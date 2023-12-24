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https://uz.sputniknews.ru/20231224/gordost-uzbekistantsy-2023-god-imena-41721631.html
Кем могут гордиться узбекистанцы в 2023 году – имена
Кем могут гордиться узбекистанцы в 2023 году – имена
В уходящем году узбекистанцы становились чемпионами, записывали песни, ставшие хитами, помогали в беде
2023-12-24T18:23+0500
2023-12-24T18:23+0500
узбекистан
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бокс
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Sputnik Узбекистан рассказывает о спортсменах, артистах и обычных людях, которые прославились не только в своей стране, но и за ее пределами.Аббосбек ФайзуллаевВ этом году футболист после триумфальной победы в матче над Ираном вошел в основной состав сборной Узбекистана. Файзуллаев забил единственный за всю игру гол на 47-й минуте. Обеспечив Узбекистану выход в финальный этап Кубка Азии U-23 по футболу. Кроме того, в августе этого года футболист перешел в российский ЦСКА из ташкентского "Пахтакора". Несмотря на недолгое пребывание там, Аббосбек уже был признан лучшим игроком ноября-декабря. Также он номинирован на лучшего молодого футболиста мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), где среди номинантов также Джуд Беллингем из "Реал Мадрид" и Гави из "Барселоны".Мохира СултановаГлава организации Ўзбеклигим-ўзлигим, которая занимается сохранением древних ремесленных традиций Узбекистана, в феврале этого года открыла сбор чапанов для пострадавших от землетрясения в Турции. В добром деле Мохиру Султанову поддержали друзья и знакомые. На пост о сборе отозвались и пользователи социальных сетей.В итоге женщине удалось собрать более ста национальных стеганных халатов, которые отправились в качестве гумпомощи в пострадавшие районы Турции.TT.Team (Traffic Tashkent Team)Члены команды TT.Team в составе сборной Узбекистана по киберспорту стали чемпионами Азии и Океании по компьютерной игре CS:GO. Узбекистанцы победили представителей Монголии в финале IESF Asian Championship. За 1-е место они получили $7 тыс. Также победа обеспечила сборной путевку на чемпионат мира, где команда смогла дойти до полуфинала.Нигина УктамоваВ 20 лет спортсменка стала чемпионкой мира по боксу среди молодежи, одержав победу над Кристиной Лакичук из Украины. Победа принесла Нигине не только золотую медаль, но и титул первой чемпионки мира по боксу среди девушек.Саидисломбек АбдулкасимзодаПарень из Сырдарьинской области спас тонущих мать и ребенка в канале "Жанубий Мирзачул" в городе Янгиер. Во время спасения он сам едва не утонул. Однако все закончилось хорошо — мама и ребенок спасены, а Саидисломбека наградили почетной грамотой и пообещали устроить парня в МЧС.Гульнара ИвановаМолодой режиссер из Ташкента выкупила права на экранизацию рассказа “Человек, который не пожимал рук” у его автора Стивена Кинга за 1$. Как рассказала девушка, она не ожидала такой удачи, а на съемки фильма потратила не только свой бюджет, но и деньги родителей. Такая приверженность своей профессии подарила девушке известность и много интересных проектов. О ней писали СМИ и за пределами родного Узбекистана.Азам Мулложонов (azzamchik coca boyz)Учитель из Ферганы записал свою песню, которая набрала более 15 млн просмотров и сделала парня звездой. Азама узнавали и слушали не только в Узбекистане, но и во всем мире, а под его хит снимали ролики блогеры-миллионники. Сам Мулложонов к своей славе относится спокойно, а в родной Фергане продолжает обучать детей игре на гитаре и вокалу.Насиба АюбхановаБлогер из Узбекистана в феврале текущего года, находясь в Стамбуле, открыла сбор средств для пострадавших от землетрясения. За 5 дней Насибе удалось собрать более $60 тыс., на которые она отправила 2 фуры гумпомощи и помогла построить 10 домов-контейнеров. Аюбханову активно поддерживали крупные блогеры страны и простые узбекистанцы.Баходир ЖалоловВ 2023 году узбекистанский боксер и олимпийский чемпион одержал победу на международном турнире "Странжа" и стал чемпионом Азиатских игр в Китае, одолев казахстанца Камшибека Кункабаева. Он также одержал победу над представителем Нигерии Онороиде Энвариеме на вечере бокса в Талсе и провел победный бой с Крисом Томпсоном в Ташкенте. Сейчас Жалолов находится на 15-й строчке рейтинга WBC, а также входит в ТОП-40 лучших тяжеловесов мира.
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гордость узбекистанцы узбекистан 2023 год имена чемпион запись песни хиты помощь беда
гордость узбекистанцы узбекистан 2023 год имена чемпион запись песни хиты помощь беда

Кем могут гордиться узбекистанцы в 2023 году – имена

18:23 24.12.2023
© НОК УзбекистанаБаходир Жалолов
Баходир Жалолов - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2023
© НОК Узбекистана
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В уходящем году узбекистанцы становились чемпионами, записывали песни, ставшие хитами, помогали в беде.
Sputnik Узбекистан рассказывает о спортсменах, артистах и обычных людях, которые прославились не только в своей стране, но и за ее пределами.
Аббосбек Файзуллаев
© ПФК ЦСКАИгрок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев признан лучшим футболистом ЦСКА по итогам сентября. Архивное фото
Игрок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев признан лучшим футболистом ЦСКА по итогам сентября. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2023
Игрок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев признан лучшим футболистом ЦСКА по итогам сентября. Архивное фото
© ПФК ЦСКА
В этом году футболист после триумфальной победы в матче над Ираном вошел в основной состав сборной Узбекистана. Файзуллаев забил единственный за всю игру гол на 47-й минуте. Обеспечив Узбекистану выход в финальный этап Кубка Азии U-23 по футболу.
Кроме того, в августе этого года футболист перешел в российский ЦСКА из ташкентского "Пахтакора". Несмотря на недолгое пребывание там, Аббосбек уже был признан лучшим игроком ноября-декабря. Также он номинирован на лучшего молодого футболиста мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), где среди номинантов также Джуд Беллингем из "Реал Мадрид" и Гави из "Барселоны".
Мохира Султанова
© Foto : Из личного архива Мохиры СултановойМохира Султанова. Архивное фото
Мохира Султанова. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2023
Мохира Султанова. Архивное фото
© Foto : Из личного архива Мохиры Султановой
Глава организации Ўзбеклигим-ўзлигим, которая занимается сохранением древних ремесленных традиций Узбекистана, в феврале этого года открыла сбор чапанов для пострадавших от землетрясения в Турции. В добром деле Мохиру Султанову поддержали друзья и знакомые. На пост о сборе отозвались и пользователи социальных сетей.
В итоге женщине удалось собрать более ста национальных стеганных халатов, которые отправились в качестве гумпомощи в пострадавшие районы Турции.
TT.Team (Traffic Tashkent Team)
© Министерство молодежной политики и спортаСборная Узбекистана по киберспорту стала чемпионом Азии и Океании по CS:GO. Архивное фото
Сборная Узбекистана по киберспорту стала чемпионом Азии и Океании по CS:GO - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2023
Сборная Узбекистана по киберспорту стала чемпионом Азии и Океании по CS:GO. Архивное фото
© Министерство молодежной политики и спорта
Члены команды TT.Team в составе сборной Узбекистана по киберспорту стали чемпионами Азии и Океании по компьютерной игре CS:GO. Узбекистанцы победили представителей Монголии в финале IESF Asian Championship. За 1-е место они получили $7 тыс. Также победа обеспечила сборной путевку на чемпионат мира, где команда смогла дойти до полуфинала.
Нигина Уктамова
© НОК УзбекистанаНигина Уктамова. Архивное фото
Нигина Уктамова - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2023
Нигина Уктамова. Архивное фото
© НОК Узбекистана
В 20 лет спортсменка стала чемпионкой мира по боксу среди молодежи, одержав победу над Кристиной Лакичук из Украины. Победа принесла Нигине не только золотую медаль, но и титул первой чемпионки мира по боксу среди девушек.
Саидисломбек Абдулкасимзода
© МЧС УзбекистанаВ Янгиере 21-летний мужчина спас тонущую мать и ребенка. Архивное фото
В Янгиере 21-летний мужчина спас тонущую мать и ребенка. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2023
В Янгиере 21-летний мужчина спас тонущую мать и ребенка. Архивное фото
© МЧС Узбекистана
Парень из Сырдарьинской области спас тонущих мать и ребенка в канале "Жанубий Мирзачул" в городе Янгиер. Во время спасения он сам едва не утонул. Однако все закончилось хорошо — мама и ребенок спасены, а Саидисломбека наградили почетной грамотой и пообещали устроить парня в МЧС.
Гульнара Иванова
© Foto : Из личного архива Гульнары ИвановойГульнара Иванова. Архивное фото
Гульнара Иванова. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2023
Гульнара Иванова. Архивное фото
© Foto : Из личного архива Гульнары Ивановой
Молодой режиссер из Ташкента выкупила права на экранизацию рассказа “Человек, который не пожимал рук” у его автора Стивена Кинга за 1$. Как рассказала девушка, она не ожидала такой удачи, а на съемки фильма потратила не только свой бюджет, но и деньги родителей.
Такая приверженность своей профессии подарила девушке известность и много интересных проектов. О ней писали СМИ и за пределами родного Узбекистана.
Азам Мулложонов (azzamchik coca boyz)
© Из личного архива Азама МулложоноваАзам Мулложонов. Архивное фото
Азам Мулложонов - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2023
Азам Мулложонов. Архивное фото
© Из личного архива Азама Мулложонова
Учитель из Ферганы записал свою песню, которая набрала более 15 млн просмотров и сделала парня звездой. Азама узнавали и слушали не только в Узбекистане, но и во всем мире, а под его хит снимали ролики блогеры-миллионники. Сам Мулложонов к своей славе относится спокойно, а в родной Фергане продолжает обучать детей игре на гитаре и вокалу.
Насиба Аюбханова
© Foto : Из личного архива насибы АюбхановойНасиба Аюбханова. Архивное фото
Насиба Аюбханова. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2023
Насиба Аюбханова. Архивное фото
© Foto : Из личного архива насибы Аюбхановой
Блогер из Узбекистана в феврале текущего года, находясь в Стамбуле, открыла сбор средств для пострадавших от землетрясения. За 5 дней Насибе удалось собрать более $60 тыс., на которые она отправила 2 фуры гумпомощи и помогла построить 10 домов-контейнеров. Аюбханову активно поддерживали крупные блогеры страны и простые узбекистанцы.
Баходир Жалолов
© НОК УзбекистанаБаходир Жалолов. Архивное фото
Баходир Жалолов - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2023
Баходир Жалолов. Архивное фото
© НОК Узбекистана
В 2023 году узбекистанский боксер и олимпийский чемпион одержал победу на международном турнире "Странжа" и стал чемпионом Азиатских игр в Китае, одолев казахстанца Камшибека Кункабаева.
Он также одержал победу над представителем Нигерии Онороиде Энвариеме на вечере бокса в Талсе и провел победный бой с Крисом Томпсоном в Ташкенте. Сейчас Жалолов находится на 15-й строчке рейтинга WBC, а также входит в ТОП-40 лучших тяжеловесов мира.
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