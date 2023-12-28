https://uz.sputniknews.ru/20231228/son-prodoljitelnost-bolezni-vrach-rekomnendatsii-41856785.html

На какие болезни может указывать сонливость — врач

На какие болезни может указывать сонливость — врач

Долгий сон может быть не только благом, но и поводом внимательнее отнестись к своему здоровью.

2023-12-28T22:04+0500

2023-12-28T22:04+0500

2023-12-28T22:04+0500

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Если человек регулярно спит по десять и более часов, это может свидетельствовать о серьезных нарушениях здоровья, рассказал в интервью радио Sputnik врач-сомнолог Александр Калинкин.По его словам, повышенная потребность во сне иногда говорит о развитии сердечно-сосудистых или воспалительных заболеваний, а также сахарного диабета."Увеличение продолжительности сна негативно влияет на прогноз – оно может коррелироваться, например, с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа. Речь идет о том, что пересып может объясняться патологией. Так, желание долго спать обычно встречается у лиц, которые страдают апноэ – остановками дыхания во сне. В этом случае потребность в сне растет за счет его фрагментации, за счет гипоксии и повышения содержания углекислого газа в организме", – объяснил специалист.Также он добавил, что существует масса патологических процессов, которые сопровождаются хроническим воспалением и могут вводить человека в состояние сонливости.В то же время, Калинкин указал, что нет ничего страшного в желании человека выспаться в выходные или в праздники, если в будни он спит меньше семи часов в сутки."Компенсация дефицита ночного сна – это не пересып, это хорошо. Считается, что за последние сто лет продолжительность сна у людей сократилась с восьми до шести часов, а в некоторых мегаполисах она составляет менее шести часов (в сутки, – ред.). Поэтому, конечно, накапливается хроническое недосыпание, и частичная компенсация дефицита ночного сна дневным улучшает прогноз", – пояснил сомнолог.Кроме того, он предупредил, что после встречи Нового года нужно, как можно скорее нормализовать режим сна."Я бы рекомендовал большинству людей, которые Новый год провели за столом и поздно встали 1 января, в следующие выходные дни попытаться нормализовать свой режим. Если оставаться в таком сдвинутом графике, то непосредственно к рабочим дням человек подойдет в состоянии недосыпа. Надо стараться сделать так, чтобы сон приходился на ночной период времени, не пересыпать в утренние, а тем более в дневные часы. Лучше выспаться ночью, а днем побегать на лыжах, на коньках, сходить на экскурсию", – посоветовал Калинкин.В заключение он напомнил, что нормальная продолжительность сна составляет семь-девять часов, допустимый максимум – десять часов в сутки.

https://uz.sputniknews.ru/20231206/mojet-li-odeyalo-pomoch-pri-trevoge-i-stresse--vrach-41429076.html

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