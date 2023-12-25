https://uz.sputniknews.ru/20231225/uzbekistan-natsionalnaya-sport-premiya-2023-41736151.html

В Узбекистане вручили "Национальную спортивную премию-2023" — фото

В Узбекистане вручили "Национальную спортивную премию-2023" — фото

Награды присудили в более, чем 30 номинациях, отметив, как успехи профессиональных спортсменов, так и вклад различных организаций в развитие спорта и популяризацию здорового образа жизни.

2023-12-25T10:32+0500

2023-12-25T10:32+0500

2023-12-25T12:06+0500

спорт

узбекистан

премия

награждение

номинация

бокс

нок узбекистана

фото

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/19/41733471_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_a316ef0ce463f10ac492b1aeff15e9ef.jpg

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. В Ташкенте прошла церемония вручения "Национальной спортивной премии-2023", сообщает НОК.Главные номинации:Всего вручены награды победителям в более, чем 30 номинациях.В их числе — лучшие спортивные школы, активно работающие над организацией массовых спортивных соревнований в республике:Лучшие специализированные спортивные школы:В номинации "Открытие года" победила Зиёдахон Абдусатторова (стрельба из лука);Лучшей молодой спортсменкой года признали фехтовальщицу Гулистан Пердибаеву, лучшим судьей (рефери) года — Дмитрия Кима (таэквондо WT);В номинации "Развивающая Федерация" победила Rowing&Сanoe Узбекистана.Также за успешное участие в XIX летних Азиатских играх Ханчжоу-2022 наградили:Лучшим спортивным врачом года объявили Сардора Парпиева, работающего в Республиканском научно-практическом центре спортивной медицины при НОК. Лучшим спортивным фотографом года стал Анвар Ильясов — фотокорреспондент ИА “Дунё”.За многолетний труд в пропаганде Олимпизма отметили директора музея Олимпийской и Паралимпийской славы Гулнозу Ахмадалиеву.Лучшей сборной года по неолимпийским видам спорта стала сборная Узбекистана по курашу, а самым активным спортивным обществом — спортивное общество Федерации профсоюзов Узбекистана.Самым активным спортивным блогером года признали Фарруха Мухиддинова — основателя инстаблога "Bugun sport".Лучшим спортивным журналистом года стал корреспондент телерадиоканала “SPORT” Абдуазиз Курбонов.Кроме того, отметили заслуги АО “Навои ГМК” в поддержку Олимпийского движения, а также Минюста и представителя частного сектора — команды “BeFit”, поддерживающих здоровый образ жизни.В блоке паралимпийских видов спорта:Также за вклад в поддержку Паралимпийского движения наградили АО “Алмалыкский ГМК”.Победительницей в номинации "За волю к победе" стала Севинч Рахимова. А соотечественницу Гёзал Муминову наградили за заслуги в развитии женского спорта.Организатором лучшего спортивного мероприятия года признали Федерацию бокса Узбекистана.Лучшей спортивной федерацией года назвали Ассоциацию футбола РУз, а лучшей сборной года — сборную по дзюдо.

https://uz.sputniknews.ru/20231222/pobediteli-xanchjou-2022-uzbekistan-dengi-nagrada-41703360.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан национальная спортивная премия 2023 вручение номинации