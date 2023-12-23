https://uz.sputniknews.ru/20231223/stantsiya-metro-yunusabad-turkistan-snova-zarabotayut-41719245.html

Станции "Юнусабад" и "Туркистан" ташкентского метро снова заработают

Станции "Юнусабад" и "Туркистан" ташкентского метро снова заработают

Профилактические работы завершены и эти станции будут работать по прежнему графику

2023-12-23T18:04+0500

2023-12-23T18:04+0500

2023-12-23T18:04+0500

ташкент

метро

станция

станция метро туркистан

станция метро юнусабад

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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. С 25 декабря 2023 года станции "Юнусабад" и "Туркистан" будут работать по постоянному графику — с 05.00 утра до 00.00 ночи, сообщает Ташкентский метрополитен.Станции снова заработают после того, как были закрыты на 4 месяца для проведения плановых профилактических работ.В Ташкенте заработали две новые станции метро

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