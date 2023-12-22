https://uz.sputniknews.ru/20231222/malginov-zaxarova-kommentariy-prilepin-uzbekistan-41689166.html

Суверенитет Узбекистана никогда не ставился под сомнение в России — Мальгинов

Суверенитет Узбекистана никогда не ставился под сомнение в России — Мальгинов

Посол России в Узбекистане в ходе встречи в МИД республики прокомментировал высказывания Захара Прилепина в пресс-центре "Россия сегодня"

2023-12-22T10:04+0500

2023-12-22T10:04+0500

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мид рф

мид узбекистана

олег мальгинов

посольство россии в узбекистане

мария захарова

захар прилепин

комментарий

россия

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ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Россию и Узбекистан объединяют не только многовековая история, культурные и нравственные ценности, но и отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, отметил глава российской дипмиссии в республике Олег Мальгинов, сообщается в Telegram-канале Посольства РФ в РУз.Он напомнил, что это недавно вновь подтвердили президенты обеих стран в ходе встречи в Москве в октябре текущего года.Между нашими государствами поступательно развивается сотрудничество практически по всем направлениям деятельности, отметил посол РФКомментируя заявление Захара Прилепина, Мальгинов подчеркнул, что оно отражает лишь субъективное мнение его автора, не имеющее ничего общего с официальной позицией руководства Российской Федерации.О том, что слова Прилепина являются его личным мнением, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Она также отметила, что обе страны связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.Также она указала, что, согласно взаимным обязательствам, сотрудничество между обеими странами выстраивается на основе уважения суверенитета, невмешательства, дружбы и добрососедства.Отвечая на вопрос относительно миграционной темы, официальный представитель МИД РФ напомнила, что "российская сторона неоднократно подчеркивала, что привлечение трудовых ресурсов из-за рубежа, прежде всего из дружественных стран, отвечает интересам как России, так и государств – экспортеров таких услуг".В заключение она добавила, что в настоящее время ведется работа над целым комплексом нормативных, организационных, информационных и иных мер для придания миграционному сотрудничеству более упорядоченного и взаимовыгодного характера.

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