https://uz.sputniknews.ru/20231227/yevraziyskiy-alyansk-gornyye-kurorty-vozmojnosti-41837191.html

Горные курорты, объединяйтесь — возможности Евразийского альянса

Горные курорты, объединяйтесь — возможности Евразийского альянса

"Амирсой" Узбекистана, "Роза Хутор" России и "Шымбулак" Казахстана летом 2023 года подписали меморандум о создании Евразийского Альянса горных курортов. В ноябре к ЕАГК присоединился азербайджанский "Шахдаг"

2023-12-27T12:50+0500

2023-12-27T12:50+0500

2023-12-27T12:50+0500

горнолыжный курорт

евразия

узбекистан

россия

казахстан

азербайджан

видео

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Альянс поможет укрепить дружественные связи, добрососедство и создаст единую платформу для сохранения природного и культурного наследия стран-участниц.Обмен опытом между ведущими курортами выведет на новый уровень туристическую отрасль региона."Например, специалисты "Шымбулака" умеют отлично готовить горнолыжные склоны. У коллег с курорта "Роза Хутор" есть опыт проведения зимних олимпийских игр. Узбекский "Амирсой" проводит на курорте масштабные музыкальные мероприятия. Этот уникальный опыт мы намерены и уже начали перенимать друг у друга", — рассказал секретарь ЕАГК Андрей Кукушкин.Уже готовятся документы для регистрации альянса как юрлица. ЕГАК станет добровольным общественным объединением. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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