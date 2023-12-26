Саммит ЕАЭС в Санкт-Петербурге: о чем договорились и что подписали участники
10:58 26.12.2023 (обновлено: 12:02 26.12.2023)
© Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
© Sputnik / Павел Бедняков/
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В ходе последнего в текущем году мероприятия по линии ЕАЭС, его участники подвели итоги и определили планы на будущее.
ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В Санкт-Петербурге состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), сообщает РИА Новости.
В 2023 году Россия председательствовала в органах ЕАЭС. Среди приоритетов российского председательства — технологическая независимость, цифровая трансформация, инвестиции, продовольственная безопасность, общий финансовый рынок, транспортная инфраструктура, климат.
Кроме того, по российской инициативе был подготовлен и согласован новый программный документ, определяющий дальнейшее развитие экономических интеграционных процессов в рамках Союза до 2030 года и на период до 2045 года.
Заседание завершило российское председательство в объединении. Его участники традиционно подвели итоги и обозначили планы на будущее.
Владимир Путин рассказал об экономическом росте в странах ЕАЭС в текущем году, отметив стабильный рост экономик.
"С удовлетворением отмечаем, что в текущем году во всех странах объединения фиксируется стабильный рост экономик. Так, у нас в России за первые три квартала ВВП прибавил три процента, а по итогам года ожидается 3,5 процента. Прирост ВВП, причем весьма значительный, имеется и в других странах ЕАЭС", — сказал он.
По словам российского лидера, за 9 месяцев 2023-го прирост ВВП Армении составит более 9%, в Казахстане почти 5%, в Кыргызстане более 4%, в Беларуси — 3,5%.
Также Путин рассказал о торговле в нацвалюте между странами ЕАЭС
"Важно, что доля национальных валют во взаимных расчетах превысила 90%, и этот показатель, без сомнения, будет расти и в дальнейшем, с учетом принимаемых нашими странами совместных мер в финансовом секторе", — отметил президент РФ.
Кроме того, Владимир Путин отметил значение полноформатного соглашения о свободной торговле с Ираном, подписанного странами ЕАЭС в Санкт-Петербурге. Оно пришло на смену действовавшему с 2019 года временному соглашению.
По его словам, данный документ имеет серьезное значение для укрепления связей "Евразийского союза с этой одной из крупнейших и технологически развитых экономик евразийского региона", почти все категории товаров получат беспошлинный доступ на рынок ИРИ, а нетарифные барьеры будут значительно снижены.
Путин подчеркнул, что в этом заинтересованы и деловые круги стран ЕАЭС, которые активно торгуют с иранскими партнерами. Теперь условия для такого коммерческого сотрудничества будут заметно улучшены.
"Очевидно и то, что либерализация торговли с Ираном даст хороший дополнительный импульс развитию связывающих все наши государства транспортно-логистической системы, транспортно-логистических маршрутов - таких, как международный коридор Север-Юг, создадут предпосылки для наращивания научно-производственной кооперации, туристических и делегационных обменов, контактов между людьми", — добавил глава РФ.
Также Путин заявил, что РФ заинтересована в соглашении о свободной торговле ЕАЭС и Египта.
"В настоящее время готовятся важные переговоры и с другими обладающими большим экономическим потенциалом странами. Речь идет о преференциальном соглашении между ЕАЭС и Египтом — одним из наших ключевых партнеров в арабском мире и на африканском континенте, с которым страны Евразийского союза связывают тесные отношения и интенсивные торгово-экономические контакты", — рассказал он.
По словам Путина, работа над проектом соглашения о свободной торговле с Египтом находится "на весьма продвинутой стадии".
"Помимо этого Евразийская комиссия ведет переговоры с ОАЭ и с Индонезией. Формирование зон свободной торговли с этими странами позволит еще больше нарастить экспортный потенциал ЕврАзЭС, увеличить взаимные поставки на рынки дружественных государств и придаст импульс развитию экономик союза, будет укрупнять и диверсифицировать наш общий рынок", — добавил он.
По итогам саммита, лидеры стран Высшего Евразийского экономического совета подписали Декларацию о дальнейшем развитии экономических процессов до 2030 года и на период до 2045 года.
По словам Путина, по сути, декларация — это новый документ программного характера, в котором предусмотрены шаги по наращиванию совместных усилий в ключевых отраслях, а также определены дополнительные сферы взаимодействия.
В числе документов, подписанных по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета:
протокол о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 года;
решение "Об основных направлениях международной деятельности Евразийского экономического союза на 2024 год";
решение "О председателе Коллегии Евразийской экономической комиссии";
решение "О персональном составе и распределении обязанностей между членами Коллегии Евразийской экономической комиссии";
решение "Об основных ориентирах макроэкономической политики государств – членов Евразийского экономического союза на 2024 – 2025 годы";
решение "О бюджете Евразийского экономического союза на 2024 год".
Кроме того, лидеры ЕАЭС договорились провести юбилейный саммит организации в Москве в 2024 году.
Председательство в ЕАЭС с 1 января 2024 года переходит Армении.
В связи с этим, Путин пожелал Армении успехов и отметил, что РФ готова помочь.
"…с 1 января Россия передает председательские функции в ЕАЭС Армении. Я хотел бы пожелать успехов нашим армянским коллегам и друзьям. Разумеется, окажем им всю необходимую помощь", — сказал он.