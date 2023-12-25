https://uz.sputniknews.ru/20231225/mirziyoyev-otlet-sankt-peterburg-sammit-sng-41790587.html

Мирзиёев вылетел в Россию

Мирзиёев вылетел в Россию

Глава Узбекистан примет участие в неформальном саммите глав государств-участников СНГ.

2023-12-25T16:20+0500

2023-12-25T16:20+0500

2023-12-25T17:47+0500

узбекистан

президент

рабочий визит

санкт-петербург

саммит

снг

политика

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ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба президента. Там лидер республики примет участие в неформальном саммите глав государств-участников Содружества Независимых Государств."В рамках предстоящего мероприятия лидеры стран Содружества подведут основные итоги уходящего года и рассмотрят актуальные вопросы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества на пространстве СНГ", — говорится в сообщении.

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