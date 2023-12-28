Весь народ России обеспечивает движение к победе — Лавров
16:59 28.12.2023 (обновлено: 19:28 28.12.2023)
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкИнтервью главы МИД РФ С. Лаврова "России 24" и РИА Новости
© Sputnik / Григорий Сысоев/
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Глава МИД РФ Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24" ответил на вопрос о главной дипломатической победе России в 2023 году и сделал ряд важных заявлений.
ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Сергей Лавров уверен, что весь народ России во главе с президентом страны обеспечивает движение к победе, в том числе в конфликте на Украине. Об этом министр иностранных дел РФ рассказал в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
"Победа у нас была не только дипломатическая. Прежде всего, это победа, которая куется на передовой, в зоне СВО. Но без тыла, без всенародной поддержки там результаты были бы иные. Весь наш народ, все наше руководство во главе с президентом обеспечивают движение вперед, оно налицо", — сказал дипломат.
Он добавил, что практически вся страна, все слои общества работали и продолжают работать на победу.
Также Лавров отметил
Россия за этот год стала существенно крепче, а народ сплотился, противостоя Западу в развязанной им гибридной войне.
Западные страны санкциями и давлением на Москву добились только сплочения народа России.
Стратегия "стратегического поражения России", на которую ставил Запад, провалилась с треском.
США назвали Россию врагом, если это так, то Москва готова к любому развитию событий, "нас не раз пытались покорять, подчинять".
Все устали от доллара, который становится инструментом влияния, подрыва законных конкурентных позиций стран разных регионов, вмешательства во внутренние дела, смены режимов.
Движение к более справедливому экономическому порядку остановить нельзя.
Попытки западных стран найти решение конфликта на Украине таким образом, чтобы "объявить победу Киева", очень похожи на худшие примеры очковтирательства.
Говоря о смене позиции президента Украины по отношению к русскому языку, Лавров отметил, что Владимир Зеленский "предал свой народ. Даже не один народ он свой предал, а оба своих народа". При этом глава МИД РФ напомнил, что подавляющее большинство людей на Украине всегда говорили по-русски, смотрели фильмы и читали книги на русском языке, а некоторые "актеры комедийного жанра не вылезали из России".
Комментируя попытки стран Запада привлечь развивающиеся государства присоединиться к "Формуле мира", предложенной Владимиром Зеленским, Лавров отметил, что она является плодом больного воображения.
"Потому что, чего бы там ни было написано в качестве "виньеточек": продовольственная безопасность, энергобезопасность. Главное - "Россия, уходи на границы 1991 года, отдай Крым, отдай Донбасс", — указал он.
Следующий комментарий дипломата касался поставок немецкой военной техники на Украину. Этот шаг после того, как Москва сыграла ключевую роль в объединении Германии, по словам Лаврова говорит о том, что нынешнее руководство ФРГ лишено чувства стыда.
Также Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с атакой ХАМАС на Израиль. Дипломат усомнился в теории о том, что руководство Израиля заранее знало о планах палестинского движения ХАМАС совершить атаку 7 октября, но не предприняло превентивных действий, руководствуясь целью допустить эскалацию палестино-израильского конфликта.
Говоря о заявленных целях операции в Газе, он отметил их сходство с демилитаризацией и денацификацией, резюмировав, что "нам нужно очень осторожно относиться к нашей общей истории с Израилем и прежде всего к истории борьбы с нацизмом. Это главное, что объединяет нас в историческом плане".
Другие важные заявления Сергей Лаврова
Задачей российской дипломатии на предстоящий год является обеспечение объективного восприятия России в мире на фоне продолжающейся СВО и санкционного противостояния с Западом.
Россия стремится всегда говорить прямо и говорить правду в ходе ведения дел на международной арене, в отличие от стран Запада, которым свойственно лукавство.
Россия на фоне перемен на украинском направлении готовится к реализации всех поставленных целей СВО, в том числе демилитаризации Украины.
Привести США в чувство может только серьезное внутреннее потрясение, "пока у них эта непогрешимость, превосходство бьют через край".
Судя по ситуации в Тайваньском проливе, США явно не отказываются от силовых методов решения проблем.
Россия будет постепенно внедрять "бриксовскую культуру" в мировую политику на фоне большого интереса государств мира к вступлению в БРИКС.
Внутри Европейского союза помимо существующих проблем назрели противоречия, которые связаны с тем, что во главу никем не избираемой Еврокомиссии иногда ставятся люди, которые ни с кем не согласовывают свои решения.
Также Лавров отметил, что не видит у Евросоюза "радужного будущего" в хорошем смысле.