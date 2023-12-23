https://uz.sputniknews.ru/20231223/stantsiya-metro-yunusabad-turkistan-snova-zarabotayut-41719245.html
Станции "Юнусабад" и "Туркистан" ташкентского метро снова заработают
Станции "Юнусабад" и "Туркистан" ташкентского метро снова заработают
Профилактические работы завершены и эти станции будут работать по прежнему графику
2023-12-23T18:04+0500
2023-12-23T18:04+0500
2023-12-23T18:04+0500
ташкент
метро
станция
станция метро туркистан
станция метро юнусабад
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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. С 25 декабря 2023 года станции "Юнусабад" и "Туркистан" будут работать по постоянному графику — с 05.00 утра до 00.00 ночи, сообщает Ташкентский метрополитен.Станции снова заработают после того, как были закрыты на 4 месяца для проведения плановых профилактических работ.В Ташкенте заработали две новые станции метро
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станция юнусабад туркистан ташкент метро профилактические работы график
станция юнусабад туркистан ташкент метро профилактические работы график
Станции "Юнусабад" и "Туркистан" ташкентского метро снова заработают
Профилактические работы завершены и эти станции будут работать по прежнему графику.
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik.
С 25 декабря 2023 года станции "Юнусабад" и "Туркистан" будут работать по постоянному графику — с 05.00 утра до 00.00 ночи, сообщает Ташкентский метрополитен
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"В результате работ интервал движения поездов на линии сократится с 10 до 4 минут в часы пик. В будущем этот показатель планируется сократить до 2 минут", — говорится в сообщении.
Станции снова заработают после того, как были закрыты на 4 месяца для проведения плановых профилактических работ.