https://uz.sputniknews.ru/20231226/kofye-davleniye-chislo-chashek-vrach-rekomendatsii-41828467.html

Надо ли отказываться от кофе при проблемах с давлением — кардиолог

Надо ли отказываться от кофе при проблемах с давлением — кардиолог

Принято считать, что кофе вредно употреблять людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

2023-12-26T22:05+0500

2023-12-26T22:05+0500

2023-12-26T22:05+0500

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Здоровый человек может без вреда для себя употреблять до четырех-пяти чашек кофе в сутки, рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Асият Хачирова.По ее словам, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями не стоит полностью исключать кофе из рациона, просто нужно выяснить размер суточной "дозы", не оказывающей отрицательного влияния на организм.При этом она предупредила, что нужно проанализировать, как употребление кофе влияет на артериальное давление.Людям же с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые любят кофе и не готовы себя в нем ограничивать, она рекомендовала употреблять похожие по вкусу продукты. В их числе — кофе без кофеина (декаф), которое не оказывает стимулирующее воздействие и цикорий."Вся фишка в том, что мы зависим не столько от кофеина, сколько от вкуса кофе. Поэтому задача – просто воздействовать на вкусовые рецепторы таким образом, чтобы они "думали", будто вы пьете кофе", — заключила Хачирова.

https://uz.sputniknews.ru/20231225/novyy-god-podarki-ekspert-rekomendatsii-41788270.html

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мнение эксперта, кофе, здоровье, заболевания