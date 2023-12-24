https://uz.sputniknews.ru/20231224/shavkat-mirziyoyev-pozdravleniye-ilxam-aliyev-den-rojdeniya-41723672.html

Шавкат Мирзиёев поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Шавкат Мирзиёев поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Сегодня состоялся телефонный разговор Шавката Мирзиёева с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

2023-12-24T12:52+0500

2023-12-24T12:52+0500

2023-12-24T12:54+0500

ильхам алиев

шавкат мирзиёев

президент

президент узбекистана

телефонный разговор

поздравление

день рождения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/0a/27005122_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_f809e5ef7eb1cf0dd84c779edb31522b.jpg

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил лидера Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения, искренне пожелав благополучия и процветания братского азербайджанского народа, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Подчеркнуты личный вклад и историческая роль Ильхама Алиева в обеспечение территориальной целостности и стремительного развития современного Азербайджана.Главы двух стран с глубоким удовлетворением отметили нынешний высокий уровень узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства.Лидеры Узбекистана и Азербайджана договорились о дальнейшей проработке 10 новых направлений практического взаимодействия в Год интенсивного развития двусторонних отношений.Был также рассмотрен график мероприятий на 2024 год. Шавкат Мирзиёев пожелал главе Азербайджана успешного проведения предстоящих президентских выборов в этой стране.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

шавкат мирзиёев поздравление ильхам алиев день рождения телефонный разговор президент азербайджан