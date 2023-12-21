https://uz.sputniknews.ru/20231221/immunitet-snijeniye-priznaki-vrach-rekomendatsii-41679051.html
Какие признаки указывают на ослабленный иммунитет — врач
Какие признаки указывают на ослабленный иммунитет — врач
Если человек болеет чаще двух-трех раз в год, то это повод обратиться к иммунологу-аллергологу
2023-12-21T22:04+0500
2023-12-21T22:04+0500
2023-12-21T22:04+0500
это интересно
мнение эксперта
иммунитет
здоровье
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О снижении иммунитета могут предупреждать не только частые инфекционные заболевания, рассказала в интервью радио Sputnik врач-терапевт, Людмила Лапа.По ее словам, необходимо насторожиться при сильной утомляемости, заложенности носа и покраснениях на коже.Также она добавила, что отрицательное влияние на состояние иммунной системы могут оказывать недолеченные инфекции, аллергические атаки и неправильные диеты.К примеру, у аллергиков каждый контакт с аллергеном ослабляет иммунитет.При этом она предупредила, что восстанавливать иммунитет можно только под наблюдением врача."Если человек болеет чаще двух-трех раз в год, то это повод обратиться к иммунологу-аллергологу. По анализам врач увидит, почему возникло перенапряжение иммунитета. Он выяснит, что вызывает аллергию, которая ослабляет иммунитет, или будет искать (персистирующую, – ред.) вирусную инфекцию", — сказала Лапа.Она также объяснила, что, если не прекратить эту атаку, могут возникнуть органные нарушения, при которых пострадают, в частности, поджелудочная железа и желчный пузырь.
https://uz.sputniknews.ru/20231220/chistka-zubov-poslye-yedy-vrach-rekomendatsii-41655854.html
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врач ослабленный иммунитет признаки иммунолог-аллерголог
врач ослабленный иммунитет признаки иммунолог-аллерголог
Какие признаки указывают на ослабленный иммунитет — врач
Если человек болеет чаще двух-трех раз в год, то это повод обратиться к иммунологу-аллергологу.
О снижении иммунитета могут предупреждать не только частые инфекционные заболевания, рассказала в интервью радио Sputnik
врач-терапевт, Людмила Лапа.
По ее словам, необходимо насторожиться при сильной утомляемости, заложенности носа и покраснениях на коже.
"Первый признак ослабления иммунитета – это если человек начинает часто болеть. Другие признаки – это реакция на аллергены, слабость, усталость. Если есть насморк, заложенность носа, зуд в глазах, какие-то высыпания, краснота на лице – это иммунная система дает знак, что с ней что-то не так", – пояснила специалист.
Также она добавила, что отрицательное влияние на состояние иммунной системы могут оказывать недолеченные инфекции, аллергические атаки и неправильные диеты.
К примеру, у аллергиков каждый контакт с аллергеном ослабляет иммунитет.
"Вторая причина – это хронические очаги инфекции. Если был грипп или ковид, то он оставил свои вирусные "следы". Это называется персистирующая инфекция, она может выбрать любую клетку и там заселиться. Она изматывает организм и создает перенапряжение иммунной системы. Простуда, переохлаждение, отравление, голодание и неправильные диеты – все это ослабляет иммунитет", – перечислила Лапа.
При этом она предупредила, что восстанавливать иммунитет можно только под наблюдением врача.
"Если человек болеет чаще двух-трех раз в год, то это повод обратиться к иммунологу-аллергологу. По анализам врач увидит, почему возникло перенапряжение иммунитета. Он выяснит, что вызывает аллергию, которая ослабляет иммунитет, или будет искать (персистирующую, – ред.) вирусную инфекцию", — сказала Лапа.
Она также объяснила, что, если не прекратить эту атаку, могут возникнуть органные нарушения, при которых пострадают, в частности, поджелудочная железа и желчный пузырь.