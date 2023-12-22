https://uz.sputniknews.ru/20231222/rossiya-artilleriya-kupyansk-unichtojeniye-vsu-41701168.html

Российские "Ураганы" разнесли позиции ВСУ под Купянском

Российские "Ураганы" разнесли позиции ВСУ под Купянском

Действия артиллеристов координировали при помощи беспилотников, операторы которых зафиксировали попадания и уничтожение техники противника.

2023-12-22T14:10+0500

2023-12-22T14:10+0500

2023-12-22T14:19+0500

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ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Российские расчеты РСЗО "Ураган" уничтожили на Купянском направлении скопления бронетехники ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Действия артиллеристов координировали при помощи беспилотников, операторы которых зафиксировали попадания и уничтожение техники противника.Накануне в Минобороны РФ сообщили, что на Купянском направлении противник за сутки потерял до 55 военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30.Для справки: Реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Ураган" используют для поражения бронетехники мотопехотных и танковых подразделений противника в местах сосредоточения и на марше, разрушения пунктов управления, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры, складов боеприпасов и других целей.

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