В таком случае специалист советует прополоскать рот водой или просто выпить водички, чтобы смыть сахар или кислотную пленку.
Кашляющая девушка - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.12.2023
Это интересно
Как отличить психогенный кашель от простудного — невролог
Вчера, 22:08
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0