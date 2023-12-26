https://uz.sputniknews.ru/20231226/eaeu-iran-soglasheniye-svobodnaya-torgovlya-41812486.html
ЕАЭС и Иран подписали соглашение о свободной торговле. Почему это важно?
ЕАЭС и Иран подписали соглашение о свободной торговле. Почему это важно?
Временное соглашение о преференциальном режиме торговли за четыре с небольшим года удвоило ирано-евразийскую торговлю. Сейчас стороны достигли договоренности о создании полноценной зоны свободной торговли.
2023-12-26T09:20+0500
2023-12-26T09:20+0500
2023-12-26T10:08+0500
еаэс
иран
соглашение
торговля
экономика
колумнисты
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ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik, Вадим Павлов. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Иран заключили соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ).С октября 2019-го года действовало временное соглашение, ведущее к образованию ЗСТ. С момента вступления документа в силу – несмотря на пандемию и санкции Запада в отношении Москвы, Минска и Тегерана – товарооборот ЕАЭС и Ирана вырос более чем в два раза.Какие перспективы перед странами-участницами Союза и Ираном открывает полноформатное соглашение о свободной торговле – разбирался Sputnik.Потенциал роста торговлиВ понедельник в Санкт-Петербурге "на полях" заседания Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС и Иран подписали соглашение о свободной торговле.Данное соглашение заменит действовавшее с октября 2019 года временное соглашение, в рамках которого стороны перешли на преференциальные условия торговли – тарифными льготами обладали порядка 360 товарных позиций из примерно 12 тыс. И даже это позволило более чем в два раза нарастить торговлю – с $2,45 млрд в 2019 году до $6,2 млрд в 2022-м. И это при том, что товарный охват соглашения ограничивался минимальным набором сельскохозяйственной и промышленной продукции.С подписанием полноформатного соглашения о создании ЗСТ взаимная торговля ЕАЭС и Ирана способна значительно увеличится в короткие сроки – снижение пошлин затронет порядка 90% всех товарных позиций и более 99% всех поставок из стран-участниц Союза."Логичная первая планочка, на которую мы ориентируемся, где-то $18-20 млрд – это то, что вполне реально достичь нам в обозримой перспективе… Примерно пять-семь лет", – заявил министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев.По словам министра по торговле ЕЭК, с подписанием полноформатного соглашения о свободной торговле средняя ввозная пошлина в Иран для поставщиков из стран-участниц ЕАЭС будет находиться на уровне 4,5%, тогда как обычная пошлина составляет около 30%. "Это $380 млн экономии в год на пошлинах", – отметил Андрей Слепнев.Для иранских товаров средний тариф также будет уменьшен – с 6,6% до 0,8%.Помимо этого, соглашением предусмотрено снижение нетарифных барьеров в сферах технического регулирования (иными словами, сторонам будет упрощен доступ к сертификации товаров), санитарных и фитосанитарных мер, таможенного регулирования, мер защиты рынка и правил определения происхождения товаров. Снижение пошлин на компоненты также способно облегчить локализацию производств.ЕАЭС, как заявил Андрей Слепнев, в числе прочего будет поставлять в Иран пшеницу, кукурузу, баранину, мясо птицы, металлургические товары. По его словам, имеется потенциал для наращивания экспорта в Иран переработанной аграрной продукции, продукции нефтегазового комплекса, лесопереработки, машиностроения, а также удобрений и электроники.Из Ирана, помимо традиционных фруктов, овощей, орехов, будут импортироваться товары для судостроительной и автомобилестроительной отраслей. Возможно увеличение поставок промышленной и аграрной продукции, а также текстиля.Кроме того, в рамках соглашения, как отметили в ЕЭК, будет развиваться сотрудничество по широкому кругу отраслей. Это добыча полезных ископаемых, энергоэффективность и "зеленый рост", исследования и инновации, образование, медицина, телекоммуникации."С учетом важности, которую придают правительства стран ЕАЭС и Ирана развитию экономического пояса "Север-Юг", особое внимание уделено транспортно-логистическим решениям и вопросам транзитных перевозок", – сказано в заявлении Комиссии.Отметим, в начале декабря помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков анонсировал подписание соглашения о всеобъемлющем партнерстве между Ираном и ЕАЭС, запланированное на 25 декабря.Напомним, сегодня у ЕАЭС действуют соглашения о свободной торговле с Вьетнамом и Сербией. Также ранее было подписано такое же соглашение с Сингапуром, однако оно так и не было ратифицировано.Экономика, транспорт и геополитика"С таким соглашением у сторон становится больше возможностей с точки зрения экономического и торгового взаимодействия, включая реализацию совместных проектов в различных секторах экономики, инвестиционные инициативы, обеспечение продовольственной безопасности усилиями нескольких государств и другие не менее важные области взаимодействия", – доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.По оценке эксперта, расширение торгового сотрудничества даст толчок экономикам стран-участниц ЕАЭС и Ирана, и послужит хорошим инструментом в их последующем развитии в области технологий и общего уровня конкурентоспособности в рамках всей мировой экономики."Повышение сотрудничества между странами ЕАЭС и Ираном, на наш взгляд, является выгодным всем сторонам, – согласился директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Михаил Николаев. – Для стран ЕАЭС это, прежде всего, расширение транспортных коридоров, "выход" к Персидскому заливу и в Индийский океан. Это соглашение, по сути, "замкнет" транспортный коридор "Север – Юг". Для Ирана, находящегося под международными санкциями, расширение экономического сотрудничества откроет новые рынки, поможет реализации его товаров, расширит предоставление транспортных услуг".Существенные преимущества от этого соглашения, отметил эксперт, должна получить Армения – как страна, непосредственно граничащая с Ираном."Зона свободной торговли – это, по сути, более глубокая интеграция, – аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко. – Мы считаем, что в рамках действующего соглашения потенциал Ирана нельзя считать по-настоящему реализованным. Занимая достаточно выгодное геополитическое положение, Иран не дотягивает и до 1% во внешнеторговом обороте ЕАЭС. Вступление Ирана в ЗСТ поможет увеличить этот потенциал. Иран получит возможность легче реализовывать свои товары и услуги в ЕАЭС, и наоборот".В условиях жесточайшей рестрикционной политики, проводимой Западом, еще большая кооперация подсанкционных стран также выглядит логичным и последовательным шагом, отметил эксперт. Здесь, по его словам, напрашивается расширение сотрудничества в рамках производственных и научных сфер деятельности (IT, фармацевтика и прочее)."Мы считаем, что положительный эффект для ЕАЭС может в первую очередь лежать в зоне геополитики, нежели в зоне экономики. Это не означает, что страны-участницы Союза не получат никаких экономических выгод от вступления Ирана в ЗСТ. Но Иран нужен в первую очередь не как торговый партнер, а, скорее, как геополитический союзник, т вступление в ЗСТ поможет закрепить этот статус", – поделился мнением Николай Дудченко.Взаимовыгодное сотрудничествоГоворя об открывшихся в результате подписания соглашения о ЗСТ перспективах, начальник аналитического отдела ИК "РИКОМ-ТРАСТ" Олег Абелев отметил, что есть довольно большой перечень благ, в которых стороны взаимно заинтересованы – это некоторые виды сырья, полезные ископаемые, сельхозпродукция, туристические и транспортные услуги."Для экономик обеих сторон это означает перспективы насыщения дефицитным сырьем, в котором нуждаются наши страны. Скорее всего, машиностроение, металлообработка, атомная отрасль, сельхозпроизводство, пищевая промышленность – эти сферы должны быть приоритетом в договоренностях", – считает эксперт.Как в разговоре со Sputnik отметил эксперт Каспийского института стратегических исследований (КИСИ) Александр Караваев, заключенное соглашение приведет к увеличению товарооборота и старту промышленной кооперации между Ираном и ЕАЭС."По ряду достаточно важных сегодня направлений Тегеран за последние 40 лет, что он находится под санкциями, сумел добиться определенной автономии в технологическом плане. И в текущих условиях в возникающей "связке" России и Ирана – двух крупнейших подсанкционных держав, обладающих достаточно мощными экономиками и адаптировавшимися под ситуацию внешнего давления – могут возникнуть интересные примеры промышленной кооперации", – заявил эксперт.Например, по его словам, в отрасли автомобилестроения иранские и российские предприятия могли бы стать поставщиками запчастей друг для друга. "Озвучиваются также и планы по выходу различных предприятий на рынки друг друга – Iran Khodro уже начал выходить на российский рынок, а АвтоВАЗ, согласно различным сообщениям, ведет переговоры по началу сборки автомобилей в Иране. Сообщалось и о планах по расширению деятельности КАМАЗа в Иране, увеличению поставок – в том числе новых моделей", – рассказал Александр Караваев.Помимо автомобилестроения, отметил он, возможен рост сотрудничества в авиационной отрасли – например, речь может идти о ремонте того российского авиапарка, который сегодня оказался "запертым" в связи с западными санкциями против авиаиндустрии России (на поставку запчастей и т.д.). А в судостроении, наоборот, Ирану может помочь уже Россия – ведь российская судостроительная отрасль является лидером в Каспийском регионе."Также можно упомянуть о производстве Ираном газовых турбин – успехи в этой области являются одним из сделанных Ираном рывков. Это могло бы стать хорошим дополнением к тем проектам, которые сегодня "двигает" Россия в рамках Ростеха", – поделился мнением эксперт.С подписанием данного соглашения для сторон открываются новые решения, отметил он. "Например, у Ирана появляются возможности для осуществления совместного внешнего экспорта из зоны ЕАЭС на рынки третьих стран", – заключил Александр Караваев.Как в беседе со Sputnik отметил научный руководитель Института глобальных исследований Финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский, помимо предоставления сторонам намного более широких и глубоких льгот (по сравнению с действовавшим преференциальным режимом торговли), заключенное соглашение о свободной торговле (ССТ), предоставит дополнительные преимущества – такие, как облегчение таможенных процедур и защита интеллектуальной собственности."Еще ССТ предполагает гармонизацию норм и правил, что способствует упрощению и согласованности торговых операций между странами – это даст предприятиям больше предсказуемости и стабильности при осуществлении торговых операций и инвестиций, – поделился мнением эксперт. – Соглашение создаст благоприятную среду для развития двустороннего сотрудничества, может поспособствовать диверсификации торговых потоков и снижению зависимости от других стран в целом, полноценное соглашение о свободной торговле предоставит больше возможностей для двустороннего торгового и экономического сотрудничества, сократит торговые барьеры и стимулирует экономический рост и развитие обеих сторон".По мнению Александр Ильинского, соглашение открывает значительные перспективы для укрепления взаимоотношений между сторонами.Так, Ирану ЗСТ позволит получить предпочтительные условия доступа на рынок ЕАЭС, что может поспособствовать увеличению экспорта и продвижению иранских товаров и услуг на рынках государств "евразийской пятерки", считает эксперт."Сокращение или полное освобождение от таможенных пошлин на большинство товаров может облегчить торговлю, уменьшить стоимость импорта и повысить конкурентоспособность иранских товаров. Также установление ЗСТ может привлечь инвестиции из этих стран в иранскую экономику. Это может способствовать модернизации и развитию отраслей, а также технологическому обмену и переносу знаний", – отметил он.Страны-участницы ЕАЭС же, в свою очередь, благодаря зоне свободной торговли получат доступ к новому и перспективному рынку, заявил Александр Ильинский."Иран с его большим потенциалом потребления и инвестиций может представлять значительные возможности для экспансии и поиска новых рынков стран Союза. Расширение экономического сотрудничества с Ираном позволит странам-участницам ЕАЭС снизить зависимость от традиционных торговых партнеров и разнообразить свои торговые потоки, что может повысить стабильность и резильентность экономик стран ЕАЭС" – поделился мнением эксперт.Кроме того, отметил он, сотрудничество с Ираном – одним из крупнейших производителей нефти и газа в мире – может предоставить странам ЕАЭС доступ к энергетическим ресурсам по более выгодным условиям и способствовать диверсификации собственной энергетической безопасности.
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еаэс иран соглашение свободная торговля полноценная зона
еаэс иран соглашение свободная торговля полноценная зона
ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik, Вадим Павлов. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Иран заключили соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ).
С октября 2019-го года действовало временное соглашение, ведущее к образованию ЗСТ. С момента вступления документа в силу – несмотря на пандемию и санкции Запада в отношении Москвы, Минска и Тегерана – товарооборот ЕАЭС и Ирана вырос более чем в два раза.
Какие перспективы перед странами-участницами Союза и Ираном открывает полноформатное соглашение о свободной торговле – разбирался Sputnik.
В понедельник в Санкт-Петербурге "на полях" заседания Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС и Иран подписали соглашение о свободной торговле.
Данное соглашение заменит действовавшее с октября 2019 года временное соглашение, в рамках которого стороны перешли на преференциальные условия торговли – тарифными льготами обладали порядка 360 товарных позиций из примерно 12 тыс. И даже это позволило более чем в два раза нарастить торговлю – с $2,45 млрд в 2019 году до $6,2 млрд в 2022-м. И это при том, что товарный охват соглашения ограничивался минимальным набором сельскохозяйственной и промышленной продукции.
С подписанием полноформатного соглашения о создании ЗСТ взаимная торговля ЕАЭС и Ирана способна значительно увеличится в короткие сроки – снижение пошлин затронет порядка 90% всех товарных позиций и более 99% всех поставок из стран-участниц Союза.
"Логичная первая планочка, на которую мы ориентируемся, где-то $18-20 млрд – это то, что вполне реально достичь нам в обозримой перспективе… Примерно пять-семь лет", – заявил министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев.
По словам министра по торговле ЕЭК, с подписанием полноформатного соглашения о свободной торговле средняя ввозная пошлина в Иран для поставщиков из стран-участниц ЕАЭС будет находиться на уровне 4,5%, тогда как обычная пошлина составляет около 30%. "Это $380 млн экономии в год на пошлинах", – отметил Андрей Слепнев.
Для иранских товаров средний тариф также будет уменьшен – с 6,6% до 0,8%.
Помимо этого, соглашением предусмотрено снижение нетарифных барьеров в сферах технического регулирования (иными словами, сторонам будет упрощен доступ к сертификации товаров), санитарных и фитосанитарных мер, таможенного регулирования, мер защиты рынка и правил определения происхождения товаров. Снижение пошлин на компоненты также способно облегчить локализацию производств.
ЕАЭС, как заявил Андрей Слепнев, в числе прочего будет поставлять в Иран пшеницу, кукурузу, баранину, мясо птицы, металлургические товары. По его словам, имеется потенциал для наращивания экспорта в Иран переработанной аграрной продукции, продукции нефтегазового комплекса, лесопереработки, машиностроения, а также удобрений и электроники.
Из Ирана, помимо традиционных фруктов, овощей, орехов, будут импортироваться товары для судостроительной и автомобилестроительной отраслей. Возможно увеличение поставок промышленной и аграрной продукции, а также текстиля.
Кроме того, в рамках соглашения, как отметили в ЕЭК, будет развиваться сотрудничество по широкому кругу отраслей. Это добыча полезных ископаемых, энергоэффективность и "зеленый рост", исследования и инновации, образование, медицина, телекоммуникации.
"С учетом важности, которую придают правительства стран ЕАЭС и Ирана развитию экономического пояса "Север-Юг", особое внимание уделено транспортно-логистическим решениям и вопросам транзитных перевозок", – сказано в заявлении Комиссии.
Отметим, в начале декабря помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков анонсировал подписание соглашения о всеобъемлющем партнерстве между Ираном и ЕАЭС, запланированное на 25 декабря.
Напомним, сегодня у ЕАЭС действуют соглашения о свободной торговле с Вьетнамом и Сербией. Также ранее было подписано такое же соглашение с Сингапуром, однако оно так и не было ратифицировано.
Экономика, транспорт и геополитика
"С таким соглашением у сторон становится больше возможностей с точки зрения экономического и торгового взаимодействия, включая реализацию совместных проектов в различных секторах экономики, инвестиционные инициативы, обеспечение продовольственной безопасности усилиями нескольких государств и другие не менее важные области взаимодействия", – доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.
По оценке эксперта, расширение торгового сотрудничества даст толчок экономикам стран-участниц ЕАЭС и Ирана, и послужит хорошим инструментом в их последующем развитии в области технологий и общего уровня конкурентоспособности в рамках всей мировой экономики.
"Повышение сотрудничества между странами ЕАЭС и Ираном, на наш взгляд, является выгодным всем сторонам, – согласился директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Михаил Николаев. – Для стран ЕАЭС это, прежде всего, расширение транспортных коридоров, "выход" к Персидскому заливу и в Индийский океан. Это соглашение, по сути, "замкнет" транспортный коридор "Север – Юг". Для Ирана, находящегося под международными санкциями, расширение экономического сотрудничества откроет новые рынки, поможет реализации его товаров, расширит предоставление транспортных услуг".
Существенные преимущества от этого соглашения, отметил эксперт, должна получить Армения – как страна, непосредственно граничащая с Ираном.
"Зона свободной торговли – это, по сути, более глубокая интеграция, – аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко. – Мы считаем, что в рамках действующего соглашения потенциал Ирана нельзя считать по-настоящему реализованным. Занимая достаточно выгодное геополитическое положение, Иран не дотягивает и до 1% во внешнеторговом обороте ЕАЭС. Вступление Ирана в ЗСТ поможет увеличить этот потенциал. Иран получит возможность легче реализовывать свои товары и услуги в ЕАЭС, и наоборот".
В условиях жесточайшей рестрикционной политики, проводимой Западом, еще большая кооперация подсанкционных стран также выглядит логичным и последовательным шагом, отметил эксперт. Здесь, по его словам, напрашивается расширение сотрудничества в рамках производственных и научных сфер деятельности (IT, фармацевтика и прочее).
"Мы считаем, что положительный эффект для ЕАЭС может в первую очередь лежать в зоне геополитики, нежели в зоне экономики. Это не означает, что страны-участницы Союза не получат никаких экономических выгод от вступления Ирана в ЗСТ. Но Иран нужен в первую очередь не как торговый партнер, а, скорее, как геополитический союзник, т вступление в ЗСТ поможет закрепить этот статус", – поделился мнением Николай Дудченко.
Взаимовыгодное сотрудничество
Говоря об открывшихся в результате подписания соглашения о ЗСТ перспективах, начальник аналитического отдела ИК "РИКОМ-ТРАСТ" Олег Абелев отметил, что есть довольно большой перечень благ, в которых стороны взаимно заинтересованы – это некоторые виды сырья, полезные ископаемые, сельхозпродукция, туристические и транспортные услуги.
"Для экономик обеих сторон это означает перспективы насыщения дефицитным сырьем, в котором нуждаются наши страны. Скорее всего, машиностроение, металлообработка, атомная отрасль, сельхозпроизводство, пищевая промышленность – эти сферы должны быть приоритетом в договоренностях", – считает эксперт.
Как в разговоре со Sputnik отметил эксперт Каспийского института стратегических исследований (КИСИ) Александр Караваев, заключенное соглашение приведет к увеличению товарооборота и старту промышленной кооперации между Ираном и ЕАЭС.
"По ряду достаточно важных сегодня направлений Тегеран за последние 40 лет, что он находится под санкциями, сумел добиться определенной автономии в технологическом плане. И в текущих условиях в возникающей "связке" России и Ирана – двух крупнейших подсанкционных держав, обладающих достаточно мощными экономиками и адаптировавшимися под ситуацию внешнего давления – могут возникнуть интересные примеры промышленной кооперации", – заявил эксперт.
Например, по его словам, в отрасли автомобилестроения иранские и российские предприятия могли бы стать поставщиками запчастей друг для друга. "Озвучиваются также и планы по выходу различных предприятий на рынки друг друга – Iran Khodro уже начал выходить на российский рынок, а АвтоВАЗ, согласно различным сообщениям, ведет переговоры по началу сборки автомобилей в Иране. Сообщалось и о планах по расширению деятельности КАМАЗа в Иране, увеличению поставок – в том числе новых моделей", – рассказал Александр Караваев.
Помимо автомобилестроения, отметил он, возможен рост сотрудничества в авиационной отрасли – например, речь может идти о ремонте того российского авиапарка, который сегодня оказался "запертым" в связи с западными санкциями против авиаиндустрии России (на поставку запчастей и т.д.). А в судостроении, наоборот, Ирану может помочь уже Россия – ведь российская судостроительная отрасль является лидером в Каспийском регионе.
"Также можно упомянуть о производстве Ираном газовых турбин – успехи в этой области являются одним из сделанных Ираном рывков. Это могло бы стать хорошим дополнением к тем проектам, которые сегодня "двигает" Россия в рамках Ростеха", – поделился мнением эксперт.
С подписанием данного соглашения для сторон открываются новые решения, отметил он. "Например, у Ирана появляются возможности для осуществления совместного внешнего экспорта из зоны ЕАЭС на рынки третьих стран", – заключил Александр Караваев.
Как в беседе со Sputnik отметил научный руководитель Института глобальных исследований Финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский, помимо предоставления сторонам намного более широких и глубоких льгот (по сравнению с действовавшим преференциальным режимом торговли), заключенное соглашение о свободной торговле (ССТ), предоставит дополнительные преимущества – такие, как облегчение таможенных процедур и защита интеллектуальной собственности.
"Еще ССТ предполагает гармонизацию норм и правил, что способствует упрощению и согласованности торговых операций между странами – это даст предприятиям больше предсказуемости и стабильности при осуществлении торговых операций и инвестиций, – поделился мнением эксперт. – Соглашение создаст благоприятную среду для развития двустороннего сотрудничества, может поспособствовать диверсификации торговых потоков и снижению зависимости от других стран в целом, полноценное соглашение о свободной торговле предоставит больше возможностей для двустороннего торгового и экономического сотрудничества, сократит торговые барьеры и стимулирует экономический рост и развитие обеих сторон".
По мнению Александр Ильинского, соглашение открывает значительные перспективы для укрепления взаимоотношений между сторонами.
Так, Ирану ЗСТ позволит получить предпочтительные условия доступа на рынок ЕАЭС, что может поспособствовать увеличению экспорта и продвижению иранских товаров и услуг на рынках государств "евразийской пятерки", считает эксперт.
"Сокращение или полное освобождение от таможенных пошлин на большинство товаров может облегчить торговлю, уменьшить стоимость импорта и повысить конкурентоспособность иранских товаров. Также установление ЗСТ может привлечь инвестиции из этих стран в иранскую экономику. Это может способствовать модернизации и развитию отраслей, а также технологическому обмену и переносу знаний", – отметил он.
Страны-участницы ЕАЭС же, в свою очередь, благодаря зоне свободной торговли получат доступ к новому и перспективному рынку, заявил Александр Ильинский.
"Иран с его большим потенциалом потребления и инвестиций может представлять значительные возможности для экспансии и поиска новых рынков стран Союза. Расширение экономического сотрудничества с Ираном позволит странам-участницам ЕАЭС снизить зависимость от традиционных торговых партнеров и разнообразить свои торговые потоки, что может повысить стабильность и резильентность экономик стран ЕАЭС" – поделился мнением эксперт.
Кроме того, отметил он, сотрудничество с Ираном – одним из крупнейших производителей нефти и газа в мире – может предоставить странам ЕАЭС доступ к энергетическим ресурсам по более выгодным условиям и способствовать диверсификации собственной энергетической безопасности.