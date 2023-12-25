https://uz.sputniknews.ru/20231225/rossiya-vliyaniye-oboronnaya-promyshlennost-ukraina-41742613.html

Украину шокировал "непредсказуемый" удар РФ

Украину шокировал "непредсказуемый" удар РФ

Россия лишила Украину возможности производить необходимое оружие.

2023-12-25T13:03+0500

2023-12-25T13:03+0500

2023-12-25T13:03+0500

спецоперация россии по защите донбасса

спецоперация

россия

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всу

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безопасность

сша

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южная корея

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ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Россия уничтожила военную промышленность Украины и новым оружием постоянно вынуждает Киев менять свои запросы к Западу, заявил анонимный старший офицер ВСУ в интервью британской газете The Independent. Об этом сообщает РИА Новости."России удалось парализовать промышленность Киева, <...>, лишив Украину возможности производить нужное снаряжение у себя", — указано в публикации.По словам представителя ВСУ, сейчас Украина целиком зависит от поставок США, Великобритании, Евросоюза и Южной Кореи.Офицер также добавил, что применение все нового оружия и тактики российской армией заставляет Киев постоянно адаптировать свои запросы к Западу по поводу военных поставок."Некоторые вещи сложно предсказывать. Например, <...>, сейчас нам нужно больше ракет для (зенитно-ракетного комплекса. — Прим. ред.) Patriot, чем мы ожидали", — рассказал военный.Напомним, что удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Их наносят по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — повсеместно. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

россия

украина

великобритания

южная корея

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