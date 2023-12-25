https://uz.sputniknews.ru/20231225/mirziyoyev-otlet-sankt-peterburg-sammit-sng-41790587.html
Мирзиёев вылетел в Россию
Мирзиёев вылетел в Россию
Глава Узбекистан примет участие в неформальном саммите глав государств-участников СНГ.
2023-12-25T16:20+0500
2023-12-25T16:20+0500
2023-12-25T17:47+0500
узбекистан
президент
рабочий визит
санкт-петербург
саммит
снг
политика
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ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба президента. Там лидер республики примет участие в неформальном саммите глав государств-участников Содружества Независимых Государств."В рамках предстоящего мероприятия лидеры стран Содружества подведут основные итоги уходящего года и рассмотрят актуальные вопросы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества на пространстве СНГ", — говорится в сообщении.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мирзиёев россия узбекистан участие неформальный саммит глав -государств снг
мирзиёев россия узбекистан участие неформальный саммит глав -государств снг
Мирзиёев вылетел в Россию
16:20 25.12.2023 (обновлено: 17:47 25.12.2023)
Глава Узбекистана примет участие в неформальном саммите глав государств-участников СНГ.
ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург, сообщает
пресс-служба президента.
Там лидер республики примет участие в неформальном саммите глав государств-участников Содружества Независимых Государств.
"В рамках предстоящего мероприятия лидеры стран Содружества подведут основные итоги уходящего года и рассмотрят актуальные вопросы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества на пространстве СНГ", — говорится в сообщении.