https://uz.sputniknews.ru/20231227/deti-novyy-god-sladosti-vrach-rekomendatsii-41839067.html

Почему не стоит дарить детям сладкие подарки на Новый год

Почему не стоит дарить детям сладкие подарки на Новый год

Часть сладостей в подарке лучше заменить полезной альтернативой и развивающими игрушками.

2023-12-27T22:02+0500

2023-12-27T22:02+0500

2023-12-27T22:02+0500

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Дарить детям сладкие подарки на Новый год не рекомендуется, поскольку избыток сахара в рационе может привести к нарушению пищеварения и тошноте, рассказал РИА Новости главный педиатр Москвы Исмаил Османов.Специалист напомнил, что малышам до 2-3 лет не стоит давать конфеты и добавлять сахар в пищу. Детям постарше безопасно давать 1 конфету в день (стандартная шоколадная конфета 14 граммов). В возрасте 6-10 лет — 2 конфеты, от 10 лет — 3 конфеты в день.По словам Османова, полезной сладостью для малыша может стать зефир."Это лакомство не на 100% безобидное, так как в его составе есть сахар. Однако если выбирать домашний зефир на основе яблочного и смородинового пюре, то вместе с рафинадом вы даете ребенку полезную клетчатку и фруктовые кислоты. Общего сахара в 100 граммах зефира — всего 2,5 грамма, а вес одной двойной зефирки — около 35-40 граммов. Следовательно, съедая одну вкусную, воздушную домашнюю зефирину, ребенок потребляет всего 1 грамм сахара", — объяснил врач.В числе других невредных сладостей для ребенка — мармелад, изготовленный из натуральных фруктовых соков и пюре, подкрашенный сахарной свеклой или другим натуральным красителем, а также сухофрукты и фруктовые чипсы, подсушенные в духовке.

https://uz.sputniknews.ru/20231226/kofye-davleniye-chislo-chashek-vrach-rekomendatsii-41828467.html

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