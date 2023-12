https://uz.sputniknews.ru/20231220/mirziyoyev-informatsionnyye-texnologii-porucheniya-41664280.html

IT-технологии, туризм, инвестпотенциал — Мирзиёев поручил продвигать единый имидж страны

Глава Узбекистана ознакомился с результатами и дальнейшими планами в сфере цифровых технологий

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев дал указания по продвижению единого имиджа страны, сочетающего информационные технологии, туризм и инвестиционный потенциал, сообщает пресс-служба президента.Эту и ряд других задач глава республики поставил в ходе посещения министерства цифровых технологий.В Центре цифрового управления ему представили презентацию о работе, проводимой в соответствии со стратегией "Узбекистан-2030", по превращению страны в региональный IT-хаб. Это зависит от множества факторов, включая цифровизацию госуправления и отраслей, улучшение коммуникационной инфраструктуры, развитие IT-образования.Результатом создания условий и льгот для IT-компаний в последние годы стал рост их числа, организация новых рабочих мест, увеличение экспорта услуг.Сегодня более 8 млн граждан пользуются 570 видами онлайн-услуг через единый портал my.gov.uz.Документооборот в госорганах через единую систему исполнительной дисциплины — ijro.gov.uz составил 28 млн документов.Мирзиёев отметил, что эта система в корне изменила ответственность и подход руководителей к работе, дал указания расширить интеграцию и качество документооборота, усилить контроль за исполнительской дисциплиной.В 2022 году республика поднялась на 18 позиций и заняла 69-е место в рейтинге ООН по электронному правительству. Разработаны годовые мероприятия по вхождению в топ-30 этого рейтинга к 2030 году.Также в стратегии "Узбекистан-2030" поставлена ​​цель довести объем экспорта IT-услуг и программных продуктов до $5 млрд. Для этого предусмотрены такие меры, как развитие IT-инфраструктуры и венчурного рынка в регионах, стимулирование экспорта отечественных предприятий по принципу "local to global", открытие в стране офисов международных компаний."Обсуждены предложения по избеганию двойного налогообложения, внедрению английского права на территории IT-парка, продлению налоговых льгот для резидентов до 2040 года и в целом созданию благоприятных условий для развития отрасли на следующие 100 лет", — указано в сообщении.Президент РУз дал указания по продвижению единого имиджа нашей страны, сочетающего информационные технологии, туризм и инвестиционный потенциал.Также в ходе презентации ему представили информацию о развитии профильного образования.За последние 3 года количество учебных центров по IT превысило 300. Число молодых людей, прошедших обучение и получивших сертификат в рамках проекта "Один миллион программистов", составило 1,2 млн. Благодаря введенным в прошлом году компенсациям до 50% стоимости обучения для получения международных IT-сертификатов, их получили 215 тыс. молодых людей, прошедших международные онлайн-курсы.Также президент посетил офис Единого интегратора министерства – "Узинфоком" и побеседовал со специалистами.Главе республики представили проекты биометрической идентификации на основе искусственного интеллекта, цифровизации сферы здравоохранения, биллинга электроснабжения. В свою очередь, Мирзиёев подчеркнул необходимость совершенствовать цифровую деятельность социальных сфер, особенно здравоохранения.Кроме того, главе государства рассказали о городке IT Village, построенном в Нурабадском районе Самаркандской области. Данный комплекс призван вовлекать учеников 1-9 классов в сферу информационных технологий и обучать основам IT.Президент поручил создать подобные комплексы во всех регионах.

