https://uz.sputniknews.ru/20231226/uzbekistan-gosbyudjet-2024-mirziyoyev-utverjdeniye-41826220.html

Мирзиёев утвердил госбюджет на 2024 год

Мирзиёев утвердил госбюджет на 2024 год

Предельный размер дефицита консолидированного бюджета республики на следующий год установлен в размере 4% ВВП. Документ вступит в силу с 1 января 2024 года.

2023-12-26T17:00+0500

2023-12-26T17:00+0500

2023-12-26T17:22+0500

общество

узбекистан

госбюджет

новый закон

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал закон о государственном бюджете Узбекистана на 2024 год, сообщает Минюст.Документ регламентирует отношения, связанные с формированием и исполнением консолидированного бюджета республики на следующий год.Без внесения изменений в закон увеличиваются установленные суммы грантовых средств, выделяемых на социально значимые национальные и государственные программы.Предельный размер дефицита консолидированного бюджета Узбекистана на 2024 год установлен в размере 4% ВВП.В случаях невыполнения прогноза доходов бюджетов бюджетной системы Узбекистана по итогам 6-месячного исполнения и отсутствия достаточных оснований для их поступления до конца текущего финансового года:Предельный чистый объем государственных ценных бумаг, выпускаемых от имени Узбекистана, установлен в размере 25 трлн сумов.Предельный размер дефицита консолидированного бюджета Узбекистана на 2024 год установлен в размере 4% ВВП.По закону в полном объеме перечисляются в бюджеты районов и городов следующие виды налогов:Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

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