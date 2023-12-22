https://uz.sputniknews.ru/20231222/rossiya-artilleriya-kupyansk-unichtojeniye-vsu-41701168.html
Российские "Ураганы" разнесли позиции ВСУ под Купянском
Российские "Ураганы" разнесли позиции ВСУ под Купянском
Действия артиллеристов координировали при помощи беспилотников, операторы которых зафиксировали попадания и уничтожение техники противника.
2023-12-22T14:10+0500
2023-12-22T14:10+0500
2023-12-22T14:19+0500
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ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Российские расчеты РСЗО "Ураган" уничтожили на Купянском направлении скопления бронетехники ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Действия артиллеристов координировали при помощи беспилотников, операторы которых зафиксировали попадания и уничтожение техники противника.Накануне в Минобороны РФ сообщили, что на Купянском направлении противник за сутки потерял до 55 военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30.Для справки: Реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Ураган" используют для поражения бронетехники мотопехотных и танковых подразделений противника в местах сосредоточения и на марше, разрушения пунктов управления, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры, складов боеприпасов и других целей.
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россия артиллерия купянск
россия артиллерия купянск
Российские "Ураганы" разнесли позиции ВСУ под Купянском
14:10 22.12.2023 (обновлено: 14:19 22.12.2023)
Действия артиллеристов координировали при помощи беспилотников, операторы которых фиксировали попадания и уничтожение техники противника.
ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik.
Российские расчеты РСЗО "Ураган" уничтожили на Купянском направлении скопления бронетехники ВСУ, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны РФ.
"Батареей реактивных систем залпового огня "Ураган" группировки войск "Запад" уничтожены вскрытые разведкой скопления бронетехники ВСУ на Купянском направлении", — проинформировали в ведомстве.
Действия артиллеристов координировали при помощи беспилотников, операторы которых зафиксировали попадания и уничтожение техники противника.
"Наши основные цели — это пункты временной дислокации. Помогаем пехотным подразделениям. Поражали БМП, танки. Из иностранной техники поражали польские самоходки Krab, американские М777", — сказал старший офицер батареи с позывным Кама.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что на Купянском направлении противник за сутки потерял до 55 военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30.
Для справки: Реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Ураган" используют для поражения бронетехники мотопехотных и танковых подразделений противника в местах сосредоточения и на марше, разрушения пунктов управления, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры, складов боеприпасов и других целей.