https://uz.sputniknews.ru/20231228/lavrov-intervyu-kiselev-rossiya-24-41856399.html

Весь народ России обеспечивает движение к победе — Лавров

Весь народ России обеспечивает движение к победе — Лавров

Глава МИД РФ Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24", ответил на вопрос о главной дипломатической победе России в 2023 году и сделал ряд важных заявлений.

2023-12-28T16:59+0500

2023-12-28T16:59+0500

2023-12-28T19:28+0500

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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Сергей Лавров уверен, что весь народ России во главе с президентом страны обеспечивает движение к победе, в том числе в конфликте на Украине. Об этом министр иностранных дел РФ рассказал в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".Он добавил, что практически вся страна, все слои общества работали и продолжают работать на победу.Также Лавров отметилГоворя о смене позиции президента Украины по отношению к русскому языку, Лавров отметил, что Владимир Зеленский "предал свой народ. Даже не один народ он свой предал, а оба своих народа". При этом глава МИД РФ напомнил, что подавляющее большинство людей на Украине всегда говорили по-русски, смотрели фильмы и читали книги на русском языке, а некоторые "актеры комедийного жанра не вылезали из России".Комментируя попытки стран Запада привлечь развивающиеся государства присоединиться к "Формуле мира", предложенной Владимиром Зеленским, Лавров отметил, что она является плодом больного воображения."Потому что, чего бы там ни было написано в качестве "виньеточек": продовольственная безопасность, энергобезопасность. Главное - "Россия, уходи на границы 1991 года, отдай Крым, отдай Донбасс", — указал он.Следующий комментарий дипломата касался поставок немецкой военной техники на Украину. Этот шаг после того, как Москва сыграла ключевую роль в объединении Германии, по словам Лаврова говорит о том, что нынешнее руководство ФРГ лишено чувства стыда.Также Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с атакой ХАМАС на Израиль. Дипломат усомнился в теории о том, что руководство Израиля заранее знало о планах палестинского движения ХАМАС совершить атаку 7 октября, но не предприняло превентивных действий, руководствуясь целью допустить эскалацию палестино-израильского конфликта.Говоря о заявленных целях операции в Газе, он отметил их сходство с демилитаризацией и денацификацией, резюмировав, что "нам нужно очень осторожно относиться к нашей общей истории с Израилем и прежде всего к истории борьбы с нацизмом. Это главное, что объединяет нас в историческом плане".Другие важные заявления Сергей ЛавроваТакже Лавров отметил, что не видит у Евросоюза "радужного будущего" в хорошем смысле.

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