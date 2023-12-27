https://uz.sputniknews.ru/20231227/deti-novyy-god-sladosti-vrach-rekomendatsii-41839067.html
Почему не стоит дарить детям сладкие подарки на Новый год
Почему не стоит дарить детям сладкие подарки на Новый год
Часть сладостей в подарке лучше заменить полезной альтернативой и развивающими игрушками.
2023-12-27T22:02+0500
2023-12-27T22:02+0500
2023-12-27T22:02+0500
это интересно
мнение эксперта
новый год
подарки
дети
конфеты
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Дарить детям сладкие подарки на Новый год не рекомендуется, поскольку избыток сахара в рационе может привести к нарушению пищеварения и тошноте, рассказал РИА Новости главный педиатр Москвы Исмаил Османов.Специалист напомнил, что малышам до 2-3 лет не стоит давать конфеты и добавлять сахар в пищу. Детям постарше безопасно давать 1 конфету в день (стандартная шоколадная конфета 14 граммов). В возрасте 6-10 лет — 2 конфеты, от 10 лет — 3 конфеты в день.По словам Османова, полезной сладостью для малыша может стать зефир."Это лакомство не на 100% безобидное, так как в его составе есть сахар. Однако если выбирать домашний зефир на основе яблочного и смородинового пюре, то вместе с рафинадом вы даете ребенку полезную клетчатку и фруктовые кислоты. Общего сахара в 100 граммах зефира — всего 2,5 грамма, а вес одной двойной зефирки — около 35-40 граммов. Следовательно, съедая одну вкусную, воздушную домашнюю зефирину, ребенок потребляет всего 1 грамм сахара", — объяснил врач.В числе других невредных сладостей для ребенка — мармелад, изготовленный из натуральных фруктовых соков и пюре, подкрашенный сахарной свеклой или другим натуральным красителем, а также сухофрукты и фруктовые чипсы, подсушенные в духовке.
https://uz.sputniknews.ru/20231226/kofye-davleniye-chislo-chashek-vrach-rekomendatsii-41828467.html
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педиатр новогодние подарки сладости дети опасность альтернатива
педиатр новогодние подарки сладости дети опасность альтернатива
Почему не стоит дарить детям сладкие подарки на Новый год
Сладости в подарке лучше заменить полезной альтернативой и развивающими игрушками.
Дарить детям сладкие подарки на Новый год не рекомендуется, поскольку избыток сахара в рационе может привести к нарушению пищеварения и тошноте, рассказал РИА Новости
главный педиатр Москвы Исмаил Османов.
"Впереди новогодние праздники, а значит наших детей ждет большое количество сладких искушений и подарков... Избыток сахара и шоколада в рационе может привести к нарушению пищеварения, стула, тошноте, болям в животе, изменению аппетита... Поэтому попросите знакомых, друзей и родственников, которые собираются к вам в гости, дарить не конфеты, а интересные игрушки", — рекомендовал он.
Специалист напомнил, что малышам до 2-3 лет не стоит давать конфеты и добавлять сахар в пищу. Детям постарше безопасно давать 1 конфету в день (стандартная шоколадная конфета 14 граммов). В возрасте 6-10 лет — 2 конфеты, от 10 лет — 3 конфеты в день.
По словам Османова, полезной сладостью для малыша может стать зефир.
"Это лакомство не на 100% безобидное, так как в его составе есть сахар. Однако если выбирать домашний зефир на основе яблочного и смородинового пюре, то вместе с рафинадом вы даете ребенку полезную клетчатку и фруктовые кислоты. Общего сахара в 100 граммах зефира — всего 2,5 грамма, а вес одной двойной зефирки — около 35-40 граммов. Следовательно, съедая одну вкусную, воздушную домашнюю зефирину, ребенок потребляет всего 1 грамм сахара", — объяснил врач.
В числе других невредных сладостей для ребенка — мармелад, изготовленный из натуральных фруктовых соков и пюре, подкрашенный сахарной свеклой или другим натуральным красителем, а также сухофрукты и фруктовые чипсы, подсушенные в духовке.