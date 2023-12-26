https://uz.sputniknews.ru/20231226/uzbekistan-gosbyudjet-2024-mirziyoyev-utverjdeniye-41826220.html
Мирзиёев утвердил госбюджет на 2024 год
Мирзиёев утвердил госбюджет на 2024 год
Предельный размер дефицита консолидированного бюджета республики на следующий год установлен в размере 4% ВВП. Документ вступит в силу с 1 января 2024 года.
2023-12-26T17:00+0500
2023-12-26T17:00+0500
2023-12-26T17:22+0500
общество
узбекистан
госбюджет
новый закон
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал закон о государственном бюджете Узбекистана на 2024 год, сообщает Минюст.Документ регламентирует отношения, связанные с формированием и исполнением консолидированного бюджета республики на следующий год.Без внесения изменений в закон увеличиваются установленные суммы грантовых средств, выделяемых на социально значимые национальные и государственные программы.Предельный размер дефицита консолидированного бюджета Узбекистана на 2024 год установлен в размере 4% ВВП.В случаях невыполнения прогноза доходов бюджетов бюджетной системы Узбекистана по итогам 6-месячного исполнения и отсутствия достаточных оснований для их поступления до конца текущего финансового года:Предельный чистый объем государственных ценных бумаг, выпускаемых от имени Узбекистана, установлен в размере 25 трлн сумов.Предельный размер дефицита консолидированного бюджета Узбекистана на 2024 год установлен в размере 4% ВВП.По закону в полном объеме перечисляются в бюджеты районов и городов следующие виды налогов:Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.
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госбюджет узбекистан 2024 год утверждение документ вступление в силу 1 января 2024 года
госбюджет узбекистан 2024 год утверждение документ вступление в силу 1 января 2024 года
Мирзиёев утвердил госбюджет на 2024 год
17:00 26.12.2023 (обновлено: 17:22 26.12.2023)
Предельный размер дефицита консолидированного бюджета республики на следующий год установлен в размере 4% ВВП. Документ вступит в силу с 1 января 2024 года.
ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев подписал закон о государственном бюджете Узбекистана на 2024 год, сообщает
Минюст.
Документ регламентирует отношения, связанные с формированием и исполнением консолидированного бюджета республики на следующий год.
Без внесения изменений в закон увеличиваются установленные суммы грантовых средств, выделяемых на социально значимые национальные и государственные программы.
Предельный размер дефицита консолидированного бюджета Узбекистана на 2024 год установлен в размере 4% ВВП.
В случаях невыполнения прогноза доходов бюджетов бюджетной системы Узбекистана по итогам 6-месячного исполнения и отсутствия достаточных оснований для их поступления до конца текущего финансового года:
сокращение расходов в размере 3% и более от общих расходов республиканского бюджета осуществляется палатами Олий Мажлиса;
сокращение расходов в размере менее 3% осуществляется на основании постановления Кабмина.
Предельный чистый объем государственных ценных бумаг, выпускаемых от имени Узбекистана, установлен в размере 25 трлн сумов.
Предельный размер дефицита консолидированного бюджета Узбекистана на 2024 год установлен в размере 4% ВВП.
По закону в полном объеме перечисляются в бюджеты районов и городов следующие виды налогов:
налоги на имущество физических лиц;
земельный налог с физических лиц;
подоходный налог с физических лиц, уплачиваемый физическими лицами на основании деклараций о годовом доходе от сдачи имущества в аренду, а также уплачиваемый индивидуальными предпринимателями;
налог за пользование водными ресурсами, за исключением налога, уплачиваемого электростанциями;
налог за пользование недрами.
Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.