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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20231220/rossiya-voyennyye-otrajeniye-ataki-vsu-41665669.html
Военнослужащие РФ отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении
Военнослужащие РФ отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении
Украинская армия потеряла до 40 человек, а также лишились двух боевых машин пехоты, стольких же пикапов и самоходной установки "Гвоздика".
2023-12-20T19:19+0500
2023-12-20T19:19+0500
спецоперация россии по защите донбасса
спецоперация
украина
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днр
вооружение
безопасность
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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Российские военные отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении, уничтожив до 40 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеБойцы группировки войск "Центр" вместе с артиллерией отразили две атаки 63-й механизированной бригады ВСУ возле Червоной Дибровы в ЛНР и Торского в ДНР.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" отразила атаку штурмовых отрядов украинской 24-й механизированной бригады в районе поселка Шумы в ДНР. Помимо этого, артиллерия и тяжелые огнеметные системы успешно нанесли удары по живой силе и технике ВСУ возле Клещеевки, Курдюмовки и Марьинки.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе удалось ликвидировать:Южнодонецкое направлениеБойцы группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли удар по живой силе и технике 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Елизаветовки, Владимировки и Новомихайловки в ДНР.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские подразделения во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 14-й бригады Нацгвардии Украины, 82-й десантно-штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ возле Вербового и Работино в Запорожской области.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские бойцы при поддержке артиллерии продолжают успешные действия на Херсонском направлении.Потери противника составили:В целом за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска поразили живую силу и технику ВСУ в 127 районах. В свою очередь средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-24 возле железнодорожной станции Углесборочная в ДНР. Также в зоне спецоперации удалось перехватить 5 снарядов РСЗО HIMARS и 32 беспилотника.
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военнослужащие рф отражение атаки купянское направление украинская армия потери
военнослужащие рф отражение атаки купянское направление украинская армия потери

Военнослужащие РФ отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении

19:19 20.12.2023
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМодернизированные самоходные артиллерийские установки (САУ) "Мста-СМ2" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Модернизированные самоходные артиллерийские установки (САУ) Мста-СМ2 в зоне проведения спецоперации. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.12.2023
© Министерство обороны РФ
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Украинская армия потеряла до 40 человек, а также лишилась двух боевых машин пехоты, такого же количества пикапов и самоходной установки "Гвоздика".
ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Российские военные отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении, уничтожив до 40 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

"На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск активными действиями и огнем артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 115-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Терны Харьковской области", — указано в сводке ведомства.

Потери противника составили:
до 40 военнослужащих;
две боевые машины пехоты;
два пикапа;
самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
Краснолиманское направление
Бойцы группировки войск "Центр" вместе с артиллерией отразили две атаки 63-й механизированной бригады ВСУ возле Червоной Дибровы в ЛНР и Торского в ДНР.
Потери противника составили:
до 180 военнослужащих;
две боевые бронированные машины;
три автомобиля;
гаубица Д-20.
Донецкое направление
Группировка войск "Юг" отразила атаку штурмовых отрядов украинской 24-й механизированной бригады в районе поселка Шумы в ДНР. Помимо этого, артиллерия и тяжелые огнеметные системы успешно нанесли удары по живой силе и технике ВСУ возле Клещеевки, Курдюмовки и Марьинки.
Потери противника составили:
до 250 военнослужащих убитыми и ранеными;
один танк;
три автомобиля.
Также при контрбатарейной борьбе удалось ликвидировать:
самоходную артиллерийскую установку Zuzana 2 производства Словакии;
САУ AS-90 производства Великобритании;
две гаубицы "Мста-Б";
две самоходные артиллерийские установки "Акация";
гаубицу Д-30;
САУ "Гвоздика".
Южнодонецкое направление
Бойцы группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли удар по живой силе и технике 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Елизаветовки, Владимировки и Новомихайловки в ДНР.
Потери противника составили:
до 110 военнослужащих;
два пикапа;
две самоходные артиллерийские установки "Акация".
Запорожское направление
Российские подразделения во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 14-й бригады Нацгвардии Украины, 82-й десантно-штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ возле Вербового и Работино в Запорожской области.
Потери противника составили:
до 70 военнослужащих;
две боевые бронированные машины;
четыре автомобиля;
два орудия Д-20;
гаубица Д-30.
Херсонское направление
Российские бойцы при поддержке артиллерии продолжают успешные действия на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
до 75 военнослужащих убитыми и ранеными;
два автомобиля;
две гаубицы "Мста-Б";
орудие "Гиацинт-Б";
самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
В целом за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска поразили живую силу и технику ВСУ в 127 районах. В свою очередь средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-24 возле железнодорожной станции Углесборочная в ДНР. Также в зоне спецоперации удалось перехватить 5 снарядов РСЗО HIMARS и 32 беспилотника.
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