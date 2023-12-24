Кем могут гордиться узбекистанцы в 2023 году – имена
© НОК УзбекистанаБаходир Жалолов
© НОК Узбекистана
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В уходящем году узбекистанцы становились чемпионами, записывали песни, ставшие хитами, помогали в беде.
Sputnik Узбекистан рассказывает о спортсменах, артистах и обычных людях, которые прославились не только в своей стране, но и за ее пределами.
Аббосбек Файзуллаев
В этом году футболист после триумфальной победы в матче над Ираном вошел в основной состав сборной Узбекистана. Файзуллаев забил единственный за всю игру гол на 47-й минуте. Обеспечив Узбекистану выход в финальный этап Кубка Азии U-23 по футболу.
Кроме того, в августе этого года футболист перешел в российский ЦСКА из ташкентского "Пахтакора". Несмотря на недолгое пребывание там, Аббосбек уже был признан лучшим игроком ноября-декабря. Также он номинирован на лучшего молодого футболиста мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), где среди номинантов также Джуд Беллингем из "Реал Мадрид" и Гави из "Барселоны".
Мохира Султанова
© Foto : Из личного архива Мохиры СултановойМохира Султанова. Архивное фото
Мохира Султанова. Архивное фото
© Foto : Из личного архива Мохиры Султановой
Глава организации Ўзбеклигим-ўзлигим, которая занимается сохранением древних ремесленных традиций Узбекистана, в феврале этого года открыла сбор чапанов для пострадавших от землетрясения в Турции. В добром деле Мохиру Султанову поддержали друзья и знакомые. На пост о сборе отозвались и пользователи социальных сетей.
В итоге женщине удалось собрать более ста национальных стеганных халатов, которые отправились в качестве гумпомощи в пострадавшие районы Турции.
TT.Team (Traffic Tashkent Team)
© Министерство молодежной политики и спортаСборная Узбекистана по киберспорту стала чемпионом Азии и Океании по CS:GO. Архивное фото
Сборная Узбекистана по киберспорту стала чемпионом Азии и Океании по CS:GO. Архивное фото
Члены команды TT.Team в составе сборной Узбекистана по киберспорту стали чемпионами Азии и Океании по компьютерной игре CS:GO. Узбекистанцы победили представителей Монголии в финале IESF Asian Championship. За 1-е место они получили $7 тыс. Также победа обеспечила сборной путевку на чемпионат мира, где команда смогла дойти до полуфинала.
Нигина Уктамова
В 20 лет спортсменка стала чемпионкой мира по боксу среди молодежи, одержав победу над Кристиной Лакичук из Украины. Победа принесла Нигине не только золотую медаль, но и титул первой чемпионки мира по боксу среди девушек.
Саидисломбек Абдулкасимзода
© МЧС УзбекистанаВ Янгиере 21-летний мужчина спас тонущую мать и ребенка. Архивное фото
В Янгиере 21-летний мужчина спас тонущую мать и ребенка. Архивное фото
© МЧС Узбекистана
Парень из Сырдарьинской области спас тонущих мать и ребенка в канале "Жанубий Мирзачул" в городе Янгиер. Во время спасения он сам едва не утонул. Однако все закончилось хорошо — мама и ребенок спасены, а Саидисломбека наградили почетной грамотой и пообещали устроить парня в МЧС.
Гульнара Иванова
© Foto : Из личного архива Гульнары ИвановойГульнара Иванова. Архивное фото
Гульнара Иванова. Архивное фото
© Foto : Из личного архива Гульнары Ивановой
Молодой режиссер из Ташкента выкупила права на экранизацию рассказа “Человек, который не пожимал рук” у его автора Стивена Кинга за 1$. Как рассказала девушка, она не ожидала такой удачи, а на съемки фильма потратила не только свой бюджет, но и деньги родителей.
Такая приверженность своей профессии подарила девушке известность и много интересных проектов. О ней писали СМИ и за пределами родного Узбекистана.
Азам Мулложонов (azzamchik coca boyz)
© Из личного архива Азама МулложоноваАзам Мулложонов. Архивное фото
Азам Мулложонов. Архивное фото
© Из личного архива Азама Мулложонова
Учитель из Ферганы записал свою песню, которая набрала более 15 млн просмотров и сделала парня звездой. Азама узнавали и слушали не только в Узбекистане, но и во всем мире, а под его хит снимали ролики блогеры-миллионники. Сам Мулложонов к своей славе относится спокойно, а в родной Фергане продолжает обучать детей игре на гитаре и вокалу.
Насиба Аюбханова
© Foto : Из личного архива насибы АюбхановойНасиба Аюбханова. Архивное фото
Насиба Аюбханова. Архивное фото
© Foto : Из личного архива насибы Аюбхановой
Блогер из Узбекистана в феврале текущего года, находясь в Стамбуле, открыла сбор средств для пострадавших от землетрясения. За 5 дней Насибе удалось собрать более $60 тыс., на которые она отправила 2 фуры гумпомощи и помогла построить 10 домов-контейнеров. Аюбханову активно поддерживали крупные блогеры страны и простые узбекистанцы.
Баходир Жалолов
© НОК УзбекистанаБаходир Жалолов. Архивное фото
Баходир Жалолов. Архивное фото
© НОК Узбекистана
В 2023 году узбекистанский боксер и олимпийский чемпион одержал победу на международном турнире "Странжа" и стал чемпионом Азиатских игр в Китае, одолев казахстанца Камшибека Кункабаева.
Он также одержал победу над представителем Нигерии Онороиде Энвариеме на вечере бокса в Талсе и провел победный бой с Крисом Томпсоном в Ташкенте. Сейчас Жалолов находится на 15-й строчке рейтинга WBC, а также входит в ТОП-40 лучших тяжеловесов мира.