https://uz.sputniknews.ru/20231225/spetsnaz-rossiya-zaxvat-opornik-vsu-artemovsk-41732132.html

Спецназовцы РФ взяли опорный пункт в тылу ВСУ

Спецназовцы РФ взяли опорный пункт в тылу ВСУ

Российские военнослужащие уничтожили сеть блиндажей на Артемовском направлении и захватили одного пленного.

2023-12-25T09:24+0500

2023-12-25T09:24+0500

2023-12-25T09:58+0500

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ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Бойцы спецназа ВС России Южной группировки войск совершили налет на опорный пункт в тылу ВСУ на Артемовском участке фронта, сообщает РИА Новости.Российские военнослужащие ночью выдвинулись в тыл противника, и, замаскировавшись рядом с украинским блиндажом, начали вести наблюдение. После того как противник обозначил свое присутствие, российская артиллерия нанесла огонь, а затем разведчики произвели внезапный налет на эту позицию."Достаточно продуктивный день сегодня прошел, разведчики тоже сегодня отработали, одну позицию также у противника отбили, в результате чего одного человека взяли в плен", — рассказал командир отряда с позывным "Сибирь".По его словам, операция проходила в тылу противника."Ночью нас двоих завели на позицию, там было еще два человека. Утром рано, не знаю, сколько было времени, начался обстрел. Двоих, я знаю, убило, я вылез из окопа, бросил автомат и сказал, что я сдаюсь", — рассказал пленный военный ВСУ.Также он добавил, что российские военные подошли к позициям, где располагались войска киевского режима."Вскрыт был ряд позиций противника, отработали по более укрепленным позициям, соответственно, FPV-дронами, противник "посыпался", начал покидать свои позиции, тем самым мы воспользовались (этим - ред.) и эти позиции заняли", — отметил "Сибирь".Другая группа разведчиков обнаружила с помощью БПЛА сеть блиндажей и огневую пулеметную точку, по первому отработали системой сбросов боеприпасов, остальные поразили минометным огнем и FPV-дронами."Для того чтобы отработать внезапно — меньше слышно птичку (БПЛА — прим. ред.), и поэтому было решение сбросить ВОГи (выстрел осколочный гранатометный — прим. ред.)", — рассказал боец с позывным "Ворон".Пулеметная точка противника хорошо видна на пульте оператора БПЛА, ее также ликвидировали российские спецназовцы.

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