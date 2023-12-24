Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20231224/shavkat-mirziyoyev-pozdravleniye-ilxam-aliyev-den-rojdeniya-41723672.html
Шавкат Мирзиёев поздравил Ильхама Алиева с днем рождения
Шавкат Мирзиёев поздравил Ильхама Алиева с днем рождения
Сегодня состоялся телефонный разговор Шавката Мирзиёева с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым
2023-12-24T12:52+0500
2023-12-24T12:54+0500
ильхам алиев
шавкат мирзиёев
президент
президент узбекистана
телефонный разговор
поздравление
день рождения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/0a/27005122_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_f809e5ef7eb1cf0dd84c779edb31522b.jpg
ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил лидера Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения, искренне пожелав благополучия и процветания братского азербайджанского народа, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Подчеркнуты личный вклад и историческая роль Ильхама Алиева в обеспечение территориальной целостности и стремительного развития современного Азербайджана.Главы двух стран с глубоким удовлетворением отметили нынешний высокий уровень узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства.Лидеры Узбекистана и Азербайджана договорились о дальнейшей проработке 10 новых направлений практического взаимодействия в Год интенсивного развития двусторонних отношений.Был также рассмотрен график мероприятий на 2024 год. Шавкат Мирзиёев пожелал главе Азербайджана успешного проведения предстоящих президентских выборов в этой стране.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/0a/27005122_15:0:1151:852_1920x0_80_0_0_b6411cebe131e8d0af90205f622e99c7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев поздравление ильхам алиев день рождения телефонный разговор президент азербайджан
шавкат мирзиёев поздравление ильхам алиев день рождения телефонный разговор президент азербайджан

Шавкат Мирзиёев поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

12:52 24.12.2023 (обновлено: 12:54 24.12.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев. Архивное фото
Шавкат Мирзиёев. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Сегодня состоялся телефонный разговор Шавката Мирзиёева с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил лидера Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения, искренне пожелав благополучия и процветания братского азербайджанского народа, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Подчеркнуты личный вклад и историческая роль Ильхама Алиева в обеспечение территориальной целостности и стремительного развития современного Азербайджана.
Главы двух стран с глубоким удовлетворением отметили нынешний высокий уровень узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства.
"Товарооборот по итогам 2023 года вырос на 30 процентов, ведется активная подготовка и реализация перспективных проектов кооперации в области машиностроения, текстильного производства, шелководства, сельского хозяйства, нефтегазовом комплексе, туристической и многих других отраслях", — говорится в сообщении.
Лидеры Узбекистана и Азербайджана договорились о дальнейшей проработке 10 новых направлений практического взаимодействия в Год интенсивного развития двусторонних отношений.
Был также рассмотрен график мероприятий на 2024 год. Шавкат Мирзиёев пожелал главе Азербайджана успешного проведения предстоящих президентских выборов в этой стране.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0