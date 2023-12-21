https://uz.sputniknews.ru/20231221/immunitet-snijeniye-priznaki-vrach-rekomendatsii-41679051.html

Какие признаки указывают на ослабленный иммунитет — врач

Какие признаки указывают на ослабленный иммунитет — врач

Если человек болеет чаще двух-трех раз в год, то это повод обратиться к иммунологу-аллергологу

2023-12-21T22:04+0500

2023-12-21T22:04+0500

2023-12-21T22:04+0500

это интересно

мнение эксперта

иммунитет

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/15/41684188_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e98687dc6d734ac799ba929a87efdbfd.jpg

О снижении иммунитета могут предупреждать не только частые инфекционные заболевания, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, Людмила Лапа.По ее словам, необходимо насторожиться при сильной утомляемости, заложенности носа и покраснениях на коже.Также она добавила, что отрицательное влияние на состояние иммунной системы могут оказывать недолеченные инфекции, аллергические атаки и неправильные диеты.К примеру, у аллергиков каждый контакт с аллергеном ослабляет иммунитет.При этом она предупредила, что восстанавливать иммунитет можно только под наблюдением врача."Если человек болеет чаще двух-трех раз в год, то это повод обратиться к иммунологу-аллергологу. По анализам врач увидит, почему возникло перенапряжение иммунитета. Он выяснит, что вызывает аллергию, которая ослабляет иммунитет, или будет искать (персистирующую, – ред.) вирусную инфекцию", — сказала Лапа.Она также объяснила, что, если не прекратить эту атаку, могут возникнуть органные нарушения, при которых пострадают, в частности, поджелудочная железа и желчный пузырь.

https://uz.sputniknews.ru/20231220/chistka-zubov-poslye-yedy-vrach-rekomendatsii-41655854.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

врач ослабленный иммунитет признаки иммунолог-аллерголог