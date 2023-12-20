IT-технологии, туризм, инвестпотенциал — Мирзиёев поручил продвигать единый имидж страны
17:02 20.12.2023 (обновлено: 17:34 20.12.2023)
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Глава Узбекистана ознакомился с результатами и дальнейшими планами в сфере цифровых технологий.
ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев дал указания по продвижению единого имиджа страны, сочетающего информационные технологии, туризм и инвестиционный потенциал, сообщает пресс-служба президента.
Эту и ряд других задач глава республики поставил в ходе посещения министерства цифровых технологий.
В Центре цифрового управления ему представили презентацию о работе, проводимой в соответствии со стратегией "Узбекистан-2030", по превращению страны в региональный IT-хаб. Это зависит от множества факторов, включая цифровизацию госуправления и отраслей, улучшение коммуникационной инфраструктуры, развитие IT-образования.
Результатом создания условий и льгот для IT-компаний в последние годы стал рост их числа, организация новых рабочих мест, увеличение экспорта услуг.
"…если в 2017 году количество IT-компаний в стране составляло 147, то сейчас достигло 1 600. Количество рабочих мест также за короткое время увеличилось в 10 раз и превысило 24 тыс. Ожидается, что отраслевой экспорт, составлявший в 2017 году $600 тыс., к концу текущего года превысит $300 млн", — говорится в сообщении.
Сегодня более 8 млн граждан пользуются 570 видами онлайн-услуг через единый портал my.gov.uz.
Документооборот в госорганах через единую систему исполнительной дисциплины — ijro.gov.uz составил 28 млн документов.
Мирзиёев отметил, что эта система в корне изменила ответственность и подход руководителей к работе, дал указания расширить интеграцию и качество документооборота, усилить контроль за исполнительской дисциплиной.
В 2022 году республика поднялась на 18 позиций и заняла 69-е место в рейтинге ООН по электронному правительству. Разработаны годовые мероприятия по вхождению в топ-30 этого рейтинга к 2030 году.
Шавкат Мирзиёев посетил Министерство цифровых технологий.
Также в стратегии "Узбекистан-2030" поставлена цель довести объем экспорта IT-услуг и программных продуктов до $5 млрд. Для этого предусмотрены такие меры, как развитие IT-инфраструктуры и венчурного рынка в регионах, стимулирование экспорта отечественных предприятий по принципу "local to global", открытие в стране офисов международных компаний.
"Обсуждены предложения по избеганию двойного налогообложения, внедрению английского права на территории IT-парка, продлению налоговых льгот для резидентов до 2040 года и в целом созданию благоприятных условий для развития отрасли на следующие 100 лет", — указано в сообщении.
Президент РУз дал указания по продвижению единого имиджа нашей страны, сочетающего информационные технологии, туризм и инвестиционный потенциал.
Также в ходе презентации ему представили информацию о развитии профильного образования.
За последние 3 года количество учебных центров по IT превысило 300. Число молодых людей, прошедших обучение и получивших сертификат в рамках проекта "Один миллион программистов", составило 1,2 млн. Благодаря введенным в прошлом году компенсациям до 50% стоимости обучения для получения международных IT-сертификатов, их получили 215 тыс. молодых людей, прошедших международные онлайн-курсы.
"В продолжение этой работы, начиная со следующего года будет внедрена система ежегодного отбора, обучения и подготовки для международного рынка труда 5 тыс. талантливых молодых людей. В Хорезмской области начнется обучение в рамках проекта "Преемники Аль-Хорезми". В целом в сфере планируется обучить и трудоустроить 300 тыс. молодых людей на основе программ, отвечающих стандартам международных компаний", — говорится в сообщении.
Также президент посетил офис Единого интегратора министерства – "Узинфоком" и побеседовал со специалистами.
Шавкат Мирзиёев посетил Министерство цифровых технологий.
"Вы наша самая надежная опора в нынешних реформах. В будущем потребность в таких профессионалах, как вы, будет только расти. Страна не будет развиваться, если каждая отрасль и регион не будут идти в ногу с цифровыми технологиями", — сказал Мирзиёев.
Главе республики представили проекты биометрической идентификации на основе искусственного интеллекта, цифровизации сферы здравоохранения, биллинга электроснабжения. В свою очередь, Мирзиёев подчеркнул необходимость совершенствовать цифровую деятельность социальных сфер, особенно здравоохранения.
Шавкат Мирзиёев посетил Министерство цифровых технологий.
Кроме того, главе государства рассказали о городке IT Village, построенном в Нурабадском районе Самаркандской области. Данный комплекс призван вовлекать учеников 1-9 классов в сферу информационных технологий и обучать основам IT.
Президент поручил создать подобные комплексы во всех регионах.