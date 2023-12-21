https://uz.sputniknews.ru/20231221/rossiya-shturmoviki-porajeniye-opornik-vsu-donetsk-41672890.html

Российские штурмовики Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении

Российские штурмовики Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении

После применения ракетных снарядов экипажи выполнили противоракетный маневр и вернулись на аэродром вылета.

2023-12-21T10:20+0500

2023-12-21T10:20+0500

2023-12-21T11:15+0500

спецоперация россии по защите донбасса

спецоперация

россия

всу

украина

безопасность

су-25

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/04/37576686_96:398:2990:2026_1920x0_80_0_0_8ea0c6f7c947057957b991fc4985c027.jpg

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Российские штурмовики Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета."Получили боевую задачу на уничтожение опорного пункта, живой силы противника. Выдвинулись, вышли в район цели, поразили объекты по докладу "пальчиков" на отлично", — рассказал пилот с позывным "Бэбск".В результате уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и живую силу противника.Для справки: штурмовик Су-25 (по кодификации НАТО - Frogfoot) используют для поддержки сухопутных подразделений днем и ночью, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

донецкое направление штурмовики россия применение ракетные снаряды