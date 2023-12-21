https://uz.sputniknews.ru/20231221/na-prostranstve-eaes-sozdadut-evraziyskie-turisticheskie-marshruty-41675998.html

На пространстве ЕАЭС создадут евразийские туристические маршруты

На пространстве ЕАЭС создадут евразийские туристические маршруты

Это станет основой для динамичного развития сферы и придаст дополнительный импульс связанным с туризмом отраслям экономики.

2023-12-21T12:15+0500

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2023-12-21T12:15+0500

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

туризм

маршрут

экономика

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ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. На пространстве ЕАЭС появятся евразийские туристические маршруты, сообщается на сайте ЕЭК.Коллегия Евразийской экономической комиссии рассмотрела доклад по результатам проведения анализа географии возможных евразийских туристических маршрутов государств – членов ЕАЭС.Каждая страна Евразийского экономического союза имеет свою специфику и преимущества, историю и природный потенциал, уникальные туристические объекты и богатейшее культурное наследие.Как отмечалось, популяризация и расширение географии туристических маршрутов, в том числе с посещением туристических ресурсов (природных, исторических, социально-культурных и иных объектов) государств-наблюдателей ЕАЭС, послужит увеличению потока туристов из третьих стран.Вместе с тем, потенциал евразийской интеграции станет фактором преодоления кризисных явлений в отрасли.Маршруты, обозначенные в докладе, являются первичными объектами туристического интереса и могут стать опорными точками при создании проектов карт маршрутов. В дальнейшем положения доклада будут учитывать при разработке проекта Концепции развития туризма в рамках ЕАЭС.Для справки: в декабре 2020 года главы государств ЕАЭС утвердили документ о Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года (Стратегия—2025). В нем отражены вопросы развития туризма, как одного из важных направлений экономического сотрудничества.

https://uz.sputniknews.ru/20231220/yeaes-uproscheniye-registratsiya-ekspertiza-lekarstva-41665375.html

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еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, туризм, маршрут, экономика