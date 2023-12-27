https://uz.sputniknews.ru/20231227/yevraziyskiy-alyansk-gornyye-kurorty-vozmojnosti-41837191.html
Горные курорты, объединяйтесь — возможности Евразийского альянса
Горные курорты, объединяйтесь — возможности Евразийского альянса
"Амирсой" Узбекистана, "Роза Хутор" России и "Шымбулак" Казахстана летом 2023 года подписали меморандум о создании Евразийского Альянса горных курортов. В ноябре к ЕАГК присоединился азербайджанский "Шахдаг"
2023-12-27T12:50+0500
2023-12-27T12:50+0500
2023-12-27T12:50+0500
горнолыжный курорт
евразия
узбекистан
россия
казахстан
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видео
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Альянс поможет укрепить дружественные связи, добрососедство и создаст единую платформу для сохранения природного и культурного наследия стран-участниц.Обмен опытом между ведущими курортами выведет на новый уровень туристическую отрасль региона."Например, специалисты "Шымбулака" умеют отлично готовить горнолыжные склоны. У коллег с курорта "Роза Хутор" есть опыт проведения зимних олимпийских игр. Узбекский "Амирсой" проводит на курорте масштабные музыкальные мероприятия. Этот уникальный опыт мы намерены и уже начали перенимать друг у друга", — рассказал секретарь ЕАГК Андрей Кукушкин.Уже готовятся документы для регистрации альянса как юрлица. ЕГАК станет добровольным общественным объединением. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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горные курорты евразийский альянс узбекистан казахстан россия азербайджан
горные курорты евразийский альянс узбекистан казахстан россия азербайджан
Горные курорты, объединяйтесь — возможности Евразийского альянса
Эксклюзив
"Амирсой" Узбекистана, "Роза Хутор" России и "Шымбулак" Казахстана летом 2023 года подписали меморандум о создании Евразийского Альянса горных курортов. В ноябре к ЕАГК присоединился азербайджанский "Шахдаг".
Альянс поможет укрепить дружественные связи, добрососедство и создаст единую платформу для сохранения природного и культурного наследия стран-участниц.
Обмен опытом между ведущими курортами выведет на новый уровень туристическую отрасль региона.
"Например, специалисты "Шымбулака" умеют отлично готовить горнолыжные склоны. У коллег с курорта "Роза Хутор" есть опыт проведения зимних олимпийских игр. Узбекский "Амирсой" проводит на курорте масштабные музыкальные мероприятия. Этот уникальный опыт мы намерены и уже начали перенимать друг у друга", — рассказал секретарь ЕАГК Андрей Кукушкин.
Уже готовятся документы для регистрации альянса как юрлица. ЕГАК станет добровольным общественным объединением.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.