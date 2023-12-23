Сфера духовности должна опережать на десять шагов другие сферы — Мирзиёев
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел расширенное заседание Республиканского совета по духовности и просветительству
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Шавкат Мирзиёев в пятницу провел расширенное заседание Республиканского совета по духовности и просветительству. Отмечалось, для развития науки, образования и духовности необходимы прочные экономические основы.
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Сфера духовности должна опережать на десять шагов другие сферы, духовность должна превратиться в новую силу, в новое движение, отметил Шавкат Мирзиёев на прошедшем заседании.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел расширенное заседание Республиканского совета по духовности и просветительству
Шавкат Мирзиёев провел расширенное заседание Республиканского совета по духовности и просветительству
Подчеркивалось, что наука, образование, воспитание и духовность являются в Узбекистане приоритетным вопросом. По словам президента, для развития этих сфер необходимы прочные экономические основы и перечислил принимаемые меры в этом направлении.
В частности, в этом году на социальную сферу выделен наибольший объем средств – 134 триллиона сумов. По сравнению с 2016 годом это больше в 5,6 раза.
Определено, что будет принято постановление президента по изучению и развитию идей предков-джадидов. В исторической местности в Бухаре будет построен Государственный музей наследия джадидов. Начнет издаваться новая газета “Жадид”.
Созданы Целевой фонд по поддержке сферы духовности и творчества, а также Институт социально-духовных исследований. Количество работников в системе Республиканского центра духовности и просветительства увеличено вдвое, приняты меры по их материальному стимулированию.
Важное значение в развитии сферы также имеет принятый закон "О культурной деятельности и организациях культуры". В целях сохранения и обогащения национальных традиций созданы центры макома, искусства бахши и аскии.
Налажена деятельность более 20 учреждений, таких как ансамбль танца “Бахор”, Государственная филармония, Государственный симфонический оркестр. Созданы 11 новых музеев, 2 театра, 28 детских школ музыки и искусства, 5 вузов.
"В целом объем государственной поддержки сферы культуры и искусства по сравнению с 2017 годом увеличился в 5 раз, в 2023 году на эти цели направлены средства в размере свыше 712 миллиардов сумов", — говорится в сообщении.
Стали традиционно проводиться такие международные фестивали, как “Маком”, “Искусство бахши”, ремесленничества, “Лазги”. Проведены на высоком уровне Дни культуры Узбекистана в 24 зарубежных странах, в частности, соседних государствах.
В последние годы в Список всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО включены еще 9 образцов национального наследия, а город Бухара – в “Сеть творческих городов”. В сентябре этого года в штаб-квартире ЮНЕСКО широко отпразднован день рождения Абу Райхона Беруни.
Развивается и узбекское киноискусство. Создаются исторические фильмы о великих узбекских полководцах и мыслителях. Спустя почти четверть века возрожден Ташкентский международный кинофестиваль.
Создана Аллея литераторов, возведено величественное здание Союза писателей в столице, построены новые дома творчества в регионах. Литераторы, осуществляющие плодотворную творческую деятельность, обеспечены новым жильем на льготной основе. Широко отмечены юбилеи выдающихся творческих деятелей. В целях всесторонней поддержки молодых дарований возрожден Зааминский семинар.
Изданные впервые такие литературные сборники, как 100-томник “Туркий адабиёт дурдоналари” (Жемчужины тюркской литературы), 30-томник “Мустақиллик даври навоийшунослиги” (Навоиведение периода независимости), “Қорақалпоқ адабиёти дурдоналари” (Жемчужины каракалпакской литературы), “Мард аскарга совға” (Подарок отважному солдату) стали важным событием в духовной жизни.
На совещании рассмотрены приоритетные задачи в этих сферах. Мирзиёев изложил свое видение по девяти направлениям работы, выдвинул важные инициативы.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел расширенное заседание Республиканского совета по духовности и просветительству
Шавкат Мирзиёев провел расширенное заседание Республиканского совета по духовности и просветительству
Подчеркнуто, что необходимо прежде всего разработать отдельный программный документ по развитию национальной идеи, который послужит методическим руководством для работы в сфере духовности и просветительства.
С сожалением отмечено, что среди некоторых групп усиливаются случаи выдвижения религиозных взглядов, противоречащих Конституции и законам, и даже ставящих выше их, считающих светские ценности греховными. Президент привел слова великого просветителя Ибрата-домла: “Если улемы будут трудиться, то нация, обязательно, станет лучше”. Отмечено, что интеллигенция, старшее поколение, соотечественники, совершившие хадж и умру, должны пропагандировать духовность, побуждать людей к добрым делам.
В центре внимания будет оставаться образование. Необходимо и в этой сфере обеспечить равенство, в частности доступ девочек к образованию и профессиональному обучению имеет важное значение для развития общества, отмечалось на совещании.
Во-вторых, будет повышена ответственность хокимов за духовно-просветительскую работу. В городах и районах будут открыты дома духовности и просветительства.
"Сегодня сфера духовности должна опережать на десять шагов другие сферы, духовность должна превратиться в новую силу, в новое движение!" – сказал президент.
На основе предложения, высказанного представителями интеллигенции в ходе недавно состоявшейся встречи в Сурхандарьинской области, в дополнение к 4 секторам, осуществляющим деятельность в регионах, будет создан сектор духовности. Сектор будет действовать в качестве рабочей структуры советов по духовности и просветительству.
В-третьих, будет разработана программа развития театрального искусства. В ней будут предусмотрены творческие заказы на лучшие пьесы, повышение мастерства творческих и вспомогательных работников за рубежом, учреждение премии имени Маннона Уйгура для молодых режиссеров и другие меры.
Отмечена важность объявления одного дня в месяце “Днем театра” в ведомствах и учреждениях, организации походов коллектива в театры.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел расширенное заседание Республиканского совета по духовности и просветительству
Шавкат Мирзиёев провел расширенное заседание Республиканского совета по духовности и просветительству
В-четвертых, в содержательном проведении досуга населением очень важна деятельность имеющихся 837 центров культуры. В них действуют около 4 тысяч кружков, в которых занимается более 120 тысяч молодых людей.
Однако у некоторых центров нет своего здания, имеется потребность в 8 тысячах музыкальных инструментов. Хокимам даны соответствующие указания на этот счет.
Кроме того, с будущего года в каждом районе будет организована деятельность одного центра культуры, имеющего зрительский зал, библиотеку, кинозал и кружковые кабинеты. Будет принята программа по улучшению материально-технической базы более 600 художественных самодеятельных коллективов на местах, на это направят 100 миллиардов сумов.
В-пятых, будет усилено научное изучение и развитие искусства макома и бахши.
До настоящего времени в “золотой фонд” записаны 120 макомов, дастанов искусства бахши, народных песен и мелодий. Недавно президент подписал постановление об охране, научном изучении и пропаганде нематериального культурного наследия.
"В нем, в частности конкретно определены задачи по созданию Института культуроведения и нематериального культурного наследия, исследованию древней музыки и фольклора, предусмотрен перевод в современный формат более 3 тысяч дастанов, макомов и фольклорных произведений, хранящихся в фондах нашей страны", — говорится в сообщении.
Еще одна важная новость – будут созданы школы, продолжающие традиции уникальных образцов культурного наследия, таких как маком, катта ашула, искусство бахши, атлас и адрас, гончарное и ювелирное дело.
В-шестых, получит дальнейшую поддержку развитие музыкального и танцевального искусства. В частности, коллектив “Бахор” будет осуществлять свою деятельность в известном дворце искусств, где раньше располагалась филармония. Будут увеличены гастроли популярных ансамблей песни и танца за рубеж. В целях научного изучения вопросов музыкального и танцевального искусства, увеличения научных кадров в сфере будут внедрены гранты для научных исследований.
Также будет отремонтировано здание Ташкентского государственного цирка.
В-седьмых, будет расширена культурная дипломатия за рубежом. В следующем году состоятся конференция по мировой креативной экономике в Ташкенте, а в Нукусе – международная научная конференция “Культура Арала”.
Будет принята семилетняя программа совершенствования деятельности музеев. Намечено построить новые здания Музея истории и Музея искусств. Будут обновлены экспозиции музеев истории Темуридов и природы. Будет капитально отремонтирован Музей литературы имени Алишера Навои.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел расширенное заседание Республиканского совета по духовности и просветительству
Шавкат Мирзиёев провел расширенное заседание Республиканского совета по духовности и просветительству
Кроме того, в музеях, в частности в Центре исламской цивилизации будут созданы новые экспозиции о Первом и Втором Ренессансах, истории государственности и деятельности великих мыслителей.
Совместно с Францией будет налажена деятельность Национального реставрационного центра. Будет также произведена консервация и реставрация страниц Корана Усмана.
18 археологических памятников, повествующих о древней истории Узбекистана, превратятся в музеи под открытым небом. Также в Самарканде будут восстановлены сады Сахибкирана Амира Темура, построен музей “Великий шелковый путь” и отреставрирован комплекс Бибиханум.
В-восьмых, мощный импульс получит развитие кинематографии. В настоящее время разрабатывается программа по созданию 50 художественных фильмов, посвященных славному прошлому нашей Родины, в серии “Живая история”. К исполнению данной программы будут привлекаться не только отечественные, но и зарубежные творческие деятели, кинокомпании и инвесторы. Отмечана необходимость предусмотреть также создание многосерийных анимационных фильмов о поучительном жизненном пути наших великих предков.
Для развития кинематографа как не только искусства, но и отрасли экономики поставлена задача создать в Бухарской, Самаркандской и Ташкентской областях свободные экономические кинозоны.
Указано на необходимость коренного реформирования системы производства национальных сериалов, доведения их идейно-художественного и технического исполнения до привлекательного для всеобщего просмотра уровня. Для этого предложено организовать “Cinema Park” подобно свободной экономической зоне “IT Park”.
В-девятых, будет принята отдельная программа по дальнейшему развитию сферы изобразительного и прикладного искусства. В частности, будет реконструирован и оснащен на основе мировых стандартов Центральный выставочный зал. На территории Художественного фонда будет построена современная галерея и Центр молодых художников, состоящий из 40 творческих мастерских. Чтобы связать искусство каллиграфии и миниатюрного искусства с практикой будет создана учебно-производственная мастерская по изготовлению бумаги в национальном стиле.
Выдвинуты инициативы по улучшению качества образования в сфере, увеличению размера заработной платы педагогов школ музыки и искусства, покрытию коммунальных расходов школ за счет бюджета.
Глава государства уделил особое внимание вопросам повышения эффективности преподавания узбекского языка. Определено, что учителям по предмету “Узбекский язык и литература”, имеющим национальный сертификат, со следующего учебного года будет выплачиваться надбавка в размере 50 процентов.
Вместе с тем будут приняты меры по стимулированию соотечественников с другим языком обучения к изучению государственного языка. Кроме того, будут увеличены часы обучения государственному языку в специализированных школах с другим языком обучения. Будут проводиться предметные олимпиады по узбекскому языку.
Начатая работа по повышению культуры чтения книг будет продолжена. Будут увеличены объем заказов на издание книг, размер гонорары авторам и переводчикам. Для расширения финансовых возможностей издательских и полиграфических предприятий они будут освобождены от налогов сроком на 5 лет.
Президент затронул важность переводческой профессии и предложил учредить Международную премию имени Огахи для достойного поощрения их труда.
Отмечена важность развития и интернет-литературы, поставлена задача создать с этой целью портал “Узбекская культура”, которая охватит темы литературы, кино, истории, искусства и устного народного творчества.