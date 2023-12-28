https://uz.sputniknews.ru/20231228/mirziyoyev-zapusk-zelenyye-elektrostantsii-41850762.html

Мирзиёев запустил шесть "зеленых" электростанций общей мощностью 2,4 гигаватта

Мирзиёев запустил шесть "зеленых" электростанций общей мощностью 2,4 гигаватта

В результате полного ввода этих проектов общей стоимостью $2 млрд, бесперебойный доступ к электроэнергии получат 2 млн домохозяйств, появится возможность сэкономить 2 млрд кубометров природного газа, произвести промышленную продукцию и услуги на $4 млрд.

2023-12-28T09:53+0500

2023-12-28T09:53+0500

2023-12-28T10:09+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

энергетика

запуск

солнечная электростанция

ветряная электростанция

экономика

инвестиции

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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию и подключения к сети 5 солнечных и 1 ветряной электростанции в шести регионах Узбекистана, сообщает пресс-служба президента.В мероприятии также участвовали руководители зарубежных компаний, совместно с которыми реализуют эти важные инвестпроекты — "Masdar", "China Energy Engineering Corporation", "China Energy International Group", "China Gezhouba Group", "SEPCO III", "Dongfang Electric Corporation" и других.Мирзиёев подчеркнул, что в республике осуществляют масштабную программу реформирования и повышения устойчивости энергосистемы, и нынешнее событие — подключение к сети 6 крупных солнечных и ветряных станций общей мощностью 2 400 мегаватт — "открывает еще одну яркую страницу в истории нашей страны".Также он отметил, что все эти проекты реализуют за счет прямых иностранных инвестиций на основе государственно-частного партнерства.Глава республики поблагодарил инвесторов, инженеров и строителей, внесших большой практический вклад в реализацию проектов.В заключение он рассказал о дальнейших планах развития энергетической отрасли. В их числе — поэтапный полный переход на эффективные рыночные механизмы.По его словам, в следующие пять лет в республике полностью обновят 70 тыс. километров низковольтных электросетей, 22 тыс. трансформаторов, более 100 подстанций. Также построят 10 тыс. километров новых высоковольтных магистральных сетей.В целом до 2030 года планируется увеличить мощность "зеленых" электростанций до 27 гигаватт. Это позволит ежегодно экономить 25 млрд кубометров природного газа, сократить выбросы вредных веществ в атмосферу на 34 млн тонн.

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