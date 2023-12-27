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https://uz.sputniknews.ru/20231227/gazprom-uzbekistan-gaz-postavki-uvelicheniye-41832610.html
Сколько газа сейчас поставляет Газпром в Узбекистан — ответ Миллера
Сколько газа сейчас поставляет Газпром в Узбекистан — ответ Миллера
Газпром нарастил поставки газа в Узбекистан до максимально возможного объема
2023-12-27T10:50+0500
2023-12-27T10:50+0500
экономика
узбекистан
россия
газпром
газ
поставки
казахстан
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ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Газпром увеличил до максимально возможного объема поставки газа в Узбекистан, рассказал председатель правления российской компании Алексей Миллер во время встречи Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля."В Узбекистане в декабре тоже пришли морозы, и наши узбекские друзья, коллеги, просили увеличить поставки газа в Узбекистан в объеме, который превышает в два раза наши суточные обязательства по подписанному контракту. В настоящее время мы в Узбекистан поставляем в декабре вообще максимально технически возможный объем газа, который можно поставить по газопроводу "Средняя Азия - Центр", — уточнил Миллер.Напомним, что в начале октября Газпром начал поставки газа в Узбекистан через территорию Казахстана для покрытия части дефицита голубого топлива в республике в осенне-зимний период.Минэнерго Узбекистана уточняло, что контракт на закупку газа заключен на два года, объем закупок составит 9 млн кубометров в сутки — около 2,8 млрд кубометров в год. Ранее министр энергетики республики говорил о том, что Узбекистан заинтересован в наращивании импорта природного газа из России.
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россия узбекистан газ поставки газпром
россия узбекистан газ поставки газпром

Сколько газа сейчас поставляет Газпром в Узбекистан — ответ Миллера

10:50 27.12.2023
© Sputnik / Павел Львов / Перейти в фотобанкПоказатель давления в измерительных линиях сырьевого газа на Амурском ГПЗ
Показатель давления в измерительных линиях сырьевого газа на Амурском ГПЗ - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.12.2023
© Sputnik / Павел Львов
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Газпром нарастил поставки газа в республику до максимально возможного объема.
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Газпром увеличил до максимально возможного объема поставки газа в Узбекистан, рассказал председатель правления российской компании Алексей Миллер во время встречи Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.
"В Узбекистане в декабре тоже пришли морозы, и наши узбекские друзья, коллеги, просили увеличить поставки газа в Узбекистан в объеме, который превышает в два раза наши суточные обязательства по подписанному контракту. В настоящее время мы в Узбекистан поставляем в декабре вообще максимально технически возможный объем газа, который можно поставить по газопроводу "Средняя Азия - Центр", — уточнил Миллер.
Напомним, что в начале октября Газпром начал поставки газа в Узбекистан через территорию Казахстана для покрытия части дефицита голубого топлива в республике в осенне-зимний период.
Минэнерго Узбекистана уточняло, что контракт на закупку газа заключен на два года, объем закупок составит 9 млн кубометров в сутки — около 2,8 млрд кубометров в год. Ранее министр энергетики республики говорил о том, что Узбекистан заинтересован в наращивании импорта природного газа из России.
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