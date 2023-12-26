https://uz.sputniknews.ru/20231226/sammit-eaeu-sankt-peterburg-itogi-dokumenty-41814545.html

Саммит ЕАЭС в Санкт-Петербурге: о чем договорились и что подписали участники

Саммит ЕАЭС в Санкт-Петербурге: о чем договорились и что подписали участники

В ходе последнего в текущем году мероприятия по линии ЕАЭС, его участники подвели итоги и определили планы на будущее.

2023-12-26T10:58+0500

2023-12-26T10:58+0500

2023-12-26T12:02+0500

еаэс

россия

владимир путин

экономика

санкт-петербург

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ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В Санкт-Петербурге состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), сообщает РИА Новости. В 2023 году Россия председательствовала в органах ЕАЭС. Среди приоритетов российского председательства — технологическая независимость, цифровая трансформация, инвестиции, продовольственная безопасность, общий финансовый рынок, транспортная инфраструктура, климат.Кроме того, по российской инициативе был подготовлен и согласован новый программный документ, определяющий дальнейшее развитие экономических интеграционных процессов в рамках Союза до 2030 года и на период до 2045 года.Заседание завершило российское председательство в объединении. Его участники традиционно подвели итоги и обозначили планы на будущее.Владимир Путин рассказал об экономическом росте в странах ЕАЭС в текущем году, отметив стабильный рост экономик.По словам российского лидера, за 9 месяцев 2023-го прирост ВВП Армении составит более 9%, в Казахстане почти 5%, в Кыргызстане более 4%, в Беларуси — 3,5%.Также Путин рассказал о торговле в нацвалюте между странами ЕАЭСКроме того, Владимир Путин отметил значение полноформатного соглашения о свободной торговле с Ираном, подписанного странами ЕАЭС в Санкт-Петербурге. Оно пришло на смену действовавшему с 2019 года временному соглашению.По его словам, данный документ имеет серьезное значение для укрепления связей "Евразийского союза с этой одной из крупнейших и технологически развитых экономик евразийского региона", почти все категории товаров получат беспошлинный доступ на рынок ИРИ, а нетарифные барьеры будут значительно снижены.Путин подчеркнул, что в этом заинтересованы и деловые круги стран ЕАЭС, которые активно торгуют с иранскими партнерами. Теперь условия для такого коммерческого сотрудничества будут заметно улучшены.Также Путин заявил, что РФ заинтересована в соглашении о свободной торговле ЕАЭС и Египта."В настоящее время готовятся важные переговоры и с другими обладающими большим экономическим потенциалом странами. Речь идет о преференциальном соглашении между ЕАЭС и Египтом — одним из наших ключевых партнеров в арабском мире и на африканском континенте, с которым страны Евразийского союза связывают тесные отношения и интенсивные торгово-экономические контакты", — рассказал он.По словам Путина, работа над проектом соглашения о свободной торговле с Египтом находится "на весьма продвинутой стадии"."Помимо этого Евразийская комиссия ведет переговоры с ОАЭ и с Индонезией. Формирование зон свободной торговли с этими странами позволит еще больше нарастить экспортный потенциал ЕврАзЭС, увеличить взаимные поставки на рынки дружественных государств и придаст импульс развитию экономик союза, будет укрупнять и диверсифицировать наш общий рынок", — добавил он.По итогам саммита, лидеры стран Высшего Евразийского экономического совета подписали Декларацию о дальнейшем развитии экономических процессов до 2030 года и на период до 2045 года.По словам Путина, по сути, декларация — это новый документ программного характера, в котором предусмотрены шаги по наращиванию совместных усилий в ключевых отраслях, а также определены дополнительные сферы взаимодействия.В числе документов, подписанных по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета:Кроме того, лидеры ЕАЭС договорились провести юбилейный саммит организации в Москве в 2024 году.Председательство в ЕАЭС с 1 января 2024 года переходит Армении.В связи с этим, Путин пожелал Армении успехов и отметил, что РФ готова помочь."…с 1 января Россия передает председательские функции в ЕАЭС Армении. Я хотел бы пожелать успехов нашим армянским коллегам и друзьям. Разумеется, окажем им всю необходимую помощь", — сказал он.

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