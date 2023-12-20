https://uz.sputniknews.ru/20231220/yeaes-uproscheniye-registratsiya-ekspertiza-lekarstva-41665375.html

На территории ЕАЭС упростили правила регистрации и экспертизы лекарственных средств

На территории ЕАЭС упростили правила регистрации и экспертизы лекарственных средств

Изменения вступили в силу с 20 декабря. Ожидают, что они ускорят переход производителей из национального в союзный сегмент рынка и окажут позитивное влияние на расширение ассортимента лекарств, обращающихся в государствах-членах Евразийского экономического союза.

2023-12-20T18:10+0500

2023-12-20T18:10+0500

2023-12-20T18:10+0500

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

экономика

лекарства

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/02/02/22495719_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_86f17a70ea1b5a6419327f4af922f393.jpg

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Производители лекарственных препаратов с 20 декабря могут перевести их на обращение по единым правилам общего рынка ЕАЭС в упрощенном порядке, сообщается на сайте ЕЭК.Процедура в целом упрощена, а для части документов введена отсрочка их предоставления, добавили в пресс-службе комисии.В числе принятых мер:Для справки: работы по приведению в соответствие с требованиями ЕАЭС регистрационных досье лекарственных препаратов составляют около 60% всех регистрационных работ по правилам Евразийского экономического союза.

https://uz.sputniknews.ru/20231220/yeaes-pensionnoye-obespecheniye-statistika-41652693.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еаэс упрощение правила экспертиза лекарственные средства изменения