https://uz.sputniknews.ru/20231225/uzbekistan-institut-semya-gender-ukaz-41754014.html

В Узбекистане создали НИИ семьи и гендера

В Узбекистане создали НИИ семьи и гендера

В Кабмине республики появилась должность заместителя премьер-министра – председателя Комитета семьи и женщин.

2023-12-25T14:55+0500

2023-12-25T14:55+0500

2023-12-25T15:13+0500

общество

узбекистан

семья

указ

президент узбекистана

женщины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/15/27336599_0:75:2497:1480_1920x0_80_0_0_d819440def8cdf6f7ba3ec07d77d1314.jpg

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. В Узбекистане создан Научно-исследовательский институт семьи и гендера, сообщает Минюст.Он организован на базе НИИ семьи и женщин.Это предусмотрено Указом президента “О дополнительных мерах по совершенствованию деятельности Комитета семьи и женщин”.Кроме того, согласно документу, Комитет семьи и женщин будет подчиняться Кабмину. Ранее он находился в подчинении министерства занятости и сокращения бедности.Для эффективной организации деятельности Комитета в правительстве ввели должность заместителя премьер-министра – председателя Комитета семьи и женщин.Назначаются на должность и освобождаются от должности по согласованию с председателем Комитета:Для справки: Комитет женщин в Узбекистане упразднили феврале 2020 года в связи с созданием министерства по поддержке махалли и семьи. Два года спустя в республике вновь появился Государственный комитет семьи и женщин. Глава Комитета также занимал должность вице-премьера. В декабре 2022 года в ходе административной реформы госкомитет преобразовали в Комитет семьи и женщин при министерстве занятости и сокращения бедности.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан нии семья гендер кабмин должность республика