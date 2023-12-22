https://uz.sputniknews.ru/20231222/malginov-zaxarova-kommentariy-prilepin-uzbekistan-41689166.html
Суверенитет Узбекистана никогда не ставился под сомнение в России — Мальгинов
Суверенитет Узбекистана никогда не ставился под сомнение в России — Мальгинов
Посол России в Узбекистане в ходе встречи в МИД республики прокомментировал высказывания Захара Прилепина в пресс-центре "Россия сегодня"
2023-12-22T10:04+0500
2023-12-22T10:04+0500
2023-12-22T12:19+0500
мид рф
мид узбекистана
олег мальгинов
посольство россии в узбекистане
мария захарова
захар прилепин
комментарий
россия
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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Россию и Узбекистан объединяют не только многовековая история, культурные и нравственные ценности, но и отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, отметил глава российской дипмиссии в республике Олег Мальгинов, сообщается в Telegram-канале Посольства РФ в РУз.Он напомнил, что это недавно вновь подтвердили президенты обеих стран в ходе встречи в Москве в октябре текущего года.Между нашими государствами поступательно развивается сотрудничество практически по всем направлениям деятельности, отметил посол РФКомментируя заявление Захара Прилепина, Мальгинов подчеркнул, что оно отражает лишь субъективное мнение его автора, не имеющее ничего общего с официальной позицией руководства Российской Федерации.О том, что слова Прилепина являются его личным мнением, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Она также отметила, что обе страны связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.Также она указала, что, согласно взаимным обязательствам, сотрудничество между обеими странами выстраивается на основе уважения суверенитета, невмешательства, дружбы и добрососедства.Отвечая на вопрос относительно миграционной темы, официальный представитель МИД РФ напомнила, что "российская сторона неоднократно подчеркивала, что привлечение трудовых ресурсов из-за рубежа, прежде всего из дружественных стран, отвечает интересам как России, так и государств – экспортеров таких услуг".В заключение она добавила, что в настоящее время ведется работа над целым комплексом нормативных, организационных, информационных и иных мер для придания миграционному сотрудничеству более упорядоченного и взаимовыгодного характера.
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суверенитет узбекистан россия мальгинов посол россии в узбекистане встреча мид комментарий захар прилепин
суверенитет узбекистан россия мальгинов посол россии в узбекистане встреча мид комментарий захар прилепин
Суверенитет Узбекистана никогда не ставился под сомнение в России — Мальгинов
10:04 22.12.2023 (обновлено: 12:19 22.12.2023)
Посол России в Узбекистане в ходе встречи в МИД республики прокомментировал высказывания Захара Прилепина в пресс-центре "Россия сегодня".
ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik.
Россию и Узбекистан объединяют не только многовековая история, культурные и нравственные ценности, но и отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, отметил глава российской дипмиссии в республике Олег Мальгинов, сообщается
в Telegram-канале Посольства РФ в РУз.
Он напомнил, что это недавно вновь подтвердили президенты обеих стран в ходе встречи в Москве в октябре текущего года.
Между нашими государствами поступательно развивается сотрудничество практически по всем направлениям деятельности, отметил посол РФ
Комментируя заявление Захара Прилепина, Мальгинов подчеркнул, что оно отражает лишь субъективное мнение его автора, не имеющее ничего общего с официальной позицией руководства Российской Федерации.
"В России никогда не ставились под сомнение государственный суверенитет, независимость и территориальная целостность Республики Узбекистан", — заявил он в ходе встречи в МИДе РУз.
О том, что слова Прилепина являются его личным мнением, сообщила
официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"...совершенно очевидно, что высказывания З.Прилепина являются его личным мнением, которое даже отдаленно не отражает официальную позицию Российской Федерации", — подчеркнула дипломат.
Она также отметила, что обе страны связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
"Россию и Узбекистан связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. И это не просто красивая фраза. Они действительно находятся на подъеме…", — сказала Захарова.
Также она указала, что, согласно взаимным обязательствам, сотрудничество между обеими странами выстраивается на основе уважения суверенитета, невмешательства, дружбы и добрососедства.
"…мы всегда готовы прийти на помощь друг другу, что неоднократно подтверждалось делами (взаимная поддержка в период коронавирусной пандемии, гуманитарная помощь жителям пострадавших регионов, поставки российских энергоносителей в период аномальных холодов в Центральной Азии и другое)", — подчеркнула дипломат.
Отвечая на вопрос относительно миграционной темы, официальный представитель МИД РФ напомнила, что "российская сторона неоднократно подчеркивала, что привлечение трудовых ресурсов из-за рубежа, прежде всего из дружественных стран, отвечает интересам как России, так и государств – экспортеров таких услуг".
В заключение она добавила, что в настоящее время ведется работа над целым комплексом нормативных, организационных, информационных и иных мер для придания миграционному сотрудничеству более упорядоченного и взаимовыгодного характера.