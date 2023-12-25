В Узбекистане вручили "Национальную спортивную премию-2023" — фото
10:32 25.12.2023 (обновлено: 12:06 25.12.2023)
© НОКЦеремония вручения "Национальной спортивной премии-2023"
© НОК
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Награды присудили в более чем 30 номинациях, отметив как успехи профессиональных спортсменов, так и вклад различных организаций в развитие спорта и популяризацию здорового образа жизни.
ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. В Ташкенте прошла церемония вручения "Национальной спортивной премии-2023", сообщает НОК.
Главные номинации:
лучшая параспортсменка года — параатлетка Асила Мирзаёрова;
лучший параспортсмен года— Хайитмурод Шеркузиев (пара-каноэ);
лучший тренер года — главный тренер сборной Узбекистана по велоспорту Глеб Гройсман;
лучшая спортсменка года — гимнастка Тахмина Икромова;
лучший спортсмен года — боксер Абдумалик Халоков.
Всего вручены награды победителям в более, чем 30 номинациях.
В их числе — лучшие спортивные школы, активно работающие над организацией массовых спортивных соревнований в республике:
спортивная школа №1 города Навои;
спортивная школа Бухарского района;
спортивная школа Ханкинского района;
спортивная школа №1 Мирабадского района.
Лучшие специализированные спортивные школы:
специализированная детско-юношеская спортивная школа по спортивным единоборствам Самаркандской области;
специализированная детско-юношеская спортивная школа по игровым видам спорта и легкой атлетике Ферганской области;
специализированная детско-юношеская школа по водным видам спорта города Ташкент;
специализированная детско-юношеская школа по гимнастическим видам спорта Наманганской области.
В номинации "Открытие года" победила Зиёдахон Абдусатторова (стрельба из лука);
Лучшей молодой спортсменкой года признали фехтовальщицу Гулистан Пердибаеву, лучшим судьей (рефери) года — Дмитрия Кима (таэквондо WT);
В номинации "Развивающая Федерация" победила Rowing&Сanoe Узбекистана.
Также за успешное участие в XIX летних Азиатских играх Ханчжоу-2022 наградили:
Федерацию лёгкой атлетики;
Федерацию стрелкового спорта;
Федерацию шахмат;
Федерацию тяжёлой атлетики;
Федерацию тенниса;
Ассоциацию спортивной борьбы Узбекистана;
спортивный центр Минобороны.
Лучшим спортивным врачом года объявили Сардора Парпиева, работающего в Республиканском научно-практическом центре спортивной медицины при НОК. Лучшим спортивным фотографом года стал Анвар Ильясов — фотокорреспондент ИА “Дунё”.
За многолетний труд в пропаганде Олимпизма отметили директора музея Олимпийской и Паралимпийской славы Гулнозу Ахмадалиеву.
Лучшей сборной года по неолимпийским видам спорта стала сборная Узбекистана по курашу, а самым активным спортивным обществом — спортивное общество Федерации профсоюзов Узбекистана.
Самым активным спортивным блогером года признали Фарруха Мухиддинова — основателя инстаблога "Bugun sport".
Лучшим спортивным журналистом года стал корреспондент телерадиоканала “SPORT” Абдуазиз Курбонов.
Кроме того, отметили заслуги АО “Навои ГМК” в поддержку Олимпийского движения, а также Минюста и представителя частного сектора — команды “BeFit”, поддерживающих здоровый образ жизни.
В блоке паралимпийских видов спорта:
лучший молодой паралимпиец года — параатлетка Шахина Йигиталиева;
лучший тренер года по параспорту — Дилшод Юлдошев (параканоэ);
лучший параспортивный клуб года — Клуб по водным видам спорта;
лучшая пара-сборная года— сборная Узбекистана по пара-легкой атлетике.
Также за вклад в поддержку Паралимпийского движения наградили АО “Алмалыкский ГМК”.
Победительницей в номинации "За волю к победе" стала Севинч Рахимова. А соотечественницу Гёзал Муминову наградили за заслуги в развитии женского спорта.
Организатором лучшего спортивного мероприятия года признали Федерацию бокса Узбекистана.
Лучшей спортивной федерацией года назвали Ассоциацию футбола РУз, а лучшей сборной года — сборную по дзюдо.
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