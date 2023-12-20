https://uz.sputniknews.ru/20231220/senat-gosbyudjet-uzbekistan-2024-odobreniye-41662883.html

Сенат одобрил Госбюджет Узбекистана на 2024 год

Сенат одобрил Госбюджет Узбекистана на 2024 год

Главный финансовый документ страны сохранил социальную направленность.

2023-12-20T15:56+0500

2023-12-20T15:56+0500

2023-12-20T17:30+0500

узбекистан

госбюджет

новый закон

сенат олий мажлиса узбекистана

деньги

экономика

общество

социальная поддержка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/09/07/27852956_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_72c5f0ce50952191cd745d9404a372f9.jpg

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. В ходе 48-го пленарного заседания Сената Олий Мажлиса парламентарии рассмотрели и одобрили Закон "О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2024 год", сообщает пресс-служба верхней палаты.Как отмечалось, темпы роста ВВП страны в 2024 году ожидаются на уровне 5,6-5,8 %.Закон сформировал консолидированный бюджет с дефицитом в размере 52,6 трлн сумов или 4% по отношению к ВВП, запланировав доходы консолидированного бюджета в 2024 году в размере 375,0 трлн сумов, а расходы – 427,6 трлн сумов. Доходы Госбюджета составили 270,4 трлн сумов, а расходы с учетом трансфертов в государственные целевые фонды – 312,9 трлн сумов.При этом определены основные направления налоговой политики, согласно которым основные налоговые ставки остались без изменений.Доходы и расходы государственных целевых фондов (без учета межбюджетных трансфертов) планируют в размере 55,2 трлн сумов и 85,8 трлн сумов.Сохраняется социальная направленность бюджетных расходов. Так, в 2024 году на образование, здравоохранение, соцзащиту, развитие науки, культуры и спорта, обеспечение жильем нуждающихся и другие социальные мероприятия направят около 50% от общих расходов Госбюджета или 151,5 трлн сумов.При обсуждении документа, парламентарии обратили особое внимание на увеличение доходов бюджета. Речь шла о сокращении теневой экономики, эффективном и целевом использовании бюджетных средств.По мнению сенаторов, закон направлен на расширение доходной базы бюджета, при определении налоговой политики – на стимулирование здорового образа жизни и сохранение природы. Ранее Sputnik сообщал о том, как распределят бюджетные средства между министерствами и ведомствами в 2024 году.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

сенат одобрение госбюджет узбекистан социальная направленность документ