https://uz.sputniknews.ru/20231228/byudjet-2024-kuda-skolko-sredstv-napravyat-i-istochniki-doxodov-41859832.html

Бюджет-2024: куда, сколько средств направят и источники доходов

Бюджет-2024: куда, сколько средств направят и источники доходов

Президент Узбекистана 25 декабря подписал закон "О государственном бюджете на 2024 год". Согласно главного финансового документа страны рост ВВП планируется на уровне 5,6-5,8%, инфляция в пределах — 8-10%.

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Президент Узбекистана 25 декабря подписал закон "О государственном бюджете на 2024 год". Документ одобрен Законодательной палатой Олий Мажлиса 21 ноября, Сенатом — 20 декабря. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года, сообщает Sputnik Узбекистан.Госбюджет РУз на 2024 год включает в себя основные направления налогово-бюджетной политики на среднесрочную перспективу, макроэкономические показатели развития страны и отражает целевые ориентиры на ближайшие годы.В главном финансовом документе РУз в основном учтены приоритетные направления и задачи, предусмотренные Стратегией "Узбекистан — 2030" и национальными целями устойчивого развития. Значимая роль отводится социальной направленности бюджетных расходов. Так, на развитие человеческого капитала в следующем году планируется направить 102,5 трлн сумов. Это на 15% больше, чем в текущем году.Закон сформировал консолидированный бюджет с дефицитом в размере 52,6 трлн сумов или 4% по отношению к ВВП. Доходы консолидированного бюджета запланированы в размере 375 трлн сумов, расходы — в размере 427,6 трлн сумов. Дефицит планируют покрывать за счет привлечения государственного внутреннего и внешнего долга, средств от приватизации госактивов и других источников.По прогнозу доход госбюджета в 2024 году составит 270,4 трлн сумов, а расходы с учетом трансфертов в государственные целевые фонды – 312,9 трлн сумов. Вместе с тем определяются основные направления налоговой политики, согласно которым основные налоговые ставки остаются неизменными.Доходы и расходы государственных целевых фондов (без учета межбюджетных трансфертов) планируются в размере 55,2 трлн сумов и 85,8 трлн сумов.Доходы от налога на прибыль возрастут до 39,7 трлн сумов, включая поступления от Навоийского и Алмалыкского горно-металлургических комбинатов — 18,27 трлн сумов. Прогноз по налогу на доходы физических лиц увеличится с 9,98 трлн до 15,9 трлн сумов.Поступления от НДС ожидаются на уровне 74,04 трлн сумов (прогноз на 2023 год — 63,7 трлн сумов), акцизного налога — 17,5 трлн сумов (13,98 трлн), таможенных пошлин — 14,8 трлн сумов (5,7 трлн).

https://uz.sputniknews.ru/20231226/uzbekistan-izmeneniya-yanvarya-2024-41658704.html

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