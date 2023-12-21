https://uz.sputniknews.ru/20231221/rossiya-shturmoviki-porajeniye-opornik-vsu-donetsk-41672890.html
Российские штурмовики Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении
Российские штурмовики Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении
После применения ракетных снарядов экипажи выполнили противоракетный маневр и вернулись на аэродром вылета.
2023-12-21T10:20+0500
2023-12-21T10:20+0500
2023-12-21T11:15+0500
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ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Российские штурмовики Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета."Получили боевую задачу на уничтожение опорного пункта, живой силы противника. Выдвинулись, вышли в район цели, поразили объекты по докладу "пальчиков" на отлично", — рассказал пилот с позывным "Бэбск".В результате уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и живую силу противника.Для справки: штурмовик Су-25 (по кодификации НАТО - Frogfoot) используют для поддержки сухопутных подразделений днем и ночью, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.
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донецкое направление штурмовики россия применение ракетные снаряды
донецкое направление штурмовики россия применение ракетные снаряды
Российские штурмовики Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении
10:20 21.12.2023 (обновлено: 11:15 21.12.2023)
После применения ракетных снарядов экипажи выполнили противоракетный маневр и вернулись на аэродром вылета.
ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik
. Российские штурмовики Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении", — говорится в сообщении.
После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
"Получили боевую задачу на уничтожение опорного пункта, живой силы противника. Выдвинулись, вышли в район цели, поразили объекты по докладу "пальчиков" на отлично", — рассказал пилот с позывным "Бэбск".
В результате уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и живую силу противника.
Для справки: штурмовик Су-25 (по кодификации НАТО - Frogfoot) используют для поддержки сухопутных подразделений днем и ночью, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.