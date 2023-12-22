https://uz.sputniknews.ru/20231222/novyy-god-zastolye-vrach-rekomendatsii-41704800.html
Встретить Новый год без последствий — как застолья влияют на организм
Встретить Новый год без последствий — как застолья влияют на организм
Новогодние излишества могут ударить по иммунной системе и привести к обострению хронических заболеваний
2023-12-22T22:04+0500
2023-12-22T22:04+0500
2023-12-22T22:04+0500
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Празднование Нового года может негативно отразиться на здоровье и внешнем виде, рассказала радио Sputnik врач-эндокринолог Ирина Петрова.Она объяснила, что может произойти и как этого избежать.Некоторые люди заблаговременно начинают сезон новогодних вечеринок, продолжая праздновать до Старого Нового года. Однако обильная пища и алкоголь, употребляемые в этот период, как и недостаток сна, могут негативно отразиться на самочувствии и внешнем виде, предупредила специалист."У каждого — свой запас здоровья, и на каждого это по-разному будет действовать. Но такие вещи, как переедание, недосып и алкогольная интоксикация, в первую очередь действуют на печень, а если она страдает, то это сказывается на коже. У людей, склонных к акне, увеличиваются или рецидивируются хронические высыпания. Если есть склонность к (преждевременному, – ред.) старению, то снижается качество кожи, появляются морщины. Очень часто как раз после новогодних праздников человек смотрит на себя в зеркало и видит, что почему-то появились мешки под глазами, уголки губ опустились, появились брыли, кожа стала не такая эластичная", – рассказала Петрова.По ее словам, за 10-15 дней могут произойти такие изменения, как будто прошли годы.Еще одно частое последствие новогодних застолий — существенный набор веса, напомнила врач.Люди, которые придерживаются определенных рекомендаций, касающихся образа жизни, за две недели могут "откатить" все свои результаты назад. Причем это будет не просто набор веса. Когда человек быстро "слетает" с рекомендаций, это ведет еще и к целлюлиту", – отметила врач.Также она предупредила, что новогодние излишества могут ударить по иммунной системе и привести к обострению хронических заболеваний, особенно может пострадать гормональная система.Избежать таких неприятностей просто: вместо того, чтобы устраивать череду застолий, нужно вернуться к привычному рациону после новогодней ночи, объяснила эндокринолог."Чем длиннее у нас праздники, тем дольше мы будем из этого состояния выходить. Да, если человек в новогоднюю ночь "оторвался" как следует, ему будет тяжеловато, но организм все это компенсирует, он восстановится. Поэтому после ночного застолья нужно сразу принять меры – в первую очередь восстановить свой рацион и заняться физической активностью", – заключила Ирина Петрова.
https://uz.sputniknews.ru/20231221/immunitet-snijeniye-priznaki-vrach-rekomendatsii-41679051.html
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новый год встреча излишества последствия обострение хронические заболевания
новый год встреча излишества последствия обострение хронические заболевания
Встретить Новый год без последствий — как застолья влияют на организм
Новогодние излишества могут ударить по иммунной системе и привести к обострению хронических заболеваний.
Празднование Нового года может негативно отразиться на здоровье и внешнем виде, рассказала радио Sputnik
врач-эндокринолог Ирина Петрова.
Она объяснила, что может произойти и как этого избежать.
Некоторые люди заблаговременно начинают сезон новогодних вечеринок, продолжая праздновать до Старого Нового года. Однако обильная пища и алкоголь, употребляемые в этот период, как и недостаток сна, могут негативно отразиться на самочувствии и внешнем виде, предупредила специалист.
"У каждого — свой запас здоровья, и на каждого это по-разному будет действовать. Но такие вещи, как переедание, недосып и алкогольная интоксикация, в первую очередь действуют на печень, а если она страдает, то это сказывается на коже. У людей, склонных к акне, увеличиваются или рецидивируются хронические высыпания. Если есть склонность к (преждевременному, – ред.) старению, то снижается качество кожи, появляются морщины. Очень часто как раз после новогодних праздников человек смотрит на себя в зеркало и видит, что почему-то появились мешки под глазами, уголки губ опустились, появились брыли, кожа стала не такая эластичная", – рассказала Петрова.
По ее словам, за 10-15 дней могут произойти такие изменения, как будто прошли годы.
Еще одно частое последствие новогодних застолий — существенный набор веса, напомнила врач.
Люди, которые придерживаются определенных рекомендаций, касающихся образа жизни, за две недели могут "откатить" все свои результаты назад. Причем это будет не просто набор веса. Когда человек быстро "слетает" с рекомендаций, это ведет еще и к целлюлиту", – отметила врач.
Также она предупредила, что новогодние излишества могут ударить по иммунной системе и привести к обострению хронических заболеваний, особенно может пострадать гормональная система.
Избежать таких неприятностей просто: вместо того, чтобы устраивать череду застолий, нужно вернуться к привычному рациону после новогодней ночи, объяснила эндокринолог.
"Чем длиннее у нас праздники, тем дольше мы будем из этого состояния выходить. Да, если человек в новогоднюю ночь "оторвался" как следует, ему будет тяжеловато, но организм все это компенсирует, он восстановится. Поэтому после ночного застолья нужно сразу принять меры – в первую очередь восстановить свой рацион и заняться физической активностью", – заключила Ирина Петрова.