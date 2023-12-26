https://uz.sputniknews.ru/20231226/eaeu-iran-soglasheniye-svobodnaya-torgovlya-41812486.html

ЕАЭС и Иран подписали соглашение о свободной торговле. Почему это важно?

ЕАЭС и Иран подписали соглашение о свободной торговле. Почему это важно?

Временное соглашение о преференциальном режиме торговли за четыре с небольшим года удвоило ирано-евразийскую торговлю. Сейчас стороны достигли договоренности о создании полноценной зоны свободной торговли.

2023-12-26T09:20+0500

2023-12-26T09:20+0500

2023-12-26T10:08+0500

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ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik, Вадим Павлов. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Иран заключили соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ).С октября 2019-го года действовало временное соглашение, ведущее к образованию ЗСТ. С момента вступления документа в силу – несмотря на пандемию и санкции Запада в отношении Москвы, Минска и Тегерана – товарооборот ЕАЭС и Ирана вырос более чем в два раза.Какие перспективы перед странами-участницами Союза и Ираном открывает полноформатное соглашение о свободной торговле – разбирался Sputnik.Потенциал роста торговлиВ понедельник в Санкт-Петербурге "на полях" заседания Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС и Иран подписали соглашение о свободной торговле.Данное соглашение заменит действовавшее с октября 2019 года временное соглашение, в рамках которого стороны перешли на преференциальные условия торговли – тарифными льготами обладали порядка 360 товарных позиций из примерно 12 тыс. И даже это позволило более чем в два раза нарастить торговлю – с $2,45 млрд в 2019 году до $6,2 млрд в 2022-м. И это при том, что товарный охват соглашения ограничивался минимальным набором сельскохозяйственной и промышленной продукции.С подписанием полноформатного соглашения о создании ЗСТ взаимная торговля ЕАЭС и Ирана способна значительно увеличится в короткие сроки – снижение пошлин затронет порядка 90% всех товарных позиций и более 99% всех поставок из стран-участниц Союза."Логичная первая планочка, на которую мы ориентируемся, где-то $18-20 млрд – это то, что вполне реально достичь нам в обозримой перспективе… Примерно пять-семь лет", – заявил министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев.По словам министра по торговле ЕЭК, с подписанием полноформатного соглашения о свободной торговле средняя ввозная пошлина в Иран для поставщиков из стран-участниц ЕАЭС будет находиться на уровне 4,5%, тогда как обычная пошлина составляет около 30%. "Это $380 млн экономии в год на пошлинах", – отметил Андрей Слепнев.Для иранских товаров средний тариф также будет уменьшен – с 6,6% до 0,8%.Помимо этого, соглашением предусмотрено снижение нетарифных барьеров в сферах технического регулирования (иными словами, сторонам будет упрощен доступ к сертификации товаров), санитарных и фитосанитарных мер, таможенного регулирования, мер защиты рынка и правил определения происхождения товаров. Снижение пошлин на компоненты также способно облегчить локализацию производств.ЕАЭС, как заявил Андрей Слепнев, в числе прочего будет поставлять в Иран пшеницу, кукурузу, баранину, мясо птицы, металлургические товары. По его словам, имеется потенциал для наращивания экспорта в Иран переработанной аграрной продукции, продукции нефтегазового комплекса, лесопереработки, машиностроения, а также удобрений и электроники.Из Ирана, помимо традиционных фруктов, овощей, орехов, будут импортироваться товары для судостроительной и автомобилестроительной отраслей. Возможно увеличение поставок промышленной и аграрной продукции, а также текстиля.Кроме того, в рамках соглашения, как отметили в ЕЭК, будет развиваться сотрудничество по широкому кругу отраслей. Это добыча полезных ископаемых, энергоэффективность и "зеленый рост", исследования и инновации, образование, медицина, телекоммуникации."С учетом важности, которую придают правительства стран ЕАЭС и Ирана развитию экономического пояса "Север-Юг", особое внимание уделено транспортно-логистическим решениям и вопросам транзитных перевозок", – сказано в заявлении Комиссии.Отметим, в начале декабря помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков анонсировал подписание соглашения о всеобъемлющем партнерстве между Ираном и ЕАЭС, запланированное на 25 декабря.Напомним, сегодня у ЕАЭС действуют соглашения о свободной торговле с Вьетнамом и Сербией. Также ранее было подписано такое же соглашение с Сингапуром, однако оно так и не было ратифицировано.Экономика, транспорт и геополитика"С таким соглашением у сторон становится больше возможностей с точки зрения экономического и торгового взаимодействия, включая реализацию совместных проектов в различных секторах экономики, инвестиционные инициативы, обеспечение продовольственной безопасности усилиями нескольких государств и другие не менее важные области взаимодействия", – доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.По оценке эксперта, расширение торгового сотрудничества даст толчок экономикам стран-участниц ЕАЭС и Ирана, и послужит хорошим инструментом в их последующем развитии в области технологий и общего уровня конкурентоспособности в рамках всей мировой экономики."Повышение сотрудничества между странами ЕАЭС и Ираном, на наш взгляд, является выгодным всем сторонам, – согласился директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Михаил Николаев. – Для стран ЕАЭС это, прежде всего, расширение транспортных коридоров, "выход" к Персидскому заливу и в Индийский океан. Это соглашение, по сути, "замкнет" транспортный коридор "Север – Юг". Для Ирана, находящегося под международными санкциями, расширение экономического сотрудничества откроет новые рынки, поможет реализации его товаров, расширит предоставление транспортных услуг".Существенные преимущества от этого соглашения, отметил эксперт, должна получить Армения – как страна, непосредственно граничащая с Ираном."Зона свободной торговли – это, по сути, более глубокая интеграция, – аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко. – Мы считаем, что в рамках действующего соглашения потенциал Ирана нельзя считать по-настоящему реализованным. Занимая достаточно выгодное геополитическое положение, Иран не дотягивает и до 1% во внешнеторговом обороте ЕАЭС. Вступление Ирана в ЗСТ поможет увеличить этот потенциал. Иран получит возможность легче реализовывать свои товары и услуги в ЕАЭС, и наоборот".В условиях жесточайшей рестрикционной политики, проводимой Западом, еще большая кооперация подсанкционных стран также выглядит логичным и последовательным шагом, отметил эксперт. Здесь, по его словам, напрашивается расширение сотрудничества в рамках производственных и научных сфер деятельности (IT, фармацевтика и прочее)."Мы считаем, что положительный эффект для ЕАЭС может в первую очередь лежать в зоне геополитики, нежели в зоне экономики. Это не означает, что страны-участницы Союза не получат никаких экономических выгод от вступления Ирана в ЗСТ. Но Иран нужен в первую очередь не как торговый партнер, а, скорее, как геополитический союзник, т вступление в ЗСТ поможет закрепить этот статус", – поделился мнением Николай Дудченко.Взаимовыгодное сотрудничествоГоворя об открывшихся в результате подписания соглашения о ЗСТ перспективах, начальник аналитического отдела ИК "РИКОМ-ТРАСТ" Олег Абелев отметил, что есть довольно большой перечень благ, в которых стороны взаимно заинтересованы – это некоторые виды сырья, полезные ископаемые, сельхозпродукция, туристические и транспортные услуги."Для экономик обеих сторон это означает перспективы насыщения дефицитным сырьем, в котором нуждаются наши страны. Скорее всего, машиностроение, металлообработка, атомная отрасль, сельхозпроизводство, пищевая промышленность – эти сферы должны быть приоритетом в договоренностях", – считает эксперт.Как в разговоре со Sputnik отметил эксперт Каспийского института стратегических исследований (КИСИ) Александр Караваев, заключенное соглашение приведет к увеличению товарооборота и старту промышленной кооперации между Ираном и ЕАЭС."По ряду достаточно важных сегодня направлений Тегеран за последние 40 лет, что он находится под санкциями, сумел добиться определенной автономии в технологическом плане. И в текущих условиях в возникающей "связке" России и Ирана – двух крупнейших подсанкционных держав, обладающих достаточно мощными экономиками и адаптировавшимися под ситуацию внешнего давления – могут возникнуть интересные примеры промышленной кооперации", – заявил эксперт.Например, по его словам, в отрасли автомобилестроения иранские и российские предприятия могли бы стать поставщиками запчастей друг для друга. "Озвучиваются также и планы по выходу различных предприятий на рынки друг друга – Iran Khodro уже начал выходить на российский рынок, а АвтоВАЗ, согласно различным сообщениям, ведет переговоры по началу сборки автомобилей в Иране. Сообщалось и о планах по расширению деятельности КАМАЗа в Иране, увеличению поставок – в том числе новых моделей", – рассказал Александр Караваев.Помимо автомобилестроения, отметил он, возможен рост сотрудничества в авиационной отрасли – например, речь может идти о ремонте того российского авиапарка, который сегодня оказался "запертым" в связи с западными санкциями против авиаиндустрии России (на поставку запчастей и т.д.). А в судостроении, наоборот, Ирану может помочь уже Россия – ведь российская судостроительная отрасль является лидером в Каспийском регионе."Также можно упомянуть о производстве Ираном газовых турбин – успехи в этой области являются одним из сделанных Ираном рывков. Это могло бы стать хорошим дополнением к тем проектам, которые сегодня "двигает" Россия в рамках Ростеха", – поделился мнением эксперт.С подписанием данного соглашения для сторон открываются новые решения, отметил он. "Например, у Ирана появляются возможности для осуществления совместного внешнего экспорта из зоны ЕАЭС на рынки третьих стран", – заключил Александр Караваев.Как в беседе со Sputnik отметил научный руководитель Института глобальных исследований Финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский, помимо предоставления сторонам намного более широких и глубоких льгот (по сравнению с действовавшим преференциальным режимом торговли), заключенное соглашение о свободной торговле (ССТ), предоставит дополнительные преимущества – такие, как облегчение таможенных процедур и защита интеллектуальной собственности."Еще ССТ предполагает гармонизацию норм и правил, что способствует упрощению и согласованности торговых операций между странами – это даст предприятиям больше предсказуемости и стабильности при осуществлении торговых операций и инвестиций, – поделился мнением эксперт. – Соглашение создаст благоприятную среду для развития двустороннего сотрудничества, может поспособствовать диверсификации торговых потоков и снижению зависимости от других стран в целом, полноценное соглашение о свободной торговле предоставит больше возможностей для двустороннего торгового и экономического сотрудничества, сократит торговые барьеры и стимулирует экономический рост и развитие обеих сторон".По мнению Александр Ильинского, соглашение открывает значительные перспективы для укрепления взаимоотношений между сторонами.Так, Ирану ЗСТ позволит получить предпочтительные условия доступа на рынок ЕАЭС, что может поспособствовать увеличению экспорта и продвижению иранских товаров и услуг на рынках государств "евразийской пятерки", считает эксперт."Сокращение или полное освобождение от таможенных пошлин на большинство товаров может облегчить торговлю, уменьшить стоимость импорта и повысить конкурентоспособность иранских товаров. Также установление ЗСТ может привлечь инвестиции из этих стран в иранскую экономику. Это может способствовать модернизации и развитию отраслей, а также технологическому обмену и переносу знаний", – отметил он.Страны-участницы ЕАЭС же, в свою очередь, благодаря зоне свободной торговли получат доступ к новому и перспективному рынку, заявил Александр Ильинский."Иран с его большим потенциалом потребления и инвестиций может представлять значительные возможности для экспансии и поиска новых рынков стран Союза. Расширение экономического сотрудничества с Ираном позволит странам-участницам ЕАЭС снизить зависимость от традиционных торговых партнеров и разнообразить свои торговые потоки, что может повысить стабильность и резильентность экономик стран ЕАЭС" – поделился мнением эксперт.Кроме того, отметил он, сотрудничество с Ираном – одним из крупнейших производителей нефти и газа в мире – может предоставить странам ЕАЭС доступ к энергетическим ресурсам по более выгодным условиям и способствовать диверсификации собственной энергетической безопасности.

https://uz.sputniknews.ru/20231223/rost-vvp-strany-yeaes-infografika-41717167.html

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