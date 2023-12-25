https://uz.sputniknews.ru/20231225/uzbekistan-institut-semya-gender-ukaz-41754014.html
В Узбекистане создали НИИ семьи и гендера
В Узбекистане создали НИИ семьи и гендера
В Кабмине республики появилась должность заместителя премьер-министра – председателя Комитета семьи и женщин.
2023-12-25T14:55+0500
2023-12-25T14:55+0500
2023-12-25T15:13+0500
общество
узбекистан
семья
указ
президент узбекистана
женщины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/15/27336599_0:75:2497:1480_1920x0_80_0_0_d819440def8cdf6f7ba3ec07d77d1314.jpg
ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. В Узбекистане создан Научно-исследовательский институт семьи и гендера, сообщает Минюст.Он организован на базе НИИ семьи и женщин.Это предусмотрено Указом президента “О дополнительных мерах по совершенствованию деятельности Комитета семьи и женщин”.Кроме того, согласно документу, Комитет семьи и женщин будет подчиняться Кабмину. Ранее он находился в подчинении министерства занятости и сокращения бедности.Для эффективной организации деятельности Комитета в правительстве ввели должность заместителя премьер-министра – председателя Комитета семьи и женщин.Назначаются на должность и освобождаются от должности по согласованию с председателем Комитета:Для справки: Комитет женщин в Узбекистане упразднили феврале 2020 года в связи с созданием министерства по поддержке махалли и семьи. Два года спустя в республике вновь появился Государственный комитет семьи и женщин. Глава Комитета также занимал должность вице-премьера. В декабре 2022 года в ходе административной реформы госкомитет преобразовали в Комитет семьи и женщин при министерстве занятости и сокращения бедности.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/15/27336599_0:0:2441:1831_1920x0_80_0_0_5b7cb278fe31c1d7548a0b5639f6d074.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан нии семья гендер кабмин должность республика
узбекистан нии семья гендер кабмин должность республика
В Узбекистане создали НИИ семьи и гендера
14:55 25.12.2023 (обновлено: 15:13 25.12.2023)
Также в Кабмине республики появилась должность заместителя премьер-министра – председателя Комитета семьи и женщин.
ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik.
В Узбекистане создан Научно-исследовательский институт семьи и гендера, сообщает
Минюст.
Он организован на базе НИИ семьи и женщин.
Это предусмотрено Указом президента “О дополнительных мерах по совершенствованию деятельности Комитета семьи и женщин”.
Кроме того, согласно документу, Комитет семьи и женщин будет подчиняться Кабмину. Ранее он находился в подчинении министерства занятости и сокращения бедности.
Для эффективной организации деятельности Комитета в правительстве ввели должность заместителя премьер-министра – председателя Комитета семьи и женщин.
Назначаются на должность и освобождаются от должности по согласованию с председателем Комитета:
зампредседателя Совета Министров республики Каракалпакстан – председатель Комитета семьи и женщин Каракалпакстана;
заместители хокимов областей и Ташкента – начальники управлений семьи и женщин областей и столицы РУз;
заместители хокимов районов (городов) – начальники отделов семьи и женщин районов (городов).
Для справки: Комитет женщин в Узбекистане упразднили феврале 2020 года в связи с созданием министерства по поддержке махалли и семьи. Два года спустя в республике вновь появился Государственный комитет семьи и женщин. Глава Комитета также занимал должность вице-премьера. В декабре 2022 года в ходе административной реформы госкомитет преобразовали в Комитет семьи и женщин при министерстве занятости и сокращения бедности.