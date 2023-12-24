https://uz.sputniknews.ru/20231224/gordost-uzbekistantsy-2023-god-imena-41721631.html

Кем могут гордиться узбекистанцы в 2023 году – имена

Кем могут гордиться узбекистанцы в 2023 году – имена

В уходящем году узбекистанцы становились чемпионами, записывали песни, ставшие хитами, помогали в беде

2023-12-24T18:23+0500

2023-12-24T18:23+0500

2023-12-24T18:23+0500

узбекистан

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футбол

бокс

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Sputnik Узбекистан рассказывает о спортсменах, артистах и обычных людях, которые прославились не только в своей стране, но и за ее пределами.Аббосбек ФайзуллаевВ этом году футболист после триумфальной победы в матче над Ираном вошел в основной состав сборной Узбекистана. Файзуллаев забил единственный за всю игру гол на 47-й минуте. Обеспечив Узбекистану выход в финальный этап Кубка Азии U-23 по футболу. Кроме того, в августе этого года футболист перешел в российский ЦСКА из ташкентского "Пахтакора". Несмотря на недолгое пребывание там, Аббосбек уже был признан лучшим игроком ноября-декабря. Также он номинирован на лучшего молодого футболиста мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), где среди номинантов также Джуд Беллингем из "Реал Мадрид" и Гави из "Барселоны".Мохира СултановаГлава организации Ўзбеклигим-ўзлигим, которая занимается сохранением древних ремесленных традиций Узбекистана, в феврале этого года открыла сбор чапанов для пострадавших от землетрясения в Турции. В добром деле Мохиру Султанову поддержали друзья и знакомые. На пост о сборе отозвались и пользователи социальных сетей.В итоге женщине удалось собрать более ста национальных стеганных халатов, которые отправились в качестве гумпомощи в пострадавшие районы Турции.TT.Team (Traffic Tashkent Team)Члены команды TT.Team в составе сборной Узбекистана по киберспорту стали чемпионами Азии и Океании по компьютерной игре CS:GO. Узбекистанцы победили представителей Монголии в финале IESF Asian Championship. За 1-е место они получили $7 тыс. Также победа обеспечила сборной путевку на чемпионат мира, где команда смогла дойти до полуфинала.Нигина УктамоваВ 20 лет спортсменка стала чемпионкой мира по боксу среди молодежи, одержав победу над Кристиной Лакичук из Украины. Победа принесла Нигине не только золотую медаль, но и титул первой чемпионки мира по боксу среди девушек.Саидисломбек АбдулкасимзодаПарень из Сырдарьинской области спас тонущих мать и ребенка в канале "Жанубий Мирзачул" в городе Янгиер. Во время спасения он сам едва не утонул. Однако все закончилось хорошо — мама и ребенок спасены, а Саидисломбека наградили почетной грамотой и пообещали устроить парня в МЧС.Гульнара ИвановаМолодой режиссер из Ташкента выкупила права на экранизацию рассказа “Человек, который не пожимал рук” у его автора Стивена Кинга за 1$. Как рассказала девушка, она не ожидала такой удачи, а на съемки фильма потратила не только свой бюджет, но и деньги родителей. Такая приверженность своей профессии подарила девушке известность и много интересных проектов. О ней писали СМИ и за пределами родного Узбекистана.Азам Мулложонов (azzamchik coca boyz)Учитель из Ферганы записал свою песню, которая набрала более 15 млн просмотров и сделала парня звездой. Азама узнавали и слушали не только в Узбекистане, но и во всем мире, а под его хит снимали ролики блогеры-миллионники. Сам Мулложонов к своей славе относится спокойно, а в родной Фергане продолжает обучать детей игре на гитаре и вокалу.Насиба АюбхановаБлогер из Узбекистана в феврале текущего года, находясь в Стамбуле, открыла сбор средств для пострадавших от землетрясения. За 5 дней Насибе удалось собрать более $60 тыс., на которые она отправила 2 фуры гумпомощи и помогла построить 10 домов-контейнеров. Аюбханову активно поддерживали крупные блогеры страны и простые узбекистанцы.Баходир ЖалоловВ 2023 году узбекистанский боксер и олимпийский чемпион одержал победу на международном турнире "Странжа" и стал чемпионом Азиатских игр в Китае, одолев казахстанца Камшибека Кункабаева. Он также одержал победу над представителем Нигерии Онороиде Энвариеме на вечере бокса в Талсе и провел победный бой с Крисом Томпсоном в Ташкенте. Сейчас Жалолов находится на 15-й строчке рейтинга WBC, а также входит в ТОП-40 лучших тяжеловесов мира.

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