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https://uz.sputniknews.ru/20231220/yeaes-uproscheniye-registratsiya-ekspertiza-lekarstva-41665375.html
На территории ЕАЭС упростили правила регистрации и экспертизы лекарственных средств
На территории ЕАЭС упростили правила регистрации и экспертизы лекарственных средств
Изменения вступили в силу с 20 декабря. Ожидают, что они ускорят переход производителей из национального в союзный сегмент рынка и окажут позитивное влияние на расширение ассортимента лекарств, обращающихся в государствах-членах Евразийского экономического союза.
2023-12-20T18:10+0500
2023-12-20T18:10+0500
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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Производители лекарственных препаратов с 20 декабря могут перевести их на обращение по единым правилам общего рынка ЕАЭС в упрощенном порядке, сообщается на сайте ЕЭК.Процедура в целом упрощена, а для части документов введена отсрочка их предоставления, добавили в пресс-службе комисии.В числе принятых мер:Для справки: работы по приведению в соответствие с требованиями ЕАЭС регистрационных досье лекарственных препаратов составляют около 60% всех регистрационных работ по правилам Евразийского экономического союза.
https://uz.sputniknews.ru/20231220/yeaes-pensionnoye-obespecheniye-statistika-41652693.html
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еаэс упрощение правила экспертиза лекарственные средства изменения
еаэс упрощение правила экспертиза лекарственные средства изменения

На территории ЕАЭС упростили правила регистрации и экспертизы лекарственных средств

18:10 20.12.2023
© Depositphotos.com / MotorolkaКапсулы и таблетки
Капсулы и таблетки - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.12.2023
© Depositphotos.com / Motorolka
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Изменения вступили в силу с 20 декабря. Ожидают, что они ускорят переход производителей из национального в союзный сегмент рынка и окажут позитивное влияние на расширение ассортимента лекарств, обращающихся в государствах-членах Евразийского экономического союза.
ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Производители лекарственных препаратов с 20 декабря могут перевести их на обращение по единым правилам общего рынка ЕАЭС в упрощенном порядке, сообщается на сайте ЕЭК.
"Изменения учитывают консолидированные предложения бизнес-сообщества и уполномоченных органов (экспертных организаций) в сфере обращения лекарств во всех странах ЕАЭС", — говорится в сообщении.
Процедура в целом упрощена, а для части документов введена отсрочка их предоставления, добавили в пресс-службе комисии.
В числе принятых мер:
расширена возможность выдачи бессрочных регистрационных удостоверений для лекарственных препаратов, зарегистрированных более пяти лет в референтном государстве;
оптимизирован перечень документов, который предоставляется в составе регистрационного досье для процедуры приведения в соответствие за счет исключения ряда дублирующих или взаимодополняющих документов;
предоставлена возможность уполномоченному органу рассматривать часть документов в пострегистрационном режиме без ущерба для оценки качества, безопасности и эффективности лекарственного препарата;
установлены дополнительные меры безопасности применения лекарственных препаратов, которые могут вводиться по запросу уполномоченного органа.
"Ожидается, что изменения ускорят переход производителей из национального в союзный сегмент рынка и окажут позитивное влияние на расширение ассортимента лекарств, обращающихся в государствах-членах ЕАЭС", — говорится в сообщении.
Для справки: работы по приведению в соответствие с требованиями ЕАЭС регистрационных досье лекарственных препаратов составляют около 60% всех регистрационных работ по правилам Евразийского экономического союза.
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