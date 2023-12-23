https://uz.sputniknews.ru/20231223/duxovnost-sfera-zasedaniye-mirziyoyev-41713598.html

Сфера духовности должна опережать на десять шагов другие сферы — Мирзиёев

Сфера духовности должна опережать на десять шагов другие сферы — Мирзиёев

Шавкат Мирзиёев в пятницу провел расширенное заседание Республиканского совета по духовности и просветительству. Отмечалось, для развития науки, образования и духовности необходимы прочные экономические основы

2023-12-23T10:00+0500

2023-12-23T10:00+0500

2023-12-23T10:00+0500

узбекистан

заседание

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

культура

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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Сфера духовности должна опережать на десять шагов другие сферы, духовность должна превратиться в новую силу, в новое движение, отметил Шавкат Мирзиёев на прошедшем заседании.Подчеркивалось, что наука, образование, воспитание и духовность являются в Узбекистане приоритетным вопросом. По словам президента, для развития этих сфер необходимы прочные экономические основы и перечислил принимаемые меры в этом направлении. В частности, в этом году на социальную сферу выделен наибольший объем средств – 134 триллиона сумов. По сравнению с 2016 годом это больше в 5,6 раза.Определено, что будет принято постановление президента по изучению и развитию идей предков-джадидов. В исторической местности в Бухаре будет построен Государственный музей наследия джадидов. Начнет издаваться новая газета “Жадид”.Созданы Целевой фонд по поддержке сферы духовности и творчества, а также Институт социально-духовных исследований. Количество работников в системе Республиканского центра духовности и просветительства увеличено вдвое, приняты меры по их материальному стимулированию.Важное значение в развитии сферы также имеет принятый закон "О культурной деятельности и организациях культуры". В целях сохранения и обогащения национальных традиций созданы центры макома, искусства бахши и аскии. Налажена деятельность более 20 учреждений, таких как ансамбль танца “Бахор”, Государственная филармония, Государственный симфонический оркестр. Созданы 11 новых музеев, 2 театра, 28 детских школ музыки и искусства, 5 вузов.Стали традиционно проводиться такие международные фестивали, как “Маком”, “Искусство бахши”, ремесленничества, “Лазги”. Проведены на высоком уровне Дни культуры Узбекистана в 24 зарубежных странах, в частности, соседних государствах.В последние годы в Список всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО включены еще 9 образцов национального наследия, а город Бухара – в “Сеть творческих городов”. В сентябре этого года в штаб-квартире ЮНЕСКО широко отпразднован день рождения Абу Райхона Беруни.Развивается и узбекское киноискусство. Создаются исторические фильмы о великих узбекских полководцах и мыслителях. Спустя почти четверть века возрожден Ташкентский международный кинофестиваль.Создана Аллея литераторов, возведено величественное здание Союза писателей в столице, построены новые дома творчества в регионах. Литераторы, осуществляющие плодотворную творческую деятельность, обеспечены новым жильем на льготной основе. Широко отмечены юбилеи выдающихся творческих деятелей. В целях всесторонней поддержки молодых дарований возрожден Зааминский семинар.Изданные впервые такие литературные сборники, как 100-томник “Туркий адабиёт дурдоналари” (Жемчужины тюркской литературы), 30-томник “Мустақиллик даври навоийшунослиги” (Навоиведение периода независимости), “Қорақалпоқ адабиёти дурдоналари” (Жемчужины каракалпакской литературы), “Мард аскарга совға” (Подарок отважному солдату) стали важным событием в духовной жизни.На совещании рассмотрены приоритетные задачи в этих сферах. Мирзиёев изложил свое видение по девяти направлениям работы, выдвинул важные инициативы.Подчеркнуто, что необходимо прежде всего разработать отдельный программный документ по развитию национальной идеи, который послужит методическим руководством для работы в сфере духовности и просветительства.С сожалением отмечено, что среди некоторых групп усиливаются случаи выдвижения религиозных взглядов, противоречащих Конституции и законам, и даже ставящих выше их, считающих светские ценности греховными. Президент привел слова великого просветителя Ибрата-домла: “Если улемы будут трудиться, то нация, обязательно, станет лучше”. Отмечено, что интеллигенция, старшее поколение, соотечественники, совершившие хадж и умру, должны пропагандировать духовность, побуждать людей к добрым делам.В центре внимания будет оставаться образование. Необходимо и в этой сфере обеспечить равенство, в частности доступ девочек к образованию и профессиональному обучению имеет важное значение для развития общества, отмечалось на совещании.Во-вторых, будет повышена ответственность хокимов за духовно-просветительскую работу. В городах и районах будут открыты дома духовности и просветительства.На основе предложения, высказанного представителями интеллигенции в ходе недавно состоявшейся встречи в Сурхандарьинской области, в дополнение к 4 секторам, осуществляющим деятельность в регионах, будет создан сектор духовности. Сектор будет действовать в качестве рабочей структуры советов по духовности и просветительству.В-третьих, будет разработана программа развития театрального искусства. В ней будут предусмотрены творческие заказы на лучшие пьесы, повышение мастерства творческих и вспомогательных работников за рубежом, учреждение премии имени Маннона Уйгура для молодых режиссеров и другие меры.Отмечена важность объявления одного дня в месяце “Днем театра” в ведомствах и учреждениях, организации походов коллектива в театры.В-четвертых, в содержательном проведении досуга населением очень важна деятельность имеющихся 837 центров культуры. В них действуют около 4 тысяч кружков, в которых занимается более 120 тысяч молодых людей.Однако у некоторых центров нет своего здания, имеется потребность в 8 тысячах музыкальных инструментов. Хокимам даны соответствующие указания на этот счет.Кроме того, с будущего года в каждом районе будет организована деятельность одного центра культуры, имеющего зрительский зал, библиотеку, кинозал и кружковые кабинеты. Будет принята программа по улучшению материально-технической базы более 600 художественных самодеятельных коллективов на местах, на это направят 100 миллиардов сумов.В-пятых, будет усилено научное изучение и развитие искусства макома и бахши.До настоящего времени в “золотой фонд” записаны 120 макомов, дастанов искусства бахши, народных песен и мелодий. Недавно президент подписал постановление об охране, научном изучении и пропаганде нематериального культурного наследия. Еще одна важная новость – будут созданы школы, продолжающие традиции уникальных образцов культурного наследия, таких как маком, катта ашула, искусство бахши, атлас и адрас, гончарное и ювелирное дело.В-шестых, получит дальнейшую поддержку развитие музыкального и танцевального искусства. В частности, коллектив “Бахор” будет осуществлять свою деятельность в известном дворце искусств, где раньше располагалась филармония. Будут увеличены гастроли популярных ансамблей песни и танца за рубеж. В целях научного изучения вопросов музыкального и танцевального искусства, увеличения научных кадров в сфере будут внедрены гранты для научных исследований.Также будет отремонтировано здание Ташкентского государственного цирка.В-седьмых, будет расширена культурная дипломатия за рубежом. В следующем году состоятся конференция по мировой креативной экономике в Ташкенте, а в Нукусе – международная научная конференция “Культура Арала”.Будет принята семилетняя программа совершенствования деятельности музеев. Намечено построить новые здания Музея истории и Музея искусств. Будут обновлены экспозиции музеев истории Темуридов и природы. Будет капитально отремонтирован Музей литературы имени Алишера Навои.Кроме того, в музеях, в частности в Центре исламской цивилизации будут созданы новые экспозиции о Первом и Втором Ренессансах, истории государственности и деятельности великих мыслителей.Совместно с Францией будет налажена деятельность Национального реставрационного центра. Будет также произведена консервация и реставрация страниц Корана Усмана.18 археологических памятников, повествующих о древней истории Узбекистана, превратятся в музеи под открытым небом. Также в Самарканде будут восстановлены сады Сахибкирана Амира Темура, построен музей “Великий шелковый путь” и отреставрирован комплекс Бибиханум.В-восьмых, мощный импульс получит развитие кинематографии. В настоящее время разрабатывается программа по созданию 50 художественных фильмов, посвященных славному прошлому нашей Родины, в серии “Живая история”. К исполнению данной программы будут привлекаться не только отечественные, но и зарубежные творческие деятели, кинокомпании и инвесторы. Отмечана необходимость предусмотреть также создание многосерийных анимационных фильмов о поучительном жизненном пути наших великих предков.Для развития кинематографа как не только искусства, но и отрасли экономики поставлена задача создать в Бухарской, Самаркандской и Ташкентской областях свободные экономические кинозоны.Указано на необходимость коренного реформирования системы производства национальных сериалов, доведения их идейно-художественного и технического исполнения до привлекательного для всеобщего просмотра уровня. Для этого предложено организовать “Cinema Park” подобно свободной экономической зоне “IT Park”.В-девятых, будет принята отдельная программа по дальнейшему развитию сферы изобразительного и прикладного искусства. В частности, будет реконструирован и оснащен на основе мировых стандартов Центральный выставочный зал. На территории Художественного фонда будет построена современная галерея и Центр молодых художников, состоящий из 40 творческих мастерских. Чтобы связать искусство каллиграфии и миниатюрного искусства с практикой будет создана учебно-производственная мастерская по изготовлению бумаги в национальном стиле.Выдвинуты инициативы по улучшению качества образования в сфере, увеличению размера заработной платы педагогов школ музыки и искусства, покрытию коммунальных расходов школ за счет бюджета.Глава государства уделил особое внимание вопросам повышения эффективности преподавания узбекского языка. Определено, что учителям по предмету “Узбекский язык и литература”, имеющим национальный сертификат, со следующего учебного года будет выплачиваться надбавка в размере 50 процентов.Вместе с тем будут приняты меры по стимулированию соотечественников с другим языком обучения к изучению государственного языка. Кроме того, будут увеличены часы обучения государственному языку в специализированных школах с другим языком обучения. Будут проводиться предметные олимпиады по узбекскому языку.Начатая работа по повышению культуры чтения книг будет продолжена. Будут увеличены объем заказов на издание книг, размер гонорары авторам и переводчикам. Для расширения финансовых возможностей издательских и полиграфических предприятий они будут освобождены от налогов сроком на 5 лет.Президент затронул важность переводческой профессии и предложил учредить Международную премию имени Огахи для достойного поощрения их труда.Отмечена важность развития и интернет-литературы, поставлена задача создать с этой целью портал “Узбекская культура”, которая охватит темы литературы, кино, истории, искусства и устного народного творчества.

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шавкат мирзиёев заседание республиканский совет по духовности и просветительству наука образование духовность экономические основы