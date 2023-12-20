https://uz.sputniknews.ru/20231220/rossiya-voyennyye-otrajeniye-ataki-vsu-41665669.html

Военнослужащие РФ отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении

Военнослужащие РФ отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении

Украинская армия потеряла до 40 человек, а также лишились двух боевых машин пехоты, стольких же пикапов и самоходной установки "Гвоздика".

2023-12-20T19:19+0500

2023-12-20T19:19+0500

2023-12-20T19:19+0500

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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Российские военные отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении, уничтожив до 40 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеБойцы группировки войск "Центр" вместе с артиллерией отразили две атаки 63-й механизированной бригады ВСУ возле Червоной Дибровы в ЛНР и Торского в ДНР.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" отразила атаку штурмовых отрядов украинской 24-й механизированной бригады в районе поселка Шумы в ДНР. Помимо этого, артиллерия и тяжелые огнеметные системы успешно нанесли удары по живой силе и технике ВСУ возле Клещеевки, Курдюмовки и Марьинки.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе удалось ликвидировать:Южнодонецкое направлениеБойцы группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли удар по живой силе и технике 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Елизаветовки, Владимировки и Новомихайловки в ДНР.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские подразделения во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 14-й бригады Нацгвардии Украины, 82-й десантно-штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ возле Вербового и Работино в Запорожской области.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские бойцы при поддержке артиллерии продолжают успешные действия на Херсонском направлении.Потери противника составили:В целом за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска поразили живую силу и технику ВСУ в 127 районах. В свою очередь средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-24 возле железнодорожной станции Углесборочная в ДНР. Также в зоне спецоперации удалось перехватить 5 снарядов РСЗО HIMARS и 32 беспилотника.

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