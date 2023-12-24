Шавкат Мирзиёев поздравил Ильхама Алиева с днем рождения
12:52 24.12.2023 (обновлено: 12:54 24.12.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев. Архивное фото
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Сегодня состоялся телефонный разговор Шавката Мирзиёева с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил лидера Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения, искренне пожелав благополучия и процветания братского азербайджанского народа, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Подчеркнуты личный вклад и историческая роль Ильхама Алиева в обеспечение территориальной целостности и стремительного развития современного Азербайджана.
Главы двух стран с глубоким удовлетворением отметили нынешний высокий уровень узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства.
"Товарооборот по итогам 2023 года вырос на 30 процентов, ведется активная подготовка и реализация перспективных проектов кооперации в области машиностроения, текстильного производства, шелководства, сельского хозяйства, нефтегазовом комплексе, туристической и многих других отраслях", — говорится в сообщении.
Лидеры Узбекистана и Азербайджана договорились о дальнейшей проработке 10 новых направлений практического взаимодействия в Год интенсивного развития двусторонних отношений.
Был также рассмотрен график мероприятий на 2024 год. Шавкат Мирзиёев пожелал главе Азербайджана успешного проведения предстоящих президентских выборов в этой стране.