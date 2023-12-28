https://uz.sputniknews.ru/20231228/mirziyoyev-zapusk-zelenyye-elektrostantsii-41850762.html
Мирзиёев запустил шесть "зеленых" электростанций общей мощностью 2,4 гигаватта
Мирзиёев запустил шесть "зеленых" электростанций общей мощностью 2,4 гигаватта
В результате полного ввода этих проектов общей стоимостью $2 млрд, бесперебойный доступ к электроэнергии получат 2 млн домохозяйств, появится возможность сэкономить 2 млрд кубометров природного газа, произвести промышленную продукцию и услуги на $4 млрд.
2023-12-28T09:53+0500
2023-12-28T09:53+0500
2023-12-28T10:09+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
энергетика
запуск
солнечная электростанция
ветряная электростанция
экономика
инвестиции
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ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию и подключения к сети 5 солнечных и 1 ветряной электростанции в шести регионах Узбекистана, сообщает пресс-служба президента.В мероприятии также участвовали руководители зарубежных компаний, совместно с которыми реализуют эти важные инвестпроекты — "Masdar", "China Energy Engineering Corporation", "China Energy International Group", "China Gezhouba Group", "SEPCO III", "Dongfang Electric Corporation" и других.Мирзиёев подчеркнул, что в республике осуществляют масштабную программу реформирования и повышения устойчивости энергосистемы, и нынешнее событие — подключение к сети 6 крупных солнечных и ветряных станций общей мощностью 2 400 мегаватт — "открывает еще одну яркую страницу в истории нашей страны".Также он отметил, что все эти проекты реализуют за счет прямых иностранных инвестиций на основе государственно-частного партнерства.Глава республики поблагодарил инвесторов, инженеров и строителей, внесших большой практический вклад в реализацию проектов.В заключение он рассказал о дальнейших планах развития энергетической отрасли. В их числе — поэтапный полный переход на эффективные рыночные механизмы.По его словам, в следующие пять лет в республике полностью обновят 70 тыс. километров низковольтных электросетей, 22 тыс. трансформаторов, более 100 подстанций. Также построят 10 тыс. километров новых высоковольтных магистральных сетей.В целом до 2030 года планируется увеличить мощность "зеленых" электростанций до 27 гигаватт. Это позволит ежегодно экономить 25 млрд кубометров природного газа, сократить выбросы вредных веществ в атмосферу на 34 млн тонн.
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мирзиёев запуск зеленые электростанции мощность
мирзиёев запуск зеленые электростанции мощность
Мирзиёев запустил шесть "зеленых" электростанций общей мощностью 2,4 гигаватта
09:53 28.12.2023 (обновлено: 10:09 28.12.2023)
В результате полного ввода этих проектов общей стоимостью $2 млрд, бесперебойный доступ к электроэнергии получат 2 млн домохозяйств, появится возможность сэкономить 2 млрд кубометров природного газа, произвести промышленную продукцию и услуги на $4 млрд.
ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию и подключения к сети 5 солнечных и 1 ветряной электростанции в шести регионах Узбекистана, сообщает
пресс-служба президента.
В мероприятии также участвовали руководители зарубежных компаний, совместно с которыми реализуют эти важные инвестпроекты — "Masdar", "China Energy Engineering Corporation", "China Energy International Group", "China Gezhouba Group", "SEPCO III", "Dongfang Electric Corporation" и других.
Мирзиёев подчеркнул, что в республике осуществляют масштабную программу реформирования и повышения устойчивости энергосистемы, и нынешнее событие — подключение к сети 6 крупных солнечных и ветряных станций общей мощностью 2 400 мегаватт — "открывает еще одну яркую страницу в истории нашей страны".
"Так, компанией "Masdar" Объединенных Арабских Эмиратов, близким другом и полномасштабным партнером Узбекистана, в Джизакской, Самаркандской и Сурхандарьинской областях построены первые очереди 3 солнечных электростанций. Кроме того, эта авторитетная компания возводит в Тамдынском районе современную ветряную станцию, и сегодня запускаются ее первые мощности по производству 100 мегаватт. Начнут генерировать 400 мегаватт строящиеся совместно с компанией "Gezhouba" солнечные станции в Бухаре и Кашкадарье", — сказал глава республики.
Также он отметил, что все эти проекты реализуют за счет прямых иностранных инвестиций на основе государственно-частного партнерства.
"За счет этих проектов общей стоимостью 2 миллиарда долларов будет производиться 6 миллиардов киловатт электроэнергии в год, сэкономлено 2 миллиарда кубометров природного газа, 2 миллиона домов будут обеспечены непрерывной и гарантированной электроэнергией. В сфере промышленности и услуг будет создана добавленная стоимость – 4 миллиарда долларов" — добавил Мирзиёев.
Глава республики поблагодарил инвесторов, инженеров и строителей, внесших большой практический вклад в реализацию проектов.
В заключение он рассказал о дальнейших планах развития энергетической отрасли. В их числе — поэтапный полный переход на эффективные рыночные механизмы.
"Сейчас в нашей стране ведется работа над проектами строительства 22 солнечных и ветряных электростанций мощностью 9 гигаватт. Будем и далее расширять наше плодотворное партнерство с зарубежными компаниями", – подчеркнул лидер Узбекистана.
По его словам, в следующие пять лет в республике полностью обновят 70 тыс. километров низковольтных электросетей, 22 тыс. трансформаторов, более 100 подстанций. Также построят 10 тыс. километров новых высоковольтных магистральных сетей.
В целом до 2030 года планируется увеличить мощность "зеленых" электростанций до 27 гигаватт. Это позволит ежегодно экономить 25 млрд кубометров природного газа, сократить выбросы вредных веществ в атмосферу на 34 млн тонн.